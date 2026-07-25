Mạo Khê: Gói thầu hạ tầng 3,5 tỷ đồng ghi nhận duy nhất một nhà thầu tham gia

Gói thầu xây lắp đường Vĩnh Sơn tại Mạo Khê ghi nhận duy nhất một nhà thầu tham dự với giá bỏ thầu sát nút, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức cực kỳ khiêm tốn.

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), gói thầu xây lắp thuộc dự án "Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tổ 1, tổ 3, tổ 4 khu Vĩnh Sơn" tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành công tác mở thầu trực tuyến vào sáng 24/7/2026. Biên bản mở thầu cho thấy chỉ có duy nhất Công ty TNHH MTV Hưng Anh nộp hồ sơ dự thầu, với giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu khoảng 1,52 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,043%.

Theo hồ sơ, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 535/QĐ-TTCUDV ngày 11/7/2026 do Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Mạo Khê Trịnh Việt Cường ký. Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được phê duyệt theo Quyết định số 615/QĐ-TTCUDV ngày 15/7/2026, sau đó được sửa đổi, bổ sung và gia hạn thời điểm đóng thầu theo Quyết định số 653/QĐ-TTCUDV ngày 20/7/2026 nhằm điều chỉnh một số nội dung kỹ thuật.

Gói thầu mang mã thông báo mời thầu IB2600369743, có giá dự toán 3.543.802.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ kết hợp ngân sách phường. Nhà thầu được lựa chọn theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, hợp đồng đơn giá cố định, thời gian thực hiện 120 ngày.

Thời điểm đóng thầu diễn ra lúc 9 giờ ngày 24/7/2026, công tác mở thầu hoàn tất lúc 9 giờ 26 phút cùng ngày.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Chỉ một nhà thầu tham dự, giá dự thầu sát giá gói thầu

Biên bản mở thầu trên Hệ thống e-GP ghi nhận chỉ có Công ty TNHH MTV Hưng Anh (mã định danh vn5701946556) nộp hồ sơ dự thầu.

Giá dự thầu của doanh nghiệp là 3.542.277.593,8669 đồng, không áp dụng giảm giá. So với giá gói thầu được phê duyệt, mức chênh lệch chỉ 1.524.406,1331 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,043%.

Đây là mức tiết kiệm khá thấp đối với một gói thầu xây lắp hạ tầng giao thông có quy mô hơn 3,54 tỷ đồng. Đồng thời, việc chỉ có một nhà thầu tham dự cũng khiến yếu tố cạnh tranh về giá không được phát huy.

Gói thầu yêu cầu nhiều hạng mục kỹ thuật

Theo Chương V của E-HSMT, phạm vi công việc bao gồm cải tạo, nâng cấp ba tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 536,2 m, trong đó tuyến 1 dài 134,9 m, tuyến 2 dài 235 m và tuyến 3 dài 166 m.

Các hạng mục chính gồm đào khuôn đường, thi công cấp phối đá dăm hai lớp đạt độ chặt K95, thảm bê tông nhựa C12.5 dày trung bình 6 cm; xây dựng hơn 450 m mương thoát nước chịu lực và mương thường B500 sử dụng đan bê tông cốt thép M250; lắp đặt hệ thống an toàn giao thông theo QCVN 41:2024/BGTVT; xây dựng tuyến điện chiếu sáng dài 634,5 m, lắp mới 10 cột đèn và 9 bộ đèn LED 80 W.

Trong giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ chuyên gia sẽ xem xét năng lực của nhà thầu về kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự, nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công, biện pháp tổ chức thi công cũng như khả năng đáp ứng tiến độ hoàn thành trong 120 ngày.

Chuyên gia: Một nhà thầu vẫn được xem xét nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu

Trao đổi dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, trường hợp gói thầu tổ chức chào hàng cạnh tranh qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự thì bên mời thầu vẫn tiến hành mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu đó.

Theo luật sư, nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá dự thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt thì nhà thầu vẫn có thể được xem xét trúng thầu theo quy định. Việc chủ đầu tư ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung E-HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu cũng là một bước trong quy trình công khai, minh bạch theo quy định hiện hành.

Ở góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tăng cường tính cạnh tranh, công khai và minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

Theo chuyên gia, đối với những gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp, trách nhiệm của tổ chuyên gia và chủ đầu tư trong quá trình đánh giá hồ sơ càng cần được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm nhà thầu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, năng lực và kinh nghiệm theo E-HSMT, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Hiện gói thầu số 03 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tổ 1, tổ 3, tổ 4 khu Vĩnh Sơn đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được xác định sau khi hoàn tất quá trình đánh giá theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.