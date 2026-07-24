Gói thầu làm đường 15 tỷ xã Quảng Phú: Bất ngờ mức giảm giá thấp khi mở thầu

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 28 (ngã tư thôn Đắk Nang) vào khu vực làng Sáng Chỉ thôn Phú Thịnh xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng vừa kết thúc giai đoạn mở thầu trực tuyến trên Mạng đấu thầu quốc gia vào lúc 09:00 ngày 22/07/2026. Dự án này có tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030. UBND xã Quảng Phú đã ủy quyền nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Quảng Phú thực hiện quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 580/QĐ-UBND.

Cục diện một mình một ngựa và mức tiết kiệm xấp xỉ 0,5%

Theo biên bản mở thầu công bố lúc 09:11 ngày 22/07/2026 (Mã TBMT: IB2600354435), gói thầu thi công xây dựng có giá gói thầu được phê duyệt là hơn 15,076 tỷ đồng. Mặc dù áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu chỉ thu hút duy nhất 01 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh thi công đường xã Quảng Phú.

Đáng chú ý, giá dự thầu do Liên danh thi công đường xã Quảng Phú đưa ra là hơn 15 tỷ đồng, không thực hiện giảm giá thêm. So với giá gói thầu hơn 15,076 tỷ đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 76.022.504 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,5%.

Biên bản mở thầu. (Nguồn MSC)

Yêu cầu rà soát hiện trường và trách nhiệm của bên mời thầu

Quá trình lập và trình duyệt hồ sơ gói thầu ghi nhận sự tham gia của các đơn vị tư vấn. Cụ thể, Công ty CP xây dựng Long Bách lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Công ty TNHH Xây dựng Triệu Sơn Bình Phước lập E-HSMT và Công ty CP Đấu thầu Cửu Long Bình Dương thẩm định E-HSMT.

Trước đó, tại Quyết định số 767/QĐ-SXD ngày 10/06/2026 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra lưu ý quan trọng: Công tác thẩm định được thực hiện trên cơ sở hồ sơ do CĐT trình, không kiểm tra đánh giá sự phù hợp với hiện trường. Sở Xây dựng yêu cầu CĐT có trách nhiệm kiểm tra, rà soát lại hiện trạng thực tế, định mức, đơn giá và khối lượng trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu nhằm tránh phát sinh sai sót.

Hiện Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 28 (ngã tư thôn Đắk Nang) vào khu vực làng Sáng Chỉ thôn Phú Thịnh xã Quảng Phú vẫn đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ, chưa có kết quả cuối cùng. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.