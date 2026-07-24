Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Tỷ giá ngân hàng và chợ đen ngược chiều, USD chợ đen lao dốc

SPOTLIGHT

[VIDEO] Tỷ giá ngân hàng và chợ đen ngược chiều, USD chợ đen lao dốc

Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm lên 25.254 đồng, trong khi USD chợ đen giảm mạnh xuống còn 26.370 đồng do nguồn cung dồi dào.

Minh Quân - Hà Anh
#biến động tỷ giá ngân hàng và chợ đen #nguồn cung USD dồi dào #chênh lệch tỷ giá ngân hàng và chợ đen #ảnh hưởng chính sách tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước #thị trường ngoại tệ Việt Nam

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT