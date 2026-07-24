Lâm Đồng: Bắc Hải được chỉ định gói tư vấn 326 triệu đồng, tiết kiệm 0%

Kỹ thuật Xây dựng Bắc Hải vừa được chỉ định thầu gói tư vấn hơn 326 triệu đồng tại La Gi với tỷ lệ tiết kiệm 0%, nối dài thành tích trúng 143/143 gói thầu.

Bắc Hải nối dài chuỗi trúng thầu 100% tại Lâm Đồng

Theo tài liệu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Bắc Hải tiếp tục được lựa chọn thực hiện một gói thầu tư vấn tại phường La Gi (tỉnh Lâm Đồng) theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đáng chú ý, doanh nghiệp này hiện duy trì tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối khi đã trúng toàn bộ 143 gói thầu từng tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP).

Ngày 10/7/2026, ông Trần Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường La Gi, ký Quyết định số 1616/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát xây dựng (địa hình) và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc dự án Sửa chữa, làm mới các tuyến điện chiếu sáng phường La Gi.

Theo quyết định, Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Bắc Hải được chỉ định thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá 326.876.702 đồng.

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy giá trúng thầu bằng đúng giá gói thầu được phê duyệt, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt 0%.

Quyết định số 1616/QĐ-UBND. Nguồn: MSC.

Duy trì tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Bắc Hải (Mã số doanh nghiệp 3401245644) có trụ sở tại 371/18 Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, người đại diện theo pháp luật là ông Trịnh Phương Huỳnh, Giám đốc công ty.

Thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy doanh nghiệp đã tham gia và trúng 143/143 gói thầu, đạt tỷ lệ trúng thầu 100%.

Trong số các chủ đầu tư có tần suất hợp tác nhiều với doanh nghiệp này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 ghi nhận 26/26 gói thầu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận ghi nhận 16/16 gói thầu, còn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hàm Tân ghi nhận 11/11 gói thầu đều do doanh nghiệp trúng.

Chỉ định thầu đúng quy định nhưng còn dư địa nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, cùng các quy định hướng dẫn tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, quy mô giá trị gói thầu tư vấn nêu trên thuộc trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu, do đó việc chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu theo hình thức này là phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc chỉ định thầu trong trường hợp này là đúng quy định. Tuy nhiên, mức tiết kiệm 0% cho thấy quá trình thương thảo hợp đồng vẫn còn dư địa để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.

Theo luật sư, trong bối cảnh triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống lãng phí, các chủ đầu tư cần nâng cao năng lực thương thảo nhằm hướng tới mức tiết kiệm cao hơn, qua đó tăng hiệu quả sử dụng ngân sách nhưng vẫn bảo đảm lựa chọn được các nhà thầu có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu gói thầu.

Giới chuyên gia cũng kỳ vọng, đối với các gói thầu tương tự trong thời gian tới, việc phát huy hiệu quả công tác thương thảo sẽ góp phần nâng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách lên mức hợp lý, tăng tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.