Mercedes-Benz E-Class và S-Class nguy cơ vỡ khớp nối trục truyền động

Mercedes-Benz E-Class và S-Class có nguy cơ vỡ khớp nối của trục truyền động, làm tăng nguy cơ tai nạn. Điều này khiến hãng phải triệu hồi hơn 24.000 xe tại Mỹ.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu sedan hạng sang Mercedes-Benz E-Class 2018.

Theo thông báo của Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA), Mercedes-Benz sẽ phải triệu hồi bộ đôi E-Class và S-Class do khớp nối vạn năng (khớp các-đăng) của trục truyền động có thể bị vỡ trong quá trình vận hành, gây mất động năng đột ngột và tăng nguy cơ tai nạn.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi do thông số của linh kiện không đạt đúng tiêu chuẩn, gây hiện tượng mài mòn tăng dần ở khu vực khớp nối vạn năng, có thể tạo ra những điểm rạn nứt, dẫn đến nguy cơ vỡ bộ phận này; khiến kết nối giữa hộp số và trục trước không duy trì.

3-4409.jpg
Tổng cộng, hãng xe sang Đức sẽ phải triệu hồi hơn 24.000 ôtô (đời 2018 - 2020) do lỗi trên tại thị trường Mỹ, gồm hai dòng xe E-Class và S-Class, cụ thể gồm: E 400, E 450, S 450, S 560 và S 560 Maybach. Dự kiến, các xe này sẽ được kiểm tra và thay thế trục truyền động tại đại lý.

Trước đó, vào tháng 3/2025, Mercedes-Benz cũng phải triệu hồi hơn 20.000 xe tại thị trường Mỹ do vấn đề rò rỉ dầu ống phanh trước có thể làm tăng nguy cơ tai nạn.

Mercedes-Benz C-Class điện lộ nội thất với màn hình "khủng" 39,1 inch

Mercedes-Benz chuẩn bị trình làng thế hệ C-Class thuần điện hoàn toàn mới vào ngày 20/4 tới, nhưng những hình ảnh đầu tiên về nội thất đã sớm được hé lộ.

Mercedes-Benz đang chuẩn bị trình làng mẫu C-Class thuần điện hoàn toàn vào ngày 20/4, tuy nhiên thiết kế nội thất của xe đã được hé lộ sớm. Điểm nhấn trung tâm là màn hình MBUX Hyperscreen cỡ lớn, kéo dài gần hết chiều ngang bảng táp-lô, mang thiết kế liền mạch tương tự mẫu GLC EV.

Mercedes-Benz EQS 2026 từ 2,9 tỷ, nâng cấp lần cuối trước khi "khai tử"

Mercedes-Benz EQS 2026 chạy điện đã được nâng cấp cả thiết kế ngoại lẫn nội thất lẫn, cùng pin. Đây được xem là bản nâng cấp cuối cùng, trước khi "khai tử".

3-1193.jpg
Mercedes-Benz không có kế hoạch phát triển thế hệ thứ hai cho dòng sedan thuần điện hạng sang EQS. Thay vào đó, hãng sẽ cung cấp S-Class thế hệ mới với cả phiên bản động cơ đốt trong và thuần điện. Dù vậy, hãng vẫn giới thiệu bản nâng cấp lớn thứ hai cho EQS, mang theo hàng loạt công nghệ mới với kỳ vọng có thể thuyết phục thêm một bộ phận khách hàng lựa chọn mẫu xe này.
4-57.jpg
Ở thời điểm hiện tại, Mercedes-Benz EQS có 4 phiên bản đã được xác nhận, bao gồm EQS 400, EQS 450+, EQS 500 4Matic và EQS 580 4Matic. Trong đó, 3 phiên bản EQS 450+, EQS 500 4Matic và EQS 580 4Matic sử dụng kiến trúc điện 800V cùng cụm pin có dung lượng 122 kWh, hứa hẹn cải thiện mật độ năng lượng. Riêng EQS 400 sử dụng pin nhỏ hơn với dung lượng 112 kWh.
Lý do tòa án Đức từ chối ép Mercedes-Benz và BMW bỏ xe xăng?

Tòa án Đức mới đây đã bác bỏ vụ kiện đòi cấm BMW và Mercedes bán xe xăng từ sau năm 2030, khẳng định trách nhiệm lập pháp về khí hậu thuộc về Chính phủ.

Hai nhà sản xuất ôtô danh tiếng của Đức là Mercedes-Benz và BMW vừa giành thắng lợi pháp lý quan trọng khi Tòa án Tư pháp Liên bang Đức chính thức bác bỏ vụ kiện liên quan đến việc cấm bán xe động cơ đốt trong. Phán quyết này dập tắt nỗ lực của các tổ chức môi trường trong việc buộc các hãng xe tư nhân phải tuân thủ các tiêu chuẩn phát thải nghiêm ngặt hơn cả quy định hiện hành của luật pháp.

