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Bạn đọc - Phản biện

Chỉ định thầu tại xã Đồng Tâm: Hào Quang trúng gói sửa đường 1,8 tỷ [Kỳ 1]

Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm vừa phê duyệt chỉ định thầu rút gọn gói duy tu đường giao thông cho Công ty Hào Quang với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 0,5%.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai vừa hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Duy tu, sửa chữa đường láng nhựa ĐX từ trường TH Đồng Tiến B đến ngã ba Bằng Lăng". Đây là gói thầu thuộc dự án duy tu, sửa chữa, đảm bảo hạ tầng giao thông, kiến thiết thị chính tại các xã, phường trên địa bàn TP Đồng Nai giai đoạn 2025-2027, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố phân bổ có mục tiêu.

Chỉ định thầu gói sửa chữa đường 1,8 tỷ đồng

Cụ thể, ngày 30/06/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Đồng Tâm - Hoàng Anh Hùng đã ký Quyết định số 154/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu nêu trên. Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là chỉ định thầu rút gọn. Đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Hào Quang.

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 1.808.989.970 đồng. Giá trị chỉ định thầu cho Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Hào Quang là 1.800.000.000 đồng. Như vậy, thông qua phương thức chỉ định thầu rút gọn, gói thầu đạt mức giảm giá 8.989.970 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 0,5%. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói với thời gian thi công 90 ngày.

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Quyết định số 154/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Dấu ấn đấu thầu của Công ty Hào Quang tại địa phương

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Hào Quang (Mã số doanh nghiệp: 3801156981). Doanh nghiệp được thành lập ngày 28/09/2017, hiện đăng ký trụ sở chính tại số 1261 đường Lê Lợi, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai.

Trong lịch sử tham gia đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Hào Quang đã tham gia 17 gói thầu trên địa bàn. Kết quả ghi nhận nhà thầu này trúng 14 gói thầu và 3 gói thầu chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt xấp xỉ 38.390.233.712 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt khoảng 11.284.946.360 đồng và giá trị trúng thầu với vai trò liên danh đạt khoảng 27.105.287.352 đồng.

Thương thảo giá và trách nhiệm tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách

Căn cứ Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ, chỉ định thầu là một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu hợp pháp, được áp dụng đối với các gói thầu đáp ứng điều kiện luật định nhằm bảo đảm tiến độ thi công công trình và kịp thời đưa dự án vào phục vụ đời sống dân sinh. Các gói thầu được áp dụng hình thức chỉ định thầu đúng quy định pháp luật thể hiện tính chủ động của chủ đầu tư trong quản lý điều hành.

Mặc dù vậy, trong bối cảnh tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, các văn bản chỉ đạo điều hành hiện hành đặt ra yêu cầu rất cao về việc nâng cao hiệu quả kinh tế. Ngày 05/05/2026, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5557/BTC hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công. Theo đó, công văn nêu rõ: “Đối với các trường hợp chỉ định thầu khác quy định tại Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với từng loại gói thầu, điều kiện thị trường và địa bàn, bảo đảm khả thi để nhà thầu có thể bố trí, huy động nguồn lực (tài chính, nhân công, thiết bị, vật tư, vật liệu...) thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, đặc biệt tại các dự án đầu tư công quan trọng, trọng điểm

Bên cạnh đó, tại điểm b Mục 5 Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu đối với việc áp dụng hình thức chỉ định thầu, chỉ định nhà đầu tư và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] Hiệu quả kinh tế tại các gói thầu của Công ty Hào Quang ở Đồng Nai

Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.

Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.

Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.

Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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Công ty Đỉnh Thịnh Phát vừa trúng thầu gói giao thông hơn 14 tỷ đồng tại xã Nam Cát Tiên với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,91% sau khi là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ.

Mới đây, UBND xã Nam Cát Tiên, TP Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn. Cụ thể, tại Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 29/06/2026 do Phó Chủ tịch UBND xã Nam Cát Tiên - Nguyễn Hồng Nguyên ký phê duyệt, Công ty TNHH Xây dựng Đỉnh Thịnh Phát đã trúng gói thầu số 01: Xây dựng phần giao thông thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường số 2 ấp 5, xã Nam Cát Tiên.

Dự toán gói thầu này được duyệt ở mức 14.266.852.000 đồng. Mức giá trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng Đỉnh Thịnh Phát là 13.994.648.230 đồng. Như vậy, giá trị tiết kiệm cho ngân sách địa phương sau quá trình tổ chức đấu thầu đạt 272.203.770 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,91%.

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Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 25/6/2026 Phó Chủ tịch UBND xã Nam Cát Tiên (TP Đồng Nai) - Nguyễn Hồng Nguyên đã ký Quyết định số 700/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Xây dựng hạng mục công trình Giao thông (Đường - thoát nước) thuộc dự án Nâng cấp đường ấp 10, xã Nam Cát Tiên đi Madagui.

Gói thầu xây lắp này có giá dự toán được xác định là 14.666.660.000 đồng, trích từ nguồn ngân sách địa phương dựa trên Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 602/QĐ-UBND ngày 04/6/2026. Đơn vị trúng thầu được công bố là liên danh gồm hai thành viên: Công ty TNHH Xây dựng Anh Uy HT và Công ty TNHH Nam Ninh với giá trúng thầu cụ thể là 14.486.879.979 đồng. Như vậy, số tiền chênh lệch giảm giá cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 179.780.021 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm kinh tế ở mức thấp, đạt khoảng 1,23%.

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