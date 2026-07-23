Dùng liệu pháp thức thần để điều trị rối loạn tâm thần

Các liệu pháp sử dụng hoạt chất thức thần vốn bị cấm, đang được các công ty công nghệ sinh học Israel thúc đẩy thành thuốc điều trị các rối loạn tâm thần.

Israel đã nổi lên như một trung tâm toàn cầu về nghiên cứu trị liệu tâm lý có hỗ trợ chất gây ảo giác, chủ yếu sử dụng các chất như MDMA, ketamine và psilocybin để giải quyết các chấn thương nghiêm trọng và các tình trạng tâm thần khó điều trị.

Israel dẫn đầu toàn cầu về nghiên cứu trị liệu tâm lý có hỗ trợ chất gây ảo giác.

Các nhà khoa học Viện Nghiên cứu Thuốc gây ảo giác (IPR) thuộc Đại học Tel Aviv đang nghiên cứu việc sử dụng thuốc hướng thần để điều trị rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD), trầm cảm, đau mãn tính và các bệnh lý khác nằm ở giao điểm của thần kinh học và tâm thần học.

Theo GS Itamar Grotto, chuyên gia y tế công cộng và Chủ tịch công ty công nghệ sinh học PSYRX, các hoạt chất như psilocybin, MDMA và ibogaine, vốn từng bị coi là chất cấm, hiện đang được nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ sinh học nghiên cứu để phát triển thành các liệu pháp điều trị.

Mục đích của các nghiên cứu này là nhắm đến những bệnh nhân không đáp ứng với các phương pháp điều trị truyền thống.

Nấm thức thần chứa nhiều chất gây ảo giác psilocybin được trích xuất sử dụng trong điều trị tâm thần tại Israel.

Theo xu hướng này, lĩnh vực nghiên cứu thuốc thức thần đang dần chuyển từ phạm vi nghiên cứu chuyên biệt sang một hướng phát triển quan trọng của ngành công nghệ sinh học.

Một trong những thành công lớn đầu tiên của Viện đến từ phác đồ điều trị PTSD mãn tính kéo dài 7 ngày có hỗ trợ ketamine, được phát triển với sự hợp tác của Đại học Yale.

Kết quả ban đầu rất đột phá: trong số 35 người tham gia, 80% đã giảm đáng kể các triệu chứng PTSD. Trong nhóm được điều trị bằng Ketamine (so với nhóm đối chứng), 40% không còn đáp ứng các tiêu chí chẩn đoán PTSD ba tháng sau khi điều trị.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý việc phát triển các liệu pháp này vẫn đối mặt nhiều thách thức. Các loại thuốc mới phải trải qua các thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt nhằm chứng minh tính an toàn và hiệu quả, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về quản lý của cơ quan chức năng.

Một số hoạt chất thức thần, trong đó có ibogaine vẫn cần được đánh giá kỹ về mức độ an toàn đối với hệ tim mạch. Lĩnh vực điều trị bằng hoạt chất thức thần có thể tăng trưởng đáng kể trong những năm tới tại Israel và đang vượt qua các khuôn khổ pháp lý.

Khi các chương trình nghiên cứu đạt tiến triển, khung pháp lý dần hoàn thiện và các hãng dược phẩm tăng cường đầu tư vào lĩnh vực này, các chuyên gia cho rằng đổi mới trong chăm sóc sức khỏe tâm thần nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những ưu tiên của ngành y tế toàn cầu trong thế kỷ XXI.