Gói thầu làm đường 15 tỷ xã Quảng Phú: Bất ngờ mức giảm giá thấp khi mở thầu

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 28 (ngã tư thôn Đắk Nang) vào khu vực làng Sáng Chỉ thôn Phú Thịnh xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng vừa kết thúc giai đoạn mở thầu trực tuyến trên Mạng đấu thầu quốc gia vào lúc 09:00 ngày 22/07/2026. Dự án này có tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030. UBND xã Quảng Phú đã ủy quyền nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Quảng Phú thực hiện quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 580/QĐ-UBND.
Cục diện một mình một ngựa và mức tiết kiệm xấp xỉ 0,5%
Theo biên bản mở thầu công bố lúc 09:11 ngày 22/07/2026 (Mã TBMT: IB2600354435), gói thầu thi công xây dựng có giá gói thầu được phê duyệt là hơn 15,076 tỷ đồng. Mặc dù áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu chỉ thu hút duy nhất 01 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh thi công đường xã Quảng Phú.
Đáng chú ý, giá dự thầu do Liên danh thi công đường xã Quảng Phú đưa ra là hơn 15 tỷ đồng, không thực hiện giảm giá thêm. So với giá gói thầu hơn 15,076 tỷ đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 76.022.504 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,5%.
Yêu cầu rà soát hiện trường và trách nhiệm của bên mời thầu
Quá trình lập và trình duyệt hồ sơ gói thầu ghi nhận sự tham gia của các đơn vị tư vấn. Cụ thể, Công ty CP xây dựng Long Bách lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Công ty TNHH Xây dựng Triệu Sơn Bình Phước lập E-HSMT và Công ty CP Đấu thầu Cửu Long Bình Dương thẩm định E-HSMT.
Trước đó, tại Quyết định số 767/QĐ-SXD ngày 10/06/2026 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra lưu ý quan trọng: Công tác thẩm định được thực hiện trên cơ sở hồ sơ do CĐT trình, không kiểm tra đánh giá sự phù hợp với hiện trường. Sở Xây dựng yêu cầu CĐT có trách nhiệm kiểm tra, rà soát lại hiện trạng thực tế, định mức, đơn giá và khối lượng trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu nhằm tránh phát sinh sai sót.
Hiện Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 28 (ngã tư thôn Đắk Nang) vào khu vực làng Sáng Chỉ thôn Phú Thịnh xã Quảng Phú vẫn đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ, chưa có kết quả cuối cùng. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.
CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ XÉT DUYỆT TRÚNG THẦU
Căn cứ Điều 58 và Điều 61 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), việc xét thầu đối với gói thầu phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và hỗn hợp gồm ba phương pháp đánh giá. Phương pháp giá thấp nhất xếp hạng thứ nhất cho nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật và có giá thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh, trừ giảm giá. Phương pháp giá đánh giá dựa trên giá dự thầu cộng các chi phí quy đổi về kỹ thuật, tài chính, thương mại cho cả vòng đời sử dụng. Phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho gói thầu đặc thù, công nghệ cao với quy định điểm kỹ thuật tối thiểu không thấp hơn 70% tổng số điểm. Nhà thầu được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ sáu điều kiện: hồ sơ hợp lệ; năng lực và kinh nghiệm đạt; kỹ thuật đáp ứng; sai lệch thiếu không quá 10%; đạt thứ hạng thứ nhất; và giá đề nghị không vượt giá gói thầu được duyệt. Thông báo kết quả lựa chọn phải nêu rõ lý do cụ thể đối với các nhà thầu không trúng thầu.
Theo Điều 29 và Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá phải căn cứ vào tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu thực tế. Sau khi đóng thầu, nhà thầu được phép gửi tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, tài chính và nghĩa vụ thuế. Về nhân sự và thiết bị, nếu không đạt yêu cầu, nhà thầu được chủ đầu tư cho phép bổ sung, thay thế một lần. Riêng đấu thầu xây lắp trong nước, tổ chuyên gia đánh giá nội dung này dựa trên cam kết tại đơn dự thầu trước, sau khi xếp hạng thứ nhất mới đối chiếu chi tiết tài liệu đính kèm. Nếu không đạt, nhà thầu được làm rõ và thay đổi tối đa hai lần; nếu thất bại sẽ bị loại, bị đánh giá uy tín và khóa tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 3 tháng. Hành vi cố ý kê khai không trung thực bị coi là gian lận, hồ sơ bị loại ngay lập tức và bị xử lý nghiêm. Các sai sót không nghiêm trọng được phép điều chỉnh, định lượng quy đổi ra chi phí để phục vụ mục đích so sánh hồ sơ.
Quy trình đánh giá chi tiết theo Điều 32 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được thực hiện tuần tự từ kiểm tra tính hợp lệ, đánh giá năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật đến tài chính. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp làm thay đổi thứ tự xếp hạng, nhà thầu sẽ bị loại và bị xử lý về hành vi gian lận. Kết thúc quá trình chấm thầu, tổ chuyên gia có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá toàn diện trình chủ đầu tư. Báo cáo phải phản ánh chính xác kết quả chấm thầu của từng hồ sơ, thứ tự xếp hạng, danh sách nhà thầu bị loại kèm lý do cụ thể, cùng nhận xét khách quan về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và đề xuất thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng thứ nhất.