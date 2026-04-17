Mercedes-Benz C-Class điện lộ nội thất với màn hình "khủng" 39,1 inch

Mercedes-Benz chuẩn bị trình làng thế hệ C-Class thuần điện hoàn toàn mới vào ngày 20/4 tới, nhưng những hình ảnh đầu tiên về nội thất đã sớm được hé lộ.

Nguyễn Thảo
Video: Mercedes-Benz sắp trình làng thế hệ C-Class thuần điện hoàn toàn mới.

Mercedes-Benz đang chuẩn bị trình làng mẫu C-Class thuần điện hoàn toàn vào ngày 20/4, tuy nhiên thiết kế nội thất của xe đã được hé lộ sớm. Điểm nhấn trung tâm là màn hình MBUX Hyperscreen cỡ lớn, kéo dài gần hết chiều ngang bảng táp-lô, mang thiết kế liền mạch tương tự mẫu GLC EV.

Hãng xe Đức mô tả không gian nội thất mới như một “không gian tập trung vào người lái”, song thực tế mang đậm dấu ấn số hóa với diện tích hiển thị lớn, gợi liên tưởng đến một “bảng quảng cáo kỹ thuật số di động”. Màn hình này được cho là tương đồng với Hyperscreen 39,1 inch trên GLC EV, qua đó đặt ra những so sánh thú vị với các dòng xe đầu bảng như EQS hay S-Class – vốn có thể được xem là đi trước hoặc đã dần bị vượt qua, tùy theo góc nhìn.

Mercedes-Benz C-Class chạy điện lộ nội thất với màn hình "khủng" 39,1 inch

Với khoảng 10 triệu điểm ảnh, màn hình cỡ lớn được thiết kế nhằm giảm thiểu thao tác qua các menu, đưa mọi chức năng vào tầm tay người dùng. Dù vậy, Mercedes vẫn duy trì một số nút bấm vật lý trên bệ trung tâm và vô-lăng, cho thấy sự cân bằng giữa trải nghiệm số và cảm giác điều khiển truyền thống.

Ngoài Hyperscreen, hãng cũng cung cấp tùy chọn Superscreen – cấu hình ba màn hình riêng biệt dành cho các phiên bản tiêu chuẩn. Cả hai thiết lập đều hỗ trợ 10 chế độ ánh sáng nội thất với nhiều màu sắc khác nhau, cho phép cá nhân hóa theo sở thích.

Không chỉ công nghệ, Mercedes-Benz còn tập trung vào không gian và tiện nghi.

Không chỉ tập trung vào công nghệ, Mercedes-Benz còn nhấn mạnh yếu tố không gian và tiện nghi. Hãng khẳng định đây sẽ là mẫu C-Class “tốt nhất và thể thao nhất từ trước đến nay”, đồng thời mang lại không gian rộng rãi hơn. Xe được trang bị ghế ngồi mới, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống điều hòa tiên tiến và khả năng cách âm cao, hướng tới trải nghiệm di chuyển đường dài vượt trội.

Ghế trước chỉnh điện – khí nén, hệ thống âm thanh 4D, chức năng massage và thông gió, kết hợp với các chương trình Energizing Comfort nhằm cải thiện trạng thái thể chất và tinh thần cho người dùng. Hệ thống điều hòa sử dụng bơm nhiệt đa nguồn, giúp làm ấm cabin nhanh gấp đôi so với xe động cơ đốt trong, đồng thời tiết kiệm khoảng 50% năng lượng.

Một điểm đáng chú ý khác là nội thất sử dụng vật liệu thuần chay đạt chứng nhận, đi kèm các tùy chọn cao cấp như da Softtorino, da Nappa Twisted Diamond...

Một điểm đáng chú ý khác là nội thất sử dụng vật liệu thuần chay đạt chứng nhận, đi kèm các tùy chọn cao cấp như da Softtorino, da Nappa Twisted Diamond hay hệ thống âm thanh Burmester 3D với lưới loa thép không gỉ dạng 3D.

Về thiết kế ngoại thất, mẫu sedan điện này dự kiến sở hữu lưới tản nhiệt phát sáng cỡ lớn, kết hợp cụm đèn LED đồ họa hình ngôi sao đặc trưng. Các hình ảnh chạy thử cho thấy thân xe mang phong cách mềm mại tương tự EQE và EQS, nhưng có phần đầu và đuôi được tạo hình rõ nét hơn nhằm tránh kiểu dáng “giọt nước”. Các phiên bản AMG Line được kỳ vọng sẽ có cản thể thao và bộ mâm riêng biệt.

Mercedes-Benz C-Class EV 2026 sẽ ra mắt chính thức ở Hàn Quốc vào ngày 20/4.

Thông số kỹ thuật vẫn chưa được công bố, song nhiều khả năng C-Class điện sẽ sử dụng nền tảng 800V MB.EA tương tự GLC. Mẫu SUV này hiện đạt công suất 483 mã lực (360 kW / 490 PS), mô-men xoắn 800 Nm, sử dụng pin 94 kWh cho phạm vi hoạt động lên tới 673 km theo chuẩn WLTP.

Mercedes-Benz cho biết mẫu sedan mới sẽ nâng cao hiệu suất và khả năng vận hành, đồng thời mở ra kỳ vọng cho các phiên bản hiệu năng cao mang thương hiệu AMG trong tương lai.

Toàn bộ thông tin chi tiết sẽ được công bố tại lễ ra mắt chính thức ở Hàn Quốc vào ngày 20/4. Cùng thời điểm, phiên bản nâng cấp của C-Class sử dụng động cơ đốt trong cũng dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay.

Mercedes-Benz Việt Nam nâng cấp C-Class 2025, từ 1,599 tỷ đồng

Đầu tháng 5/2025, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) công bố phiên bản nâng cấp V2 cho hai mẫu sedan chủ lực là C 200 Avantgarde và C 300 AMG 2025.

Mercedes-Benz Viet Nam nang cap C-Class 2025, tu 1,599 ty dong

Cả hai phiên bản Mercedes-Benz C-Class 2025 tại Việt Nam bản V2 đều được bổ sung tính năng sưởi ghế trước, mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn trong điều kiện thời tiết lạnh. Ngoài ra, từng phiên bản còn có những nâng cấp riêng biệt:
Mercedes-Benz EQS 2026 từ 2,9 tỷ, nâng cấp lần cuối trước khi "khai tử"

Mercedes-Benz EQS 2026 chạy điện đã được nâng cấp cả thiết kế ngoại lẫn nội thất lẫn, cùng pin. Đây được xem là bản nâng cấp cuối cùng, trước khi "khai tử".

Mercedes-Benz không có kế hoạch phát triển thế hệ thứ hai cho dòng sedan thuần điện hạng sang EQS. Thay vào đó, hãng sẽ cung cấp S-Class thế hệ mới với cả phiên bản động cơ đốt trong và thuần điện. Dù vậy, hãng vẫn giới thiệu bản nâng cấp lớn thứ hai cho EQS, mang theo hàng loạt công nghệ mới với kỳ vọng có thể thuyết phục thêm một bộ phận khách hàng lựa chọn mẫu xe này.
Ở thời điểm hiện tại, Mercedes-Benz EQS có 4 phiên bản đã được xác nhận, bao gồm EQS 400, EQS 450+, EQS 500 4Matic và EQS 580 4Matic. Trong đó, 3 phiên bản EQS 450+, EQS 500 4Matic và EQS 580 4Matic sử dụng kiến trúc điện 800V cùng cụm pin có dung lượng 122 kWh, hứa hẹn cải thiện mật độ năng lượng. Riêng EQS 400 sử dụng pin nhỏ hơn với dung lượng 112 kWh.
Lý do tòa án Đức từ chối ép Mercedes-Benz và BMW bỏ xe xăng?

Tòa án Đức mới đây đã bác bỏ vụ kiện đòi cấm BMW và Mercedes bán xe xăng từ sau năm 2030, khẳng định trách nhiệm lập pháp về khí hậu thuộc về Chính phủ.

Video: Mercedes-Benz GLS 2026 ra mắt - củng cố vị thế “S-Class của SUV”.

Hai nhà sản xuất ôtô danh tiếng của Đức là Mercedes-Benz và BMW vừa giành thắng lợi pháp lý quan trọng khi Tòa án Tư pháp Liên bang Đức chính thức bác bỏ vụ kiện liên quan đến việc cấm bán xe động cơ đốt trong. Phán quyết này dập tắt nỗ lực của các tổ chức môi trường trong việc buộc các hãng xe tư nhân phải tuân thủ các tiêu chuẩn phát thải nghiêm ngặt hơn cả quy định hiện hành của luật pháp.

