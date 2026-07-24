Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Dược phẩm Cửu Long bị phạt 189 triệu vì vi phạm dược

SPOTLIGHT

[VIDEO] Dược phẩm Cửu Long bị phạt 189 triệu vì vi phạm dược

Cục Quản lý dược xử phạt Dược phẩm Cửu Long 189 triệu đồng do 5 vi phạm liên quan đến đăng ký, bán thuốc sai phạm.

Minh Quân - Hà Anh
#xử phạt công ty dược phẩm Cửu Long #vi phạm quy định đăng ký thuốc #bán thuốc sai phạm vi #quản lý dược Bộ Y tế #hình phạt tài chính vi phạm dược phẩm

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT