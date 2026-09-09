5 smartphone màn hình gập đáng mua tại Việt Nam

Smartphone màn hình gập đang dần trở thành một phân khúc riêng trên thị trường di động Việt Nam, thay vì chỉ là những sản phẩm thử nghiệm dành cho người dùng thích công nghệ mới. Các mẫu máy hiện nay đã được cải thiện đáng kể về độ mỏng, trọng lượng, thời lượng pin, camera và khả năng tận dụng màn hình lớn. Dưới đây là 5 mẫu smartphone màn hình gập đáng chú ý, mỗi thiết bị hướng tới một nhóm nhu cầu khác nhau.

Smartphone màn hình gập ngày càng đa dạng về thiết kế, cấu hình và khả năng nhiếp ảnh tại thị trường Việt Nam.

Đứng đầu danh sách là Huawei Mate X7, có giá từ 42,99 triệu đồng. Điểm nổi bật nhất của máy nằm ở màn hình chính lên tới 8 inch, hỗ trợ tần số quét thích ứng 1-120 Hz, độ phân giải 2.416 x 2.210 pixel. Màn hình ngoài có độ phân giải 2.444 x 1.080 pixel, giúp thiết bị vừa đảm nhiệm vai trò smartphone vừa mang đến không gian hiển thị gần với máy tính bảng. Huawei Mate X7 còn sở hữu hệ thống ba camera gồm cảm biến chính 50 MP khẩu độ thay đổi F1.49-F4.0 có OIS, camera góc siêu rộng 40 MP và telephoto macro 50 MP. Sức mạnh xử lý đến từ Kirin 9030 Pro, kết hợp RAM 16 GB, bộ nhớ 512 GB và pin 5.600 mAh.

Nếu ưu tiên hiệu năng và camera, Oppo Find N6 là lựa chọn đáng chú ý với mức giá từ 60,99 triệu đồng. Đây cũng là mẫu máy đắt nhất trong danh sách. Thiết bị sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 16 GB và bộ nhớ 512 GB, phù hợp với người thường xuyên đa nhiệm hoặc xử lý những tác vụ nặng. Màn hình trong 8 inch và màn hình ngoài 6,5 inch đều hỗ trợ tần số quét 1-120 Hz. Oppo còn trang bị pin silicon-carbon 6.000 mAh, sạc nhanh 80W cùng hệ thống camera gồm cảm biến chính 200 MP, góc siêu rộng 50 MP và telephoto 50 MP. Hai camera selfie 20 MP tiếp tục mở rộng khả năng chụp ảnh và gọi video.

Ở nhóm smartphone gập cao cấp, Galaxy Z Fold8 Ultra gây chú ý với mức giá từ 54,99 triệu đồng và cấu hình mạnh mẽ. Máy có màn hình chính Dynamic AMOLED 2X 8 inch cùng màn hình ngoài 6,5 inch, đều hỗ trợ 1-120 Hz. Bên trong là Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, RAM tối đa 16 GB và bộ nhớ lên tới 1 TB, hướng tới người dùng cần một thiết bị phục vụ cả giải trí lẫn công việc. Galaxy Z Fold8 Ultra có pin 5.000 mAh, sạc có dây 45W và sạc ngược không dây. Cụm camera gồm camera chính 200 MP, góc siêu rộng 50 MP và telephoto 10 MP hỗ trợ zoom quang học 3x.

Trong khi đó, Honor Magic V5 tập trung mạnh vào yếu tố cơ động. Máy chỉ dày 8,8 mm khi gập và nặng 217 g, kết hợp pin silicon-carbon 5.820 mAh. Thiết bị sử dụng Snapdragon 8 Elite, màn hình trong 7,95 inch và màn hình ngoài 6,43 inch, cùng hỗ trợ tần số quét 120 Hz. Honor còn công bố độ sáng tối đa 5.000 nit và PWM 4.320 Hz, trong khi khả năng chống bụi, nước đạt IP58 và IP59. Camera telephoto tiềm vọng 64 MP có OIS và zoom quang học 3x, kết hợp camera góc siêu rộng 50 MP, giúp Magic V5 phù hợp với người đề cao tính di động nhưng vẫn muốn có hệ thống camera đa dụng.

Các mẫu máy cao cấp đang tập trung cải thiện độ mỏng, trọng lượng và thời lượng pin để khắc phục những hạn chế của điện thoại gập thế hệ đầu.

Cuối cùng, Galaxy Z Fold8 5G là phương án cân bằng hơn với giá từ 42,99 triệu đồng. So với phiên bản Ultra, mẫu máy này nhỏ gọn và nhẹ hơn, với trọng lượng 201 g, màn hình ngoài 5,5 inch và màn hình trong 7,6 inch. Khi mở, thiết bị chỉ dày 4,5 mm, hướng tới người dùng muốn trải nghiệm smartphone màn hình gập nhưng vẫn thường xuyên di chuyển. Pin 4.800 mAh, camera chính 50 MP, camera góc siêu rộng 50 MP và zoom kỹ thuật số tối đa 10x đáp ứng tương đối toàn diện các nhu cầu phổ biến. Nhìn chung, 5 mẫu máy trên cho thấy smartphone màn hình gập đang ngày càng đa dạng: từ Huawei Mate X7 thiên về màn hình lớn, Oppo Find N6 chú trọng hiệu năng và camera, Galaxy Z Fold8 Ultra dành cho người cần cấu hình cao, Honor Magic V5 nổi bật về độ mỏng nhẹ đến Galaxy Z Fold8 5G cân bằng giữa trải nghiệm gập và tính cơ động.