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[VIDEO] 1.000 USD đầu tư bitcoin 2009 thành 80 tỷ USD nhưng không ai giữ nổi

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[VIDEO] 1.000 USD đầu tư bitcoin 2009 thành 80 tỷ USD nhưng không ai giữ nổi

Từ 2009, đầu tư 1.000 USD vào bitcoin đã tăng giá lên 80 tỷ USD, nhưng không ai đủ can đảm giữ đến cuối cùng.

Minh Quân - Hà Anh
#lịch sử đầu tư bitcoin từ 2009 #biến động giá bitcoin qua thời gian #kỳ tích đầu tư tiền điện tử #thị trường tiền số toàn cầu #tác động của công nghệ blockchain

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