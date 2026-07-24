Lâm Đồng: Bắc Hải được chỉ định gói tư vấn 326 triệu đồng, tiết kiệm 0%

Bắc Hải nối dài chuỗi trúng thầu 100% tại Lâm Đồng
Theo tài liệu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Bắc Hải tiếp tục được lựa chọn thực hiện một gói thầu tư vấn tại phường La Gi (tỉnh Lâm Đồng) theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đáng chú ý, doanh nghiệp này hiện duy trì tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối khi đã trúng toàn bộ 143 gói thầu từng tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP).
Ngày 10/7/2026, ông Trần Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường La Gi, ký Quyết định số 1616/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát xây dựng (địa hình) và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc dự án Sửa chữa, làm mới các tuyến điện chiếu sáng phường La Gi.
Theo quyết định, Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Bắc Hải được chỉ định thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá 326.876.702 đồng.
Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy giá trúng thầu bằng đúng giá gói thầu được phê duyệt, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt 0%.
Duy trì tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối
Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Bắc Hải (Mã số doanh nghiệp 3401245644) có trụ sở tại 371/18 Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, người đại diện theo pháp luật là ông Trịnh Phương Huỳnh, Giám đốc công ty.
Thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy doanh nghiệp đã tham gia và trúng 143/143 gói thầu, đạt tỷ lệ trúng thầu 100%.
Trong số các chủ đầu tư có tần suất hợp tác nhiều với doanh nghiệp này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 ghi nhận 26/26 gói thầu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận ghi nhận 16/16 gói thầu, còn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hàm Tân ghi nhận 11/11 gói thầu đều do doanh nghiệp trúng.
Chỉ định thầu đúng quy định nhưng còn dư địa nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, cùng các quy định hướng dẫn tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, quy mô giá trị gói thầu tư vấn nêu trên thuộc trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu, do đó việc chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu theo hình thức này là phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc chỉ định thầu trong trường hợp này là đúng quy định. Tuy nhiên, mức tiết kiệm 0% cho thấy quá trình thương thảo hợp đồng vẫn còn dư địa để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.
Theo luật sư, trong bối cảnh triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống lãng phí, các chủ đầu tư cần nâng cao năng lực thương thảo nhằm hướng tới mức tiết kiệm cao hơn, qua đó tăng hiệu quả sử dụng ngân sách nhưng vẫn bảo đảm lựa chọn được các nhà thầu có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu gói thầu.
Giới chuyên gia cũng kỳ vọng, đối với các gói thầu tương tự trong thời gian tới, việc phát huy hiệu quả công tác thương thảo sẽ góp phần nâng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách lên mức hợp lý, tăng tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.