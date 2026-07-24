Bù Gia Mập: Phú Hưng trúng gói thầu nâng cấp đường ĐT760B hơn 8,8 tỷ

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng phòng Kinh tế xã Bù Gia Mập (TP Đồng Nai) - Trần Duy Thoan đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 67/QĐ-PKT ngày 14/07/2026 cho gói thầu Xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường ĐT760B (đoạn cuối tuyến, giáp thủy điện Đak Glun). Dự án này trước đó được Chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập - Trần Lâm ký phê duyệt tại Quyết định phê duyệt số 601/QĐ-UBND ngày 28/05/2026.

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 8.893.982.633 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP Đồng Nai bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã. Sau quá trình mở thầu và đánh giá E-HSDT theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Phú Hưng đã trúng thầu với giá 8.805.042.000 đồng. Số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 88.940.633 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1%. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói với thời gian thi công 120 ngày.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 67/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Biên bản mở thầu ngày 06/07/2026 cho thấy gói thầu ghi nhận sự tham gia cạnh tranh của 02 nhà thầu. Ngoài Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Phú Hưng đạt 86,7/100 điểm kỹ thuật và trúng thầu, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hào Hướng đạt 82,5/100 điểm kỹ thuật với giá dự thầu 8.853.959.700 đồng và xếp hạng thứ 2. Mức chênh lệch giá dự thầu giữa 02 nhà thầu là 48.917.700 đồng.

Phân tích lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Phú Hưng (Mã số thuế: 3801068478, địa chỉ trụ sở tại thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai) cho thấy vị thế quen thuộc của doanh nghiệp này trong các dự án đầu tư công tại địa phương. Tính đến tháng 07/2026, nhà thầu Phú Hưng đã tham gia 37 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng tới 31 gói, trượt 2 gói, 4 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt khoảng 244.091.261.240 đồng (trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là khoảng 46.898.303.391 đồng và vai trò liên danh là khoảng 197.192.957.849 đồng).

Đáng chú ý, hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Phú Hưng diễn ra tập trung tại TP Đồng Nai. Doanh nghiệp có mối quan hệ đấu thầu thường xuyên với một số bên mời thầu lớn trên địa bàn, tiêu biểu như Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập khi tham gia và trúng 16/17 gói thầu. Ngoài ra, tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bù Gia Mập (cũ), nhà thầu này trúng 5/5 gói thầu; tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Nghĩa trúng 2/2 gói thầu.

Đánh giá dưới góc độ pháp lý và quản lý đầu tư công, Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, việc gói thầu xây lắp đường ĐT760B thu hút 02 nhà thầu tham dự và đều vượt qua bước đánh giá kỹ thuật thể hiện tính cạnh tranh công khai theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, mức tiết kiệm khoảng 1% tại gói thầu này của doanh nghiệp là chỉ số cần tiếp tục tối ưu hóa. Trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu và Bộ Tài chính ban hành Công văn 5557/BTC ngày 05/05/2026 hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công, các chủ đầu tư và bên mời thầu cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm giải trình, nâng cao chất lượng lập giá gói thầu và khảo sát giá thị trường để đảm bảo tối ưu hóa từng đồng vốn ngân sách nhà nước.