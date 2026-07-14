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Đạt G - Bảo Ngọc vượt sóng gió, một năm hôn nhân bền chặt

Đằng sau cột mốc một năm hôn nhân là hành trình nhiều thăng trầm của Đạt G và Bảo Ngọc, từ chia tay, tái hợp đến mái ấm bên hai con.

Thu Cúc (tổng hợp)

Nhân kỷ niệm một năm ngày cưới, Bảo Ngọc đăng bài viết dài trên Facebook cá nhân, nhìn lại chặng đường đầu tiên của cuộc sống hôn nhân với Đạt G.

Theo Bảo Ngọc, lễ cưới vẫn là ký ức khiến cô tự hào mỗi khi được nhắc đến. Sau khi về chung một nhà, hai bên gia đình gắn kết thành một đại gia đình luôn yêu thương và ủng hộ vợ chồng cô.

Bảo Ngọc dành lời cảm ơn Đạt G vì luôn đồng hành trong vai trò người chồng và người cha của các con. Cô cho biết sau một năm chung sống, tình cảm dành cho gia đình ngày càng bền chặt. Điều khiến nhiều người chú ý là lời hứa giản dị cả hai dành cho nhau: "Chúng ta không hứa sẽ không bao giờ cãi nhau. Chỉ hứa rằng, dù có chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ chọn quay về với nhau”.

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Đạt G - Bảo Ngọc bên các con. Ảnh: FB Bảo Ngọc.

Trước đó, Bảo Ngọc nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng trên mạng xã hội với giọng điệu hài hước. Có lần, cô trêu đùa rằng sẽ tung bản demo ca khúc mới của Đạt G nếu nam ca sĩ không chuyển khoản cho mình trong vòng 24 giờ. Bảo Ngọc cũng tiết lộ thời điểm đó, sản phẩm mới của chồng đang nằm trong Top 28 video thịnh hành tại Việt Nam nên cuối cùng quyết định "nhịn", chờ Đạt G phát hành chính thức.

Về phía Đạt G, nam ca sĩ cũng đăng bài nhân kỷ niệm ngày cưới đầu tiên với thông điệp: "Cuộc đời không thưởng cho những tình yêu hoàn hảo. Cuộc đời chỉ mỉm cười với những người, sau tất cả những điều không hoàn hảo, vẫn chọn yêu nhau như ngày đầu”.

Đạt G còn thường chia sẻ những câu chuyện đời thường bằng giọng điệu dí dỏm. Có lần, anh viết: "Đi làm một mình thì có dư. Đi làm hai mình thì không đủ tiền cho vợ ăn nữa”.

Không chỉ kể về cuộc sống vợ chồng, nam ca sĩ còn đăng lại bài văn mà hai con gái riêng của Bảo Ngọc viết dành cho mình. Trong bài viết ở trường, các bé giới thiệu: "Ba em là ca sĩ Đạt G", nhận xét anh hiền, thân thiện, luôn dạy các con bằng sự nhẹ nhàng. Các bé còn nhắc đến các ca khúc "Gia tài", "Bánh mì không", việc Đạt G từng hợp tác với B Ray, Masew trước khi khép lại bằng dòng chữ: "Em rất yêu ba em”. Bài viết nhận được sự quan tâm khi cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa Đạt G và hai con của vợ sau nhiều năm đồng hành cùng gia đình.

Để có cuộc sống như hiện tại, cặp đôi từng trải qua không ít sóng gió. Theo VOV, cuối năm 2021, Đạt G và Bảo Ngọc ngừng theo dõi nhau trên Instagram, đồng thời xác nhận tạm dừng mối quan hệ sau khoảng bảy tháng công khai hẹn hò. Đại diện nam ca sĩ khi đó cho biết cả hai muốn tập trung cho công việc nhưng vẫn giữ quan hệ bạn bè và hỗ trợ nhau.

Sau thời gian chia xa, Đạt G và Bảo Ngọc nhiều lần xuất hiện trong cùng nhóm bạn trước khi âm thầm tái hợp. Cuối năm 2023, Bảo Ngọc xác nhận cả hai quay lại và cùng chăm sóc hai con nhỏ. Lễ cưới sau đó khép lại hành trình 5 năm gắn bó với nhiều thử thách.

Theo Znews, trong lễ cưới, Đạt G xúc động nhắc về quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời: "Khi anh rơi xuống vực thẳm, mọi thứ trống rỗng, ngột ngạt và khó thở. Xin lỗi ngoài kia, nếu trong quá trình chúng con học, tìm cách lớn lên và có gì chưa đúng, mong mọi người tha thứ”. Nam ca sĩ cũng cho biết người phụ nữ đứng trước mặt mình đã phải trải qua rất nhiều thử thách để cùng anh đi đến ngày hôm nay.

Đáp lại, Bảo Ngọc nói điều cô luôn ghi nhớ: "Suốt 5 năm qua em không thể quên là anh chưa bao giờ bỏ rơi, chê bai, kể cả những lúc em xấu xí nhất. Anh luôn ủng hộ, vực em dậy và tử tế với em”.

Bảo Ngọc cũng kể lại những ngày đầu Đạt G làm quen với hai con. Từ chỗ còn lúng túng mỗi khi bé Cún khóc, nam ca sĩ dần trở thành chỗ dựa tinh thần của các bé. Theo lời cô, đến nay, mỗi khi gặp khó khăn, hai con đều nghĩ đến Đạt G đầu tiên.

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Đạt G luôn có mặt trong các sự kiện quan trọng của các con. Ảnh: FB Bảo Ngọc.

Một năm sau ngày về chung một nhà, những chia sẻ của Đạt G và Bảo Ngọc không chỉ đánh dấu cột mốc đầu tiên của hôn nhân mà còn gợi lại hành trình vượt qua chia tay, tái hợp và cùng xây dựng mái ấm. Điểm chung trong những dòng tâm sự của cả hai không nằm ở một tình yêu hoàn hảo, mà ở lựa chọn tiếp tục đồng hành sau mọi biến cố.

>>> Mời quý độc giả xem trích đoạn MV "Hành trang chuyện buồn" của rapper Đạt G. Nguồn Vietnamnet

#Đạt G #Bảo Ngọc #hôn nhân #tình yêu #gia đình #tái hợp

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