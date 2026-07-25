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Chính trị

UBTV Quốc hội họp phiên thứ 4, xem xét hàng loạt nội dung quan trọng

Phiên họp sẽ tập trung xem xét, cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, nghị quyết và các nội dung quan trọng.

Thiên Tuấn

Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (đợt 2) sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30/7/2026, tập trung xem xét, cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, nghị quyết và các nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI. Chương trình phiên họp đã được Chủ tịch Quốc hội điều chỉnh ngày 24/7/2026.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 4 (đợt 1). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Theo chương trình, trong ngày làm việc đầu tiên (27/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; xem xét thông qua nghị quyết về tổ chức của Kiểm toán nhà nước; xem xét công tác nhân sự theo thẩm quyền; đồng thời cho ý kiến về cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án khu đô thị lấn biển tại TP Đà Nẵng, dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Ngày 28/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận các dự án Luật Phát triển đô thị, Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), một số nội dung liên quan đến dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Trong ngày 29/7, cơ quan thường trực của Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Ngày làm việc cuối cùng (30/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến xem xét Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương; cho ý kiến về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) nếu hồ sơ được chuẩn bị kịp, đồng thời xem xét các nội dung khác dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất (nếu có). Phiên họp sẽ bế mạc với phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

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#chính trị #quốc hội #phiên họp #chương trình quốc hội

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