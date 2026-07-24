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Bạn đọc - Phản biện

Công an vào cuộc xác minh vụ nhân viên lấy sữa của trẻ mang về nhà để bán

Phụ huynh phản ánh sữa của con bị mang đi bán trên mạng xã hội, công an vào cuộc, nhân viên thừa nhận lấy sữa mang về nhà và bị nhà trường sa thải.

Bình Nguyên

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền bài viết của một phụ huynh phản ánh việc sữa gửi cho con tại một trường mầm non ở phường Nhơn Trạch (TP Đồng Nai) có dấu hiệu bị đưa ra ngoài và rao bán trên mạng.

Liên quan đến vụ sữa gửi cho trẻ tại một lớp mầm non ở Đồng Nai nghi bị mang ra ngoài bán, Công an phường Nhơn Trạch đã làm việc với các bên liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo VietNamNet, chiều ngày 23/7, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Nhơn Trạch (TP Đồng Nai) cho biết, Công an phường đã vào cuộc xác minh, ghi nhận thông tin vụ phụ huynh phản ánh sữa gửi cho con tại một lớp mầm non trên địa bàn nghi bị mang ra ngoài bán.

Theo vị lãnh đạo phường Nhơn Trạch, ngay sau khi thông tin trên xuất hiện trên mạng xã hội, lực lượng công an đã làm việc với cơ sở giáo dục cùng các cá nhân liên quan để xác minh.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, sau khi tiếp nhận thông tin lan truyền trên Facebook về việc một nhân viên tại lớp mầm non trên địa bàn có hành vi "lấy sữa của trẻ", chủ cơ sở đã mời các bên liên quan đến làm việc để làm rõ sự việc.

Tại buổi làm việc, nhân viên này thừa nhận đã "lấy sữa của trẻ mang về nhà". Sau đó, cơ sở mầm non quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên này, đồng thời gửi lời xin lỗi đến phụ huynh và nhận trách nhiệm khắc phục hậu quả.

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Hình ảnh các loại sữa được rao bán trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình/Nguồn Vietnamnet

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng của một phụ huynh có con theo học tại một lớp mầm non phường Nhơn Trạch. Người này cho biết đã gửi sữa cho con sử dụng tại trường.

Tuy nhiên, khi thấy một tài khoản trên mạng xã hội rao bán sữa, phụ huynh này nhận ra những hộp có ký hiệu nhận diện của con mình.

Một lãnh đạo Công an phường Nhơn Trạch cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, đơn vị đã mời các bên liên quan đến làm việc. Công an phường đã có báo cáo gửi lãnh đạo Công an TP Đồng Nai và chính quyền địa phương.

Theo thông báo trên trang fanpage của trường, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã làm việc với phụ huynh và giáo viên liên quan, đồng thời trích xuất camera để kiểm tra.

Kết quả xác minh cho thấy trong 4 buổi trẻ đến lớp và được đón về lúc 10h, bé vẫn được giáo viên cho uống sữa vào buổi sáng. Tuy nhiên, còn dư một hộp sữa nhưng giáo viên không trả lại mà tự ý mang về nhà.

Chủ cơ sở đã lập biên bản và buộc thôi việc bà N.T.H. ngay trong ngày 21/7; đồng thời tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc. Chủ cơ sở nhận trách nhiệm, cam kết không để xảy ra sự việc tương tự và phân công nhân sự khác phụ trách lớp.

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#sữa trẻ em #Đồng Nai #công an #bán sữa #giáo dục #xử lý

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