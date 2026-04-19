Mercedes-Benz E-Class và S-Class nguy cơ vỡ khớp nối trục truyền động.

Mercedes-Benz E-Class và S-Class có nguy cơ vỡ khớp nối của trục truyền động, làm tăng nguy cơ tai nạn. Điều này khiến hãng phải triệu hồi hơn 24.000 xe tại Mỹ.

Theo thông báo của Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA), Mercedes-Benz sẽ phải triệu hồi bộ đôi E-Class và S-Class do khớp nối vạn năng (khớp các-đăng) của trục truyền động có thể bị vỡ trong quá trình vận hành, gây mất động năng đột ngột và tăng nguy cơ tai nạn.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi do thông số của linh kiện không đạt đúng tiêu chuẩn, gây hiện tượng mài mòn tăng dần ở khu vực khớp nối vạn năng, có thể tạo ra những điểm rạn nứt, dẫn đến nguy cơ vỡ bộ phận này; khiến kết nối giữa hộp số và trục trước không duy trì.

Tổng cộng, hãng xe sang Đức sẽ phải triệu hồi hơn 24.000 ôtô (đời 2018 - 2020) do lỗi trên tại thị trường Mỹ, gồm hai dòng xe E-Class và S-Class, cụ thể gồm: E 400, E 450, S 450, S 560 và S 560 Maybach. Dự kiến, các xe này sẽ được kiểm tra và thay thế trục truyền động tại đại lý.

Trước đó, vào tháng 3/2025, Mercedes-Benz cũng phải triệu hồi hơn 20.000 xe tại thị trường Mỹ do vấn đề rò rỉ dầu ống phanh trước có thể làm tăng nguy cơ tai nạn.