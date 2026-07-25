Tây Ninh: Toàn Thắng Lợi trúng gói thầu làm đường hơn 2,59 tỷ đồng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tân Biên Lê Hoàng Vũ đã ký Quyết định số 978/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 4 - Thi công xây dựng thuộc dự án Đường số 28 - 1, ấp Thạnh Tây xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Nguồn: MSC

Một nhà thầu tham gia dự thầu

Gói thầu số 4 - Thi công xây dựng dự án Đường số 28 - 1, ấp Thạnh Tây có giá gói thầu được phê duyệt là 2.673.573.976 đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách xã. Phương thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ, thực hiện trong thời gian 90 ngày với loại hợp đồng trọn gói.

Đến thời điểm đóng mở thầu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, dữ liệu ghi nhận duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lợi Tây Ninh. Nhà thầu này chào giá dự thầu 2.599.656.010 đồng và được chủ đầu tư phê duyệt trúng thầu với giá làm tròn là 2.599.656.000 đồng.

So với giá gói thầu ban đầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 73,9 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2,76%.

Được biết, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án do Trưởng ban Quản lý dự án xã Tân Biên Nguyễn Chí Công phê duyệt tại Quyết định số 702/QĐ-BQLDAX ngày 18/06/2026, trước khi ban hành Quyết định phê duyệt E-HSMT số 799/QĐ-BQLDAX ngày 30/06/2026. Quá trình chấm thầu do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam thực hiện (Tổ trưởng Dương Hồng Sơn và Thành viên Mai Huỳnh Thanh Nguyệt) theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 145/BC-CTY ngày 11/07/2026.

Năng lực đơn vị trúng thầu

Dữ liệu đấu thầu công khai thể hiện, Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lợi Tây Ninh (mã số thuế 3901326281) do Giám đốc Lê Chánh Tín làm đại diện pháp luật, đặt trụ sở tại số 101, đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 3, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp.

Lịch sử đấu thầu tính đến tháng 07/2026 ghi nhận doanh nghiệp từng tham gia khoảng 29 gói thầu tại tỉnh Tây Ninh và TP HCM, trúng 14 gói, trượt 13 gói và 02 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt 22.972.555.724 đồng, với tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 99,32%.

Đáng chú ý, Ban Quản lý dự án xã Tân Biên là đơn vị mà Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lợi Tây Ninh có mật độ tham dự và trúng thầu ở mức cao. Thống kê cho thấy nhà thầu đã tham gia 04 gói thầu tại đây và trúng tới 03 gói, và 1 gói đang chờ kết quả, tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 3,98 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại chủ đầu tư này đạt trung bình 98,91%.

Trước khi trúng gói thầu hơn 2,59 tỷ đồng tại dự án Đường số 28-1, nhà thầu Toàn Thắng Lợi Tây Ninh từng trúng Gói thầu số 2- Thi công xây dựng do Ban Quản lý dự án xã Tân Biên mời thầu ngày 10/06/2026 với giá 1,025 tỷ đồng và gói Số 2-Thi công xây dựng ngày 29/01/2026 với giá 360 triệu đồng đều thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn. và đang chờ kết quả: Gói thầu số 4- Thi công xây dựng thuộc dự án Đường tổ 13, 14 ấp Tân Thạnh, xã Tân Biên trị giá 3.203.988.872 đồng. Gói thầu hoàn thành mở thầu vào ngày 16/7/2026. Tại gói thầu này cũng duy nhất Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lợi Tây Ninh tham gia dự thầu.

Việc một nhà thầu thường xuyên liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp tại một chủ đầu tư địa phương với tỷ lệ giảm giá không cao, đồng thời xuất hiện bối cảnh "đơn mã dự thầu" ở gói chào hàng cạnh tranh qua mạng là đặc điểm thu hút sự chú ý về hiệu quả cạnh tranh nguồn vốn.

Đảm bảo tính cạnh tranh và trách nhiệm giải trình

Đánh giá về thực trạng các gói thầu qua mạng ghi nhận duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định hình thức chào hàng cạnh tranh được áp dụng cho các gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo khoản 3 Điều 24 Luật Đấu thầu nhằm rút ngắn thời gian và mở rộng cơ hội tham gia cho cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Luật sư Hương, hành lang pháp lý hiện hành xử lý rất linh hoạt tình huống này. Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, pháp luật cho phép chủ đầu tư quyết định mở thầu ngay để tiến hành đánh giá ngay cả khi đến thời điểm đóng thầu chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ. Tuy nhiên, nếu tình trạng "một mình một ngựa" này diễn ra phổ biến tại các dự án đầu tư công, chủ đầu tư cần khẩn trương rà soát lại quy trình lập hồ sơ mời thầu, tuân thủ tuyệt đối "lằn ranh đỏ" tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu, bảo đảm không nêu bất cứ điều kiện nào nhằm làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một nhóm nhà thầu gây ra cạnh tranh không bình đẳng.

Cùng góc nhìn quản trị dòng vốn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh tinh thần cốt lõi tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Chuyên gia cho rằng, đối với các gói thầu sử dụng ngân sách địa phương, yêu cầu siết chặt kỷ cương, chống lãng phí và đề cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu phải được đặt lên hàng đầu. Do đó, chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn cần chủ động nâng cao chất lượng công tác lập, phát hành hồ sơ, công khai minh bạch thông tin đầy đủ để thu hút đông đảo nhà thầu cùng tham gia chào giá, từ đó gia tăng tỷ lệ tiết kiệm và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công thiết thực nhất.