Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Dùng liệu pháp thức thần để điều trị rối loạn tâm thần

Các liệu pháp sử dụng hoạt chất thức thần vốn bị cấm, đang được các công ty công nghệ sinh học Israel thúc đẩy thành thuốc điều trị các rối loạn tâm thần.

Tuệ Minh

Israel đã nổi lên như một trung tâm toàn cầu về nghiên cứu trị liệu tâm lý có hỗ trợ chất gây ảo giác, chủ yếu sử dụng các chất như MDMA, ketamine và psilocybin để giải quyết các chấn thương nghiêm trọng và các tình trạng tâm thần khó điều trị.

brain580-3.jpg
Israel dẫn đầu toàn cầu về nghiên cứu trị liệu tâm lý có hỗ trợ chất gây ảo giác.

Các nhà khoa học Viện Nghiên cứu Thuốc gây ảo giác (IPR) thuộc Đại học Tel Aviv đang nghiên cứu việc sử dụng thuốc hướng thần để điều trị rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD), trầm cảm, đau mãn tính và các bệnh lý khác nằm ở giao điểm của thần kinh học và tâm thần học.

Theo GS Itamar Grotto, chuyên gia y tế công cộng và Chủ tịch công ty công nghệ sinh học PSYRX, các hoạt chất như psilocybin, MDMA và ibogaine, vốn từng bị coi là chất cấm, hiện đang được nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ sinh học nghiên cứu để phát triển thành các liệu pháp điều trị.

Mục đích của các nghiên cứu này là nhắm đến những bệnh nhân không đáp ứng với các phương pháp điều trị truyền thống.

mushroom.jpg
Nấm thức thần chứa nhiều chất gây ảo giác psilocybin được trích xuất sử dụng trong điều trị tâm thần tại Israel.

Theo xu hướng này, lĩnh vực nghiên cứu thuốc thức thần đang dần chuyển từ phạm vi nghiên cứu chuyên biệt sang một hướng phát triển quan trọng của ngành công nghệ sinh học.

Một trong những thành công lớn đầu tiên của Viện đến từ phác đồ điều trị PTSD mãn tính kéo dài 7 ngày có hỗ trợ ketamine, được phát triển với sự hợp tác của Đại học Yale.

Kết quả ban đầu rất đột phá: trong số 35 người tham gia, 80% đã giảm đáng kể các triệu chứng PTSD. Trong nhóm được điều trị bằng Ketamine (so với nhóm đối chứng), 40% không còn đáp ứng các tiêu chí chẩn đoán PTSD ba tháng sau khi điều trị.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý việc phát triển các liệu pháp này vẫn đối mặt nhiều thách thức. Các loại thuốc mới phải trải qua các thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt nhằm chứng minh tính an toàn và hiệu quả, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về quản lý của cơ quan chức năng.

Một số hoạt chất thức thần, trong đó có ibogaine vẫn cần được đánh giá kỹ về mức độ an toàn đối với hệ tim mạch. Lĩnh vực điều trị bằng hoạt chất thức thần có thể tăng trưởng đáng kể trong những năm tới tại Israel và đang vượt qua các khuôn khổ pháp lý.

Khi các chương trình nghiên cứu đạt tiến triển, khung pháp lý dần hoàn thiện và các hãng dược phẩm tăng cường đầu tư vào lĩnh vực này, các chuyên gia cho rằng đổi mới trong chăm sóc sức khỏe tâm thần nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những ưu tiên của ngành y tế toàn cầu trong thế kỷ XXI.

Tế bào thần kinh sẽ thế nào khi bạn học điều mới?
TAU.AC/IPR
#thức thần #công nghệ sinh học #psychedelic #rối loạn tâm thần #sức khỏe tâm thần

Bài liên quan

Kho tri thức

Nhật Bản phát triển vitamin K siêu mạnh giúp tái tạo các tế bào thần kinh

Các nhà khoa học Nhật Bản đã tạo ra vitamin K được tăng cường hiệu quả, có thể giúp não bộ tái tạo các tế bào thần kinh đã mất.

Mới đây, các nhà khoa học ở Nhật Bản thông báo đã tạo ra các hợp chất mới mạnh mẽ dựa trên vitamin K có thể giúp não bộ tái tạo các tế bào thần kinh đã mất - một bước đột phá có thể thay đổi cách điều trị các bệnh như Alzheimer và Parkinson trong tương lai. Bằng cách kết hợp vitamin K với các thành phần liên quan đến vitamin A, nhóm nghiên cứu đã phát triển các hợp chất hiệu quả hơn khoảng 3 lần trong việc chuyển đổi tế bào gốc thần kinh (Neural Stem Cells - NSCs) thành tế bào thần kinh (neuron) so với vitamin K tự nhiên đơn thuần.

Các căn bệnh như Alzheimer, Parkinson hay Huntington từ từ làm tổn thương não bộ bằng cách phá hủy các tế bào neuron có nhiệm vụ truyền tải thông tin trong hệ thần kinh. Khi các neuron chết đi, người bệnh có thể gặp các vấn đề về trí nhớ, suy giảm nhận thức và gặp khó khăn trong vận động, thậm chí có trường hợp nghiêm trọng cần được chăm sóc liên tục.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Chất gây ảo giác trong nghi lễ cai trị hơn 2.000 năm trước

Căn phòng bí mật với các ống dẫn hé lộ việc sử dụng chất gây ảo giác trong nghi lễ cai trị hơn 2.000 năm trước được tìm thấy ở Peru.

1.jpg
Hai nghìn năm trước khi Đế chế Inca mở rộng quyền thống trị của mình trên dãy Andes, một xã hội ít được biết đến hơn nhưng có ảnh hưởng văn hóa sâu rộng - được gọi là Cộng đồng Chavín Phenomenon. Ảnh: @Daniel Contreras.
2.jpg
Cộng đồng này đã phát triển nhiều hình thức biểu hiện nghệ thuật, xây dựng các công trình kiến ​​trúc đồ sộ và tạo ra các tập quán vật chất chung trên khắp lãnh thổ Peru ngày nay. Ảnh: @Daniel Contreras.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới