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Chính trị

Xem xét đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị Trung ương 3 bàn đến việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thiên Tuấn

Theo thông cáo từ Văn phòng Trung ương Đảng, buổi sáng, Thường trực ban Bí thư Trần Cẩm Tú điều hành phiên thảo luận tại hội trường với 5 nội dung.

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Hội nghị Trung ương 3. Nguồn: Đảng cộng sản.

Một là chủ trương điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hai là Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Ba là Đề án Chiến lược An ninh quốc gia.

Bốn là Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Năm là Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Chiều cùng ngày, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm cũng như Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đều được Trung ương cho ý kiến tại phiên thảo luận này.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Hội nghị Trung ương 3 diễn ra trong bối cảnh thế giới, khu vực biến động nhanh, rộng, phức tạp, khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược, xung đột địa chính trị, sự phân hóa kinh tế toàn cầu và những chuyển dịch về công nghệ, năng lượng, dữ liệu đang định hình lại môi trường phát triển.

Biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống và trí tuệ nhân tạo vừa mở ra cơ hội, vừa tạo ra rủi ro mới, đòi hỏi chúng ta phải nâng cao tự chủ chiến lược, sức chống chịu, khả năng thích ứng và năng lực hành động quốc gia.

Trong nước, 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%, tuy chưa đạt mục tiêu đề ra, nhưng cao nhất cùng kỳ 16 năm qua; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm. Bên cạnh đó, quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại, hội nhập quốc tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho rằng kết quả đáng trân trọng, nhưng phải tiếp tục khắc phục những hạn chế, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, chất lượng tăng trưởng, năng lực tự chủ, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện.

Đại hội XIV đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn; Hội nghị Trung ương 2 đặt nền tảng tổ chức và quy tắc vận hành cho nhiệm kỳ. Vì thế, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Hội nghị Trung ương 3 phải chuyển những định hướng đó thành quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương và chính sách lớn của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo và dân vận.

Ban cũng có nhiệm vụ tham mưu công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; đồng thời, là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng.

Hồi đầu tháng 2/2025, Bộ Chính trị quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

#hội nghị trung ương 3 #ban bí thư #đảng cộng sản #ban tuyên giáo và dân vận #đổi tên

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