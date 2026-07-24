Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Dược phẩm Cửu Long bị phạt 189 triệu vì vi phạm dược
Cục Quản lý dược xử phạt Dược phẩm Cửu Long 189 triệu đồng do 5 vi phạm liên quan đến đăng ký, bán thuốc sai phạm.
Cục Quản lý dược xử phạt Dược phẩm Cửu Long 189 triệu đồng do 5 vi phạm liên quan đến đăng ký, bán thuốc sai phạm.
Cục Quản lý dược xử phạt Dược phẩm Cửu Long 189 triệu đồng do 5 vi phạm liên quan đến đăng ký, bán thuốc sai phạm.
Ba ngân hàng Big4 gồm BIDV, VietinBank và Vietcombank vừa chốt phương án trả cổ tức tiền mặt tổng giá trị hơn 10.500 tỷ đồng, thanh toán từ cuối tháng
Thanh tra Huế phát hiện sai phạm tại dự án lò đốt rác Lộc Thủy, giải ngân hơn 7,7 tỉ đồng nhưng nhà máy vẫn chưa hoạt động do thiếu giấy phép.
Sau vụ triệt phá đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương, 8 thương hiệu lớn tại TPHCM, Đồng Tháp, Cần Thơ đồng loạt đóng cửa.
Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm lên 25.254 đồng, trong khi USD chợ đen giảm mạnh xuống còn 26.370 đồng do nguồn cung dồi dào.
Từ 2009, đầu tư 1.000 USD vào bitcoin đã tăng giá lên 80 tỷ USD, nhưng không ai đủ can đảm giữ đến cuối cùng.
Chính phủ ban hành Nghị định 284 quy định xử phạt thị trường tài sản mã hóa, nhà đầu tư giao dịch qua sàn không được Bộ Tài chính cấp phép.
Miền Bắc cần bổ sung 2.000 MW công suất mỗi năm do tăng trưởng điện thương phẩm 7%, mở rộng khu công nghiệp và FDI.
Giá dầu Brent vượt 90 USD/thùng sáng 20/7 do xung đột Mỹ - Iran tại Trung Đông gây gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz, theo Barclays.
Nguồn cung bất động sản tăng 40% trong nửa đầu năm, nhưng thanh khoản giảm 62% do lãi suất tăng cao, tỷ lệ hấp thụ thấp.
Cục Quản lý dược xử phạt Dược phẩm Cửu Long 189 triệu đồng do 5 vi phạm liên quan đến đăng ký, bán thuốc sai phạm.
Ba ngân hàng Big4 gồm BIDV, VietinBank và Vietcombank vừa chốt phương án trả cổ tức tiền mặt tổng giá trị hơn 10.500 tỷ đồng, thanh toán từ cuối tháng
Thanh tra Huế phát hiện sai phạm tại dự án lò đốt rác Lộc Thủy, giải ngân hơn 7,7 tỉ đồng nhưng nhà máy vẫn chưa hoạt động do thiếu giấy phép.
Sau vụ triệt phá đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương, 8 thương hiệu lớn tại TPHCM, Đồng Tháp, Cần Thơ đồng loạt đóng cửa.
Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm lên 25.254 đồng, trong khi USD chợ đen giảm mạnh xuống còn 26.370 đồng do nguồn cung dồi dào.
Từ 2009, đầu tư 1.000 USD vào bitcoin đã tăng giá lên 80 tỷ USD, nhưng không ai đủ can đảm giữ đến cuối cùng.
Chính phủ ban hành Nghị định 284 quy định xử phạt thị trường tài sản mã hóa, nhà đầu tư giao dịch qua sàn không được Bộ Tài chính cấp phép.
Miền Bắc cần bổ sung 2.000 MW công suất mỗi năm do tăng trưởng điện thương phẩm 7%, mở rộng khu công nghiệp và FDI.
Giá dầu Brent vượt 90 USD/thùng sáng 20/7 do xung đột Mỹ - Iran tại Trung Đông gây gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz, theo Barclays.
Nguồn cung bất động sản tăng 40% trong nửa đầu năm, nhưng thanh khoản giảm 62% do lãi suất tăng cao, tỷ lệ hấp thụ thấp.
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