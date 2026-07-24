Chỉ định thầu tại xã Đồng Tâm: Hào Quang trúng gói sửa đường 1,8 tỷ [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai vừa hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Duy tu, sửa chữa đường láng nhựa ĐX từ trường TH Đồng Tiến B đến ngã ba Bằng Lăng". Đây là gói thầu thuộc dự án duy tu, sửa chữa, đảm bảo hạ tầng giao thông, kiến thiết thị chính tại các xã, phường trên địa bàn TP Đồng Nai giai đoạn 2025-2027, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố phân bổ có mục tiêu.

Chỉ định thầu gói sửa chữa đường 1,8 tỷ đồng

Cụ thể, ngày 30/06/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Đồng Tâm - Hoàng Anh Hùng đã ký Quyết định số 154/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu nêu trên. Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là chỉ định thầu rút gọn. Đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Hào Quang.

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 1.808.989.970 đồng. Giá trị chỉ định thầu cho Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Hào Quang là 1.800.000.000 đồng. Như vậy, thông qua phương thức chỉ định thầu rút gọn, gói thầu đạt mức giảm giá 8.989.970 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 0,5%. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói với thời gian thi công 90 ngày.

Quyết định số 154/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Dấu ấn đấu thầu của Công ty Hào Quang tại địa phương

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Hào Quang (Mã số doanh nghiệp: 3801156981). Doanh nghiệp được thành lập ngày 28/09/2017, hiện đăng ký trụ sở chính tại số 1261 đường Lê Lợi, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai.

Trong lịch sử tham gia đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Hào Quang đã tham gia 17 gói thầu trên địa bàn. Kết quả ghi nhận nhà thầu này trúng 14 gói thầu và 3 gói thầu chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt xấp xỉ 38.390.233.712 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt khoảng 11.284.946.360 đồng và giá trị trúng thầu với vai trò liên danh đạt khoảng 27.105.287.352 đồng.

Thương thảo giá và trách nhiệm tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách

Căn cứ Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ, chỉ định thầu là một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu hợp pháp, được áp dụng đối với các gói thầu đáp ứng điều kiện luật định nhằm bảo đảm tiến độ thi công công trình và kịp thời đưa dự án vào phục vụ đời sống dân sinh. Các gói thầu được áp dụng hình thức chỉ định thầu đúng quy định pháp luật thể hiện tính chủ động của chủ đầu tư trong quản lý điều hành.

Mặc dù vậy, trong bối cảnh tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, các văn bản chỉ đạo điều hành hiện hành đặt ra yêu cầu rất cao về việc nâng cao hiệu quả kinh tế. Ngày 05/05/2026, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5557/BTC hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công. Theo đó, công văn nêu rõ: “Đối với các trường hợp chỉ định thầu khác quy định tại Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với từng loại gói thầu, điều kiện thị trường và địa bàn, bảo đảm khả thi để nhà thầu có thể bố trí, huy động nguồn lực (tài chính, nhân công, thiết bị, vật tư, vật liệu...) thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, đặc biệt tại các dự án đầu tư công quan trọng, trọng điểm”

Bên cạnh đó, tại điểm b Mục 5 Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu đối với việc áp dụng hình thức chỉ định thầu, chỉ định nhà đầu tư và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] Hiệu quả kinh tế tại các gói thầu của Công ty Hào Quang ở Đồng Nai