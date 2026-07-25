Đồng Nai: Nhà thầu Hoàng Sang và những gói thầu vắng bóng cạnh tranh? [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu đấu thầu của nhà thầu Hoàng Sang cho thấy đơn vị có tần suất trúng thầu cao cùng với những gói thầu độc diễn khi không có đối thủ cạnh tranh.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, việc Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Hoàng Sang trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn tại xã Lộc Tấn không phải là hiện tượng cá biệt nếu soi chiếu vào lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này. Hệ thống dữ liệu trên mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận nhà thầu này có một lịch sử tham gia đấu thầu vô cùng ấn tượng với tần suất xuất hiện và trúng thầu ở mức cao trên địa bàn TP Đồng Nai cùng với nhiều gói thầu thiếu vắng sự cạnh tranh.

Số liệu thống kê tổng quan cho thấy doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 106 gói thầu xây lắp và tư vấn trên phạm vi toàn quốc. Kết quả ghi nhận đơn vị này được phê duyệt trúng thầu tới 75 gói thầu, chỉ trượt 7 gói thầu và hiện còn 24 gói thầu chưa công bố kết quả chính thức. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế (bao gồm cả các gói thầu tham gia với tư cách độc lập và liên danh) đạt con số 298.861.783.441 đồng.

Trong đó, với vai trò nhà thầu độc lập, doanh nghiệp mang về tổng giá trị trúng thầu 197.524.751.316 đồng. Khi tham gia với vai trò liên danh chính hoặc liên danh phụ, tổng giá trị trúng thầu đạt 101.337.032.125 đồng. Địa bàn hoạt động của doanh nghiệp thể hiện tính khu vực rõ rệt khi có tới 103 gói thầu được thực hiện ngay tại TP Đồng Nai, thiết lập mối quan hệ hợp tác với 26 bên mời thầu và 36 chủ đầu tư khác nhau.

Chuỗi dữ liệu lịch sử năm 2025 cho thấy doanh nghiệp liên tiếp trúng nhiều gói thầu xây lắp quy mô từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng vào các tháng cuối năm tại địa bàn các phường Lộc Ninh (trước ngày 30/4/2026 là xã Lộc Ninh), xã Tân Tiến, xã Hưng Phước và các gói thầu do Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh tổ chức.

Một vài gói thầu điển hình như gói thầu Xây dựng thuộc dự án Nạo vét suối cầu Mua - Lộc Ninh do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Lộc Ninh làm chủ đầu tư và phê duyệt trúng thầu vào ngày 01/12/2025 với giá trúng thầu là 1.190.000.000 dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn. Tại gói thầu này, ngân sách địa phương tiết kiệm được số tiền 1.555.393 đồng, tương đương tỉ lệ tiết kiệm đạt mức 0,13 %.

Vào ngày 26/12/2025, đơn vị trúng gói thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, láng nhựa mặt đường GTNT từ tổ 3, tổ 4 đi tổ 5 ấp 4 xã Hưng Phước do UBND xã Hưng Phước làm chủ đầu tư. Tại gói thầu này, nhà thầu Hoàng Sang là đơn vị duy nhất dự thầu và trúng thầu với giá 3.253.850.939 đồng. Số tiền tiết kiệm cho ngân sách địa phương là 48.807.763 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt mức 1,47 %.

Quyết định số 1398/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, láng nhựa mặt đường GTNT từ tổ 3, tổ 4 đi tổ 5 ấp 4 xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai. (Nguồn MSC)

Bước sang năm 2026, tính đến tháng 07/2026, đơn vị này tiếp tục được phê duyệt trúng hàng loạt gói thầu xây lắp của các chủ đầu tư khối hành chính cấp cơ sở như UBND phường Lộc Ninh, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Lộc Ninh (trước là Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh), Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Lộc Ninh, UBND xã Lộc Hưng và UBND xã Lộc Tấn.

Một số gói thầu tiêu biểu như vào ngày 26/02/2026, đơn vị trúng gói thi công xây dựng: Nâng cấp, mở rộng đường từ Cổng chào thôn Lộc Thuận 3B đi thôn Lộc Thuận 2 - Lộc Ninh do UBND phường Lộc Ninh làm chủ đầu tư. Tại gói thầu này, nhà thầu Hoàng Sang là đơn vị duy nhất tham gia dự thầu và trúng thầu với giá 11.164.350.216 đồng. Ngân sách địa phương tiết kiệm được 223.204.531 đồng, tương đương 1,96 %.

Quyết định số 361/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thi công xây dựng: Nâng cấp, mở rộng đường từ Cổng chào thôn Lộc Thuận 3B đi thôn Lộc Thuận 2 xã Lộc Ninh. (Nguồn MSC)

Tiếp tục thế trận độc diễn, ngày 08/06/2026, nhà thầu Hoàng Sang là đơn vị duy nhất tham gia dự thầu và trúng gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án xây dựng mương kè tuyến đường tổ 4 ấp Việt Tân, tổ 2, 3 ấp Bù Tam, xã Lộc Quang do UBND xã Lộc Quang làm chủ đầu tư với giá trúng thầu là 2.167.768.734 đồng. Tại gói thầu này, số tiền tiết kiệm cho ngân sách đạt 34.854.576 đồng, tương ứng tỉ lệ tiết kiệm ở mức 1,58 %.

Nối dài việc đấu thầu trong tình trạng vắng bóng cạnh tranh, ngày 14/07/2026, nhà thầu Hoàng Sang là đơn vị duy nhất tham gia dự thầu và trúng gói thầu xây dựng Mương thoát nước tổ 5, 6, 7, 9 ấp 4A, xã Lộc Tấn do UBND xã Lộc Tấn làm chủ đầu tư với giá trúng thầu là 3.769.800.000 đồng. Tại gói thầu này, ngân sách địa phương tiết kiệm được 56.757.090 đồng, tương đương tỷ lệ khoảng 1,48% như đã nêu ở kỳ trước.

Bên cạnh những gói thầu vắng bóng cạnh tranh, tần suất trúng thầu của nhà thầu Hoàng Sang tại địa bàn phường Lộc Ninh cho thấy một con số ấn tượng. Tính từ tháng 10/2025 đến tháng 7/2026, đơn vị đã trúng 9 gói thầu tại phường Lộc Ninh, trong đó tại UBND phường Lộc Ninh đơn vị trúng 4/4 gói thầu tham gia với tổng giá trị 12.777.236.286 đồng; tại Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh (nay là Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Lộc Ninh), đơn vị trúng 3/3 gói thầu tham gia với tổng giá trị 6.745.780.144 đồng. Tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Lộc Ninh, đơn vị trúng 1/1 gói tham gia với giá trị 1.190.000.000 đồng. Tại Văn phòng Đảng ủy phường Lộc Ninh đơn vị trúng 1/1 gói thầu tham gia với số tiền 544.755.000 đồng.

Quan sát thực tế dòng vốn đầu tư công tại cấp xã cho thấy, kể từ ngày 01/07/2025, khi toàn quốc chính thức áp dụng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp (chỉ còn cấp tỉnh và cấp xã), vai trò quản lý tài chính và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu chính quyền cấp xã đã được nâng lên một tầm cao mới. Do đó, việc các gói thầu xây lắp quy mô lớn thường xuyên rơi vào cảnh duy nhất một nhà thầu quen thuộc tham gia và trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm khiêm tốn đang thu hút sự chú ý của các chuyên gia pháp lý và dư luận.

Nhận định về bài toán tối ưu hóa dòng vốn ngân sách, Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM phân tích, hoạt động đấu thầu tại cấp cơ sở cần phải được rà soát chặt chẽ nhằm đảm bảo tính cạnh tranh thực chất. Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu đã chỉ rõ yêu cầu gắn trách nhiệm giải trình của người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác đấu thầu trong phạm vi phụ trách. Cụ thể, tại Mục 3 Chỉ thị số 12/CT-TTg quy định rõ: Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thực hiện công tác đấu thầu thuộc phạm vi quản lý, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không làm phát sinh cơ chế “xin - cho”, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác đấu thầu trong phạm vi phụ trách; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Đồng thời, Công văn số 5557 của Bộ Tài chính cũng hướng dẫn rất cụ thể về việc triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp để tiết kiệm, cắt giảm các chi phí chưa cần thiết ngay từ khâu lập dự toán, khảo sát cho đến khâu tổ chức thực hiện hợp đồng. Khi một nhà thầu trúng thầu liên tiếp nhiều gói thầu trong cùng một khoảng thời gian, chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát kỹ lưỡng khả năng huy động nguồn lực thực tế về tài chính, nhân sự chủ chốt, máy móc thiết bị của đơn vị đó để đảm bảo tiến độ triển khai đồng thời và chất lượng công trình theo đúng nghĩa vụ hợp đồng.