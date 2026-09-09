Lý do CATL tại Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lỗi pin ôtô điện hàng loạt?

CATL - nhà sản xuất hàng đầu của Trung Quốc vừa cảnh báo nguy cơ lỗi pin hàng loạt vì sự tăng trưởng quá nhanh của ngành công nghiệp xe điện ở nước này.

Video: Xử lý pin xe điện như thế nào sau khi hết vòng đời sử dụng? (Theo:VTV)

Việc nén chặt tiến độ phát triển xe điện cùng cuộc đua hạ giá khốc liệt đang đẩy nguy cơ lỗi chất lượng pin tại thị trường Trung Quốc lên mức báo động. Cảnh báo này được ông Tăng Dục Quần (Robin Zeng), Chủ tịch hãng pin CATL, đưa ra tại Hội nghị Pin Năng lượng Thế giới 2026 diễn ra ở Tứ Xuyên vào ngày 03/09/2026.

CATL - nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lỗi pin hàng loạt.

Ông Tăng Dục Quần cho biết, tính từ đầu năm 2026 đến nay, thị trường Trung Quốc đã ghi nhận hơn 600 mẫu xe mới ra mắt — trung bình khoảng 3 mẫu xe trình làng mỗi ngày. Việc rút ngắn thời gian thử nghiệm và kiểm định để chạy theo tiến độ này đã khiến nhiều dòng pin gặp sự cố hư hỏng theo lô.

Cảnh báo nguy cơ lỗi pin xe điện hàng loạt

Thực tế, ngành ôtô Trung Quốc thời gian qua đã ghi nhận nhiều vụ bê bối chất lượng pin lớn. Tháng 12/2025, công ty con Viridi của Geely đã kiện nhà sản xuất pin Sunwoda ra tòa vì lỗi cell pin, buộc Sunwoda phải bồi thường 608 triệu Nhân dân tệ (~89 triệu USD). Trước đó, khoảng 213.000 chiếc GAC Aion dùng pin của CALB bị dính sự cố pin phồng phồng dạng "trái chuối", gây sụt nguồn và mất an toàn vận hành.

Ngành ôtô Trung Quốc thời gian qua đã ghi nhận nhiều bê bối chất lượng pin lớn.

Để kiểm soát rủi ro trong bối cảnh sản xuất hàng loạt, CATL tuyên bố áp dụng tỷ lệ lỗi cực khắt khe ở mức 1 PPB (chỉ 1 cell lỗi trên 1 tỷ cell sản xuất) — thấp hơn 1.000 lần so với tiêu chuẩn ngành thông thường (1 PPM - 1 cell lỗi trên 1 triệu cell). CATL cũng duy trì một "Băng đối kháng" (Opponent Group) độc lập có quyền phủ quyết toàn bộ dự án hoặc lô hàng nếu phát hiện rủi ro kỹ thuật tiềm ẩn.

Sức ép chất lượng khi ôtô điện Trung Quốc bùng nổ tại Việt Nam

Sự bùng nổ của các thương hiệu ôtô điện Trung Quốc tại Việt Nam (BYD, Wuling, Aion, Geely, Chery...) mang đến làn sóng lựa chọn phong phú cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, cảnh báo từ CATL đặt ra bài toán lớn về chất lượng kiểm định đối với các dòng xe điện nhập khẩu hoặc lắp ráp trong nước.

Cảnh báo từ CATL đặt ra bài toán lớn về chất lượng kiểm định đối với các dòng xe điện Trung Quốc nhập khẩu hoặc lắp ráp trong nước.

Các mẫu ôtô điện Trung Quốc vào Việt Nam thường có vòng đời rất ngắn và cập nhật phiên bản liên tục. Tốc độ thử nghiệm bị cắt giảm tại thị trường nội địa hoàn toàn có thể dẫn đến các lỗi ẩn tàng về pin khi vận hành dưới điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt và hạ tầng giao thông đặc thù tại Việt Nam.

Cuộc đua dìm giá để giành thị phần khiến các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc buộc phải tối ưu chi phí cell pin (giá cell LFP hiện đã xuống dưới 0,35 Nhân dân tệ/Wh). Điều này vô hình trung làm gia tăng rủi ro về độ bền dài hạn và tính ổn định của bộ pin khi sử dụng sau vài năm.

Thách thức và Quy định về tái chế pin xe điện tại Việt Nam

Đi kèm với sự gia tăng nhanh chóng của lượng xe điện lưu thông là áp lực xử lý pin khi hết vòng đời. Tình hình pháp lý và hạ tầng tái chế pin tại Việt Nam hiện nay đang đối mặt với nhiều cột mốc quan trọng.

Sự gia tăng nhanh chóng của lượng xe điện lưu thông là áp lực xử lý pin khi hết vòng đời. Tình hình pháp lý và hạ tầng tái chế pin tại Việt Nam hiện nay đang đối mặt với nhiều cột mốc quan trọng.

Theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ Môi trường, quy định về Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) chính thức áp dụng đối với phương tiện giao thông và pin sạc. Các hãng xe sản xuất, nhập khẩu xe điện tại Việt Nam bắt buộc phải tổ chức thu gom, xử lý hoặc đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường để tái chế pin thải bỏ.

Mặc dù khung pháp lý đã định hình, ngành công nghiệp tái chế pin Lithium-ion chuyên sâu tại Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn sơ khai. Việc các thương hiệu xe điện Trung Quốc gia nhập thị trường đòi hỏi phải có sự cam kết rõ ràng về mạng lưới thu gom và liên kết với các đơn vị tái chế chuẩn hóa. Nếu không có giải pháp xử lý pin lỗi/hỏng triệt để từ khâu phân phối, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ trở thành điểm nóng về rác thải công nghệ nguy hại trong thập kỷ tới.