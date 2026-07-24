Ngộ độc rượu nguy hiểm: Cảnh báo từ các ca cấp cứu tại bệnh viện

Sau những cuộc vui với rượu bia, nhiều người thường chủ quan cho rằng chỉ cần nằm nghỉ ngơi là cơ thể sẽ tự hồi phục. Tuy nhiên, việc sử dụng rượu quá mức hoặc uống phải rượu chứa độc chất có thể khiến người bệnh rơi vào hôn mê, đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến tính mạng.

Thực tế tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, các bác sĩ đã tiếp nhận hai trường hợp ngộ độc nghiêm trọng là minh chứng rõ ràng cho mối nguy này. Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân H.V.Đ. (59 tuổi, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng hôn mê, lơ mơ và mất ý thức sau một ngày nằm li bì tại nhà. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định ông bị ngộ độc rượu methanol, đồng thời biến chứng nhồi máu cơ tim cấp thành dưới, buộc phải can thiệp đặt stent mạch vành khẩn cấp và lọc máu tích cực. Trường hợp thứ hai là anh C.V.C (40 tuổi), được gia đình phát hiện khi đã bất tỉnh trong nhà vệ sinh và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngộ độc rượu kèm viêm phổi hít, phải đặt ống nội khí quản và thở máy suốt 10 ngày tại Khoa Hồi Sức Tích Cực trước khi tình trạng dần ổn định.

Theo BS.CKII Nguyễn Tấn Phát – Trưởng khoa Hồi Sức Tích Cực của bệnh viện, ngộ độc rượu xảy ra khi nồng độ cồn trong máu tăng quá cao do cơ thể hấp thụ lượng lớn ethanol trong thời gian ngắn hoặc do uống phải rượu chứa methanol vượt quá khả năng chuyển hóa của gan. Tình trạng này gây ức chế hệ thần kinh trung ương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp, tuần hoàn, đặc biệt rượu pha methanol còn có thể gây tổn thương não và thị giác không hồi phục, thậm chí dẫn đến tử vong. Bên cạnh đó, người bệnh còn phải đối mặt với các biến chứng nguy hiểm khác như suy hô hấp, sặc chất nôn gây viêm phổi, hạ thân nhiệt, rối loạn nhịp tim, co giật, tụt huyết áp, ngừng tim, hoặc xơ gan nếu lạm dụng rượu kéo dài.

Để chủ động phòng ngừa những hậu quả đáng tiếc này, bác sĩ khuyến cáo người dân cần thay đổi thói quen sử dụng rượu bia bằng cách hạn chế uống, không tham gia thách đố, luôn ăn no trước khi uống để làm chậm hấp thu cồn và uống đủ nước trong quá trình nhậu.

Đồng thời, tuyệt đối không uống rượu khi đang dùng thuốc, không pha trộn rượu với nước ngọt, và chỉ sử dụng các loại rượu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thay vì các loại rượu trôi nổi, tự pha chế. Đặc biệt, ngay sau khi uống rượu, nếu thấy người bệnh xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ngủ li bì khó đánh thức, nói nhảm, mất định hướng, nôn ói nhiều, thở chậm, co giật hoặc tím tái, người nhà cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và can thiệp kịp thời.