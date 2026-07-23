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Kho tri thức

Hạnh phúc quá gây biến dạng tim và hội chứng Takotsubo kỳ lạ

Câu nói "vui chết đi được" hóa ra không hoàn toàn là nói quá. Y học từng ghi nhận những trường hợp hy hữu khi sự hạnh phúc tột độ lại đe dọa tính mạng.

Hà Vy

Một báo cáo y khoa vừa công bố trên tạp chí Oxford Medical Case Reports đã ghi nhận trường hợp hy hữu, người phụ nữ 65 tuổi rơi vào trạng thái hạnh phúc tột độ sau khi tham dự đám cưới của con gái, đến mức lên cơn đau tim.

Suốt ba ngày sau khi sự kiện kết thúc, người phụ nữ liên tục chịu đựng những cơn đau tức ngực và khó thở.

Ban đầu, khi bệnh nhân đến khám vì triệu chứng đau ngực từng xuất hiện vài tháng trước đó, các bác sĩ đã lập tức chuyển bà vào khoa cấp cứu. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại trả về những tín hiệu rất khó hiểu.

Lượng máu lưu thông đến tim của bệnh nhân bị suy giảm rõ rệt. Hiện tượng này thông thường do các cục máu đông gây ra, nhưng các bác sĩ lại không tìm thấy bất kỳ cục máu đông nào trong cơ thể bà. Thất trái trong cơ tim của bệnh nhân có dấu hiệu phình to bất thường. Tình trạng này làm suy yếu cơ tim và cản trở nghiêm trọng khả năng bơm máu đi nuôi cơ thể.

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đó lại là dấu hiệu của một niềm vui đến quá đột ngột và dữ dội. Khi một lượng cảm xúc tích cực hoặc sự phấn khích quá đỗi bùng phát cùng lúc, tim sẽ phải chịu áp lực cực lớn và bị biến dạng cấu trúc tạm thời.

Hội chứng kỳ lạ này có tên y học là Bệnh cơ tim Takotsubo (TTS). Đây là một tình trạng hiếm gặp, rất dễ bị bỏ qua do có các triệu chứng lâm sàng giống hệt một cơn nhồi máu cơ tim cấp tính. Dù cơ tim có thể phục hồi trở lại, hội chứng này không hề lành tính và hoàn toàn có thể đe dọa đến tính mạng.

Hội chứng Takotsubo lần đầu tiên được ghi nhận vào năm 1983 tại Bệnh viện Thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Tên gọi này được đặt theo chiếc bẫy bắt bạch tuộc bằng gốm của người Nhật (takotsubo). Lý do là vì thất trái của bệnh nhân biến dạng, phình to ra giống hệt hình dáng của chiếc bình này.

Cơ chế sinh học chính xác của Takotsubo hiện chưa được giải mã hoàn toàn. Tuy nhiên, các tác động lên tim có sự khác biệt tùy thuộc vào việc bệnh nhân mắc hội chứng trái tim hạnh phúc hay trái tim tan vỡ.

Các tác giả của báo cáo giải thích cả hai trường hợp đều kích hoạt hệ thần kinh giao cảm và gây ra sự gia tăng đột ngột của hormone catecholamine. Dù vậy, phản ứng của hệ thần kinh nội tiết lại có sự khác biệt dựa trên tính chất buồn hay vui của cảm xúc.

Hội chứng trái tim hạnh phúc thường có biểu hiện lâm sàng nhẹ hơn và khả năng phục hồi ngắn hạn tốt hơn, dù giới y khoa vẫn cần thêm dữ liệu để kết luận chính xác. Chính vì các triệu chứng nhẹ hơn, bệnh lý này lại càng dễ bị bỏ qua, trong khi hậu quả nó gây ra vẫn có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ tim mạch John Madias thuộc Trường Y Khoa Icahn tại Mount Sinai (New York) từng đưa ra cảnh báo cần nâng cao nhận thức về cả hai hội chứng trái tim hạnh phúc và trái tim tan vỡ.

Ông Madias cho biết, biến chứng ngắn hạn, dài hạn và tỷ lệ tử vong ở hai thể bệnh Takotsubo này là tương đương nhau. Đáng chú ý, tỷ lệ nam giới mắc hội chứng trái tim hạnh phúc lại cao hơn so với tỷ lệ họ mắc hội chứng trái tim tan vỡ.

Đối với ca bệnh hy hữu kể trên, người phụ nữ may mắn đã phục hồi hoàn toàn chức năng tim.

ScienceAlert / Oxford Medical Case Reports
#hội chứng Takotsubo #trái tim hạnh phúc #cảm xúc mạnh #bệnh tim #cấp cứu

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