Mẹ đơn thân nên duyên chàng trai kém 11 tuổi, hạnh phúc sau gần 10 năm

Từ một lần mua điện thoại, chuyện tình của Phạm Trung Thành và Đào Thanh Tú vượt qua khoảng cách 11 tuổi cùng nhiều định kiến để đi đến hôn nhân.

Cuộc gặp từ cửa hàng điện thoại

Phạm Trung Thành và Đào Thanh Tú hơn kém nhau 11 tuổi. Theo Vietnamnet, nhiều năm trước, chị Tú đến cửa hàng của anh Thành mua điện thoại và muốn chọn phiên bản màu hồng nhưng cửa hàng không còn hàng.

Để chiều khách, anh Thành tìm bằng được chiếc điện thoại đúng màu rồi nhắn chị quay lại nhận. Sự nhiệt tình của anh khiến chị Tú chủ động nhắn tin trò chuyện nhiều hơn.

Anh Thành kể: "Lúc ấy, tôi biết cô ấy hơn tuổi mình nhưng không rõ là hơn bao nhiêu tuổi. Tôi thấy cô ấy thú vị. Nói chuyện được ít ngày, tôi 'cảm nắng' nên nhắn tin hỏi 'chị có thích em không?'". Vốn đã có thiện cảm, chị Tú nhanh chóng đáp lại tình cảm của chàng trai trẻ.

Theo Vietnamnet, trong lần đầu đến nhà bạn gái, anh Thành mang cả thùng bia để ngồi nhậu cùng bố chị Tú. Sự chân thành, thoải mái của anh tạo thiện cảm với gia đình. Thời điểm đó, chị Tú là mẹ đơn thân của một bé gái 3 tuổi. Mẹ chị từng lo khoảng cách tuổi tác và hoàn cảnh riêng sẽ khiến hai người khó gắn bó lâu dài.

Gia đình anh Thành cũng phản đối mối quan hệ này vì lo sự chênh lệch tuổi tác ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này. Anh Thành cho biết bản thân tin đó là cái duyên nên quyết định sống hết lòng với lựa chọn của mình.

Phạm Trung Thành và Đào Thanh Tú vượt qua khoảng cách 11 tuổi để xây dựng tổ ấm. Ảnh: Znews.

Chị Tú từng nghĩ đến chuyện chia tay vì sợ làm lỡ tuổi thanh xuân của người yêu. Tuy nhiên, anh Thành vẫn kiên quyết đồng hành cùng chị.

Sau hai năm tìm hiểu, cả hai đăng ký kết hôn vào năm 2018 mà không tổ chức đám cưới. Một năm sau, họ đón con chung đầu lòng.

Chị Tú kể rằng mẹ chồng từng nhắn nhủ con trai: nếu thật sự mang lại cảm giác an toàn thì hãy tiến tới, còn nếu sau này thay đổi thì nên dừng lại để chị không phải chịu thêm tổn thương.

Những ngày khó khăn và hành trình vun đắp gia đình

Theo Znews, có thời điểm hai vợ chồng phải vay từng 50.000 đồng để đi chợ và lo từng bữa ăn. Cả hai làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống khi gần như không có tài sản.

"Tôi từng nghĩ mình không còn quyền được yêu, sau chuyến đò cũ còn đầy nước mắt. Vậy mà anh đến, nhẹ như một điều kỳ diệu, biến những ngày cô độc thành bình yên", chị Tú chia sẻ.

Cặp đôi từng trải qua giai đoạn khó khăn về kinh tế. Ảnh: Znews.

Theo chị Tú, điều khiến chị trân trọng nhất không nằm ở vật chất mà là cách chồng luôn che chở và bù đắp những tổn thương trong quá khứ. Dù nhỏ hơn vợ 11 tuổi, anh Thành luôn là người điềm tĩnh, nhẫn nại và chững chạc trong cuộc sống. Chị cho biết sau gần 10 năm đồng hành, hai người hiếm khi xảy ra những cuộc cãi vã lớn.

Theo Arttimes, anh Thành thừa nhận những ngày đầu hôn nhân từng cảm thấy áp lực khi đồng thời đảm nhận vai trò người chồng và người cha. Hiện gia đình có hai con, gồm con gái lớn 14 tuổi là con riêng của chị Tú và con gái chung 8 tuổi.

"Tôi không ép con phải gọi mình là bố hay kỳ vọng điều gì. Chỉ cần con tin tưởng và cảm thấy thoải mái khi ở cạnh mình là đủ", anh Thành chia sẻ.

Sau gần 10 năm đồng hành, Phạm Trung Thành và Đào Thanh Tú cùng chăm sóc hai con, vun đắp mái ấm gia đình. Ảnh: Arttimes.

Nhiều năm qua, anh cũng không ít lần nghe những lời bàn tán về khoảng cách tuổi tác, thậm chí có người nhầm anh là em trai của vợ. Ban đầu anh chạnh lòng nhưng dần học cách bỏ ngoài tai.

Theo anh Thành, bí quyết giữ gìn hôn nhân nằm ở sự tôn trọng, biết lắng nghe và sẵn sàng hạ cái tôi đúng lúc. Anh cho rằng tình yêu có thể bắt đầu bằng cảm xúc, nhưng để đi đường dài, điều quan trọng hơn là mang đến cho nhau cảm giác bình yên.

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