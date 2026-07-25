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Quân sự - Thế giới

Mỹ tấn công tàu hàng cố vượt lệnh phong tỏa cảng biển Iran

Quân đội Mỹ đã khai hỏa vào một tàu hàng cố vượt lệnh phong tỏa các cảng biển Iran.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời Đại tá Tim Hawkins, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, ngày 24/7 cho biết, lực lượng nước này đã vô hiệu hóa tàu M/T Lavine ở Vịnh Oman sau khi con tàu cố gắng vượt qua vòng phong tỏa ít nhất 4 lần.

"Thủy thủ đoàn của tàu đã được cảnh báo nhưng không tuân lệnh. Sau đó, quân đội đã bắn vào phòng máy của tàu", ông Hawkins nhấn mạnh. Được biết, đây là tàu thương mại thứ hai bị vô hiệu hóa kể từ khi quân đội Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển Iran trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang.

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Một số tàu chở dầu và tàu chở hàng ở Vịnh Oman trong bức ảnh được chụp ngày 16/6/2026. Ảnh: AP.

Mỹ cũng đã đánh trúng một căn cứ hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ở miền bắc nước này. Các vụ nổ từ cuộc oanh tạc của Mỹ được báo cáo tại đảo Qeshm của Iran cũng như tại tỉnh Isfahan, nơi có một căn cứ không quân lớn và là một trong những địa điểm hạt nhân của Iran.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào căn cứ của Mỹ ở Udairi, Kuwait, phá hủy 3 kho chứa đạn dược và vật tư. Họ cũng tuyên bố đã tấn công một tháp kiểm soát của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ đóng tại Bahrain.

Tại thành phố Irbil ở miền bắc Iraq, nơi đóng quân của một đơn vị cố vấn quân sự Mỹ, các quan chức an ninh ngày 24/7 cho biết lực lượng do Mỹ dẫn đầu đã bắn hạ 5 máy bay không người lái mang theo chất nổ. Nhiều tiếng nổ vang lên khắp Irbil, thủ phủ của khu vực tự trị người Kurd ở Iraq, và những cột khói đen bốc lên gần sân bay, nơi đóng quân của lực lượng Mỹ.

Trong khi các cuộc tấn công của Mỹ vẫn diễn ra hàng ngày, tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 24/7, Tổng thống Donald Trump mô tả các cuộc đàm phán với Iran là "nghiêm túc nhất mà chúng ta từng thấy". Tuy nhiên, ông Trump nói thêm rằng ông "không vội" kết thúc cuộc chiến.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Iran “sẽ không khuất phục trước sự bắt nạt của Mỹ”, khẳng định rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này “không bị đe dọa và cũng sẽ không nhượng bộ trước áp lực”.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
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