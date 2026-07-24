Nguyên nhân thảm kịch hàng không 62 người thiệt mạng ở Brazil năm 2024

Các nhà điều tra của lực lượng không quân Brazil mới đây công bố kết quả điều tra về vụ tai nạn máy bay của hãng Voepass khiến 62 người thiệt mạng hồi năm 2024.

AP đưa tin, chiếc máy bay ATR 72-500 của hãng hàng không Voepass đã rơi xuống khu dân cư ở thành phố Vinhedo, Brazil, vào ngày 9/8/2024 khiến toàn bộ 62 người trên máy bay thiệt mạng.

Mới đây, ngày 23/7, các nhà điều tra của lực lượng không quân Brazil đã công bố kết quả điều tra về thảm kịch máy bay này.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay tại Vinhedo, bang Sao Paulo, Brazil, ngày 10/8/2024. Ảnh tư liệu: AP/Andre Penner.

Theo kết quả điều tra, chuyến bay từ thành phố Cascavel đến sân bay quốc tế Sao Paulo đã gặp phải hiện tượng đóng băng nghiêm trọng trong khí quyển khi đang bay ở độ cao 5.181m. Điều này khiến máy bay mất lực nâng và rơi vào trạng thái xoay tròn không thể phục hồi.

Hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay cho thấy phi hành đoàn đã nhận thấy sự tích tụ băng dày trên thân máy bay. Tuy nhiên, hệ thống chống đóng băng của máy bay gặp phải các sự cố kỹ thuật liên tục và phải chuyển đổi qua lại nhiều lần trong các giai đoạn quan trọng của chuyến bay.

"Đã có sự dung túng cho lỗi sai trong Voepass và có những vấn đề kỹ thuật tồn tại từ trước, bao gồm cả lỗi hệ thống khử băng đã biết nhưng được bỏ qua trước khi máy bay cất cánh", các nhà điều tra cho biết trong cuộc họp báo tại thủ đô Brasilia.

Cuộc điều tra cũng cho thấy phi hành đoàn đã bị phân tâm bởi các cuộc liên lạc vô tuyến thường lệ và nhiệm vụ hành chính trong thời gian cảnh báo đóng băng nghiêm trọng và không thực hiện các thao tác điều chỉnh kịp thời.

Kết quả điều tra đã được trình bày cho gia đình các nạn nhân trước khi công bố rộng rãi.

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