"Cơn mưa" chỉ định thầu tại tỉnh An Giang: Doanh nghiệp nhỏ gánh vác khối lượng công việc lớn [Kỳ 1]

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa đầu năm 2026, Công ty TNHH Xây dựng Phú Long Sơn tại tỉnh An Giang đã trúng tuyệt đối 100% các gói thầu tham gia. Đáng chú ý, hàng loạt gói thầu xây lắp trường học trị giá hàng tỷ đồng được chỉ định thầu dồn dập cho đơn vị này trong cùng một thời điểm.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Phú Long Sơn (Mã số thuế: 1602063087, trụ sở đăng ký tại Số 448, Ấp Tây Bình, Xã Thoại Sơn, Tỉnh An Giang) là một doanh nghiệp quy mô nhỏ tại địa phương. Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 27/01/2018, do ông Trần Thế Vĩnh làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Quan sát dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Phú Long Sơn sở hữu một lịch sử tham gia đấu thầu rất đáng chú ý khi tham gia và trúng 30/33 gói thầu, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến hơn 90%. Đáng chú ý hơn cả là tính chất "bách chiến bách thắng" trên sân nhà khi có tới 28/31 gói thầu được thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đỉnh điểm bất ngờ nằm ở hoạt động đấu thầu trong nửa đầu năm 2026. Trong khoảng thời gian này, Công ty TNHH Xây dựng Phú Long Sơn đã tham gia 14 gói thầu và trúng tuyệt đối 14/14 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu 100%. Tổng giá trị các gói thầu trúng thầu độc lập trong năm đạt hơn 6,72 tỷ đồng. Đặc biệt, hồ sơ gốc thu thập từ các quyết định phê duyệt cho thấy sự chồng chéo thời gian và khối lượng thi công khi doanh nghiệp này được chỉ định thầu liên tục 5 công trình xây lắp trường học trọng điểm chỉ trong vòng 2 ngày (từ 01/06/2026 đến 02/06/2026).

Điểm qua các quyết định chỉ định thầu được ban hành trong thời gian ngắn

Cụ thể, ngày 01/06/2026, ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Mỹ Thới (đơn vị được UBND phường Mỹ Thới ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư) đã ký ban hành Quyết định số 171/QĐ-TTDVTH phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 07: Thi công xây lắp công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (Phường Mỹ Thới, Tỉnh An Giang) cho Công ty TNHH Xây dựng Phú Long Sơn. Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 759.253.266 đồng, giá trúng thầu là 759.205.000 đồng, mang lại mức tiết kiệm ngân sách là 48.266 đồng (tương ứng với tỷ lệ giảm giá 0,0063%), thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói trong vòng 90 ngày.

Cũng trong ngày 01/06/2026, ông Nguyễn Thanh Hà tiếp tục ký Quyết định số 173/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Phú Long Sơn tại Gói thầu số 08: Thi công xây lắp công trình + thử tĩnh thuộc dự án Xây dựng nhà vệ sinh và cầu thang Trường Tiểu học Trần Phú (Phường Mỹ Thới, Tỉnh An Giang). Giá gói thầu được duyệt là 1.669.598.000 đồng, giá trúng thầu là 1.652.847.000 đồng, tiết kiệm cho ngân sách công 16.751.000 đồng (tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt 1,003%), thời gian thi công kéo dài 150 ngày. Như vậy, chỉ riêng tại địa bàn Phường Mỹ Thới, Công ty TNHH Xây dựng Phú Long Sơn được phê duyệt thực hiện khối lượng công việc xây lắp với tổng giá trị hơn 2,4 tỷ đồng với tiến độ triển khai song song từ đầu tháng 6/2026.

Chuỗi quyết định phê duyệt chỉ định thầu tiếp tục được ban hành vào ngày tiếp theo. Ngày 02/06/2026, tại địa bàn Xã Thoại Sơn, Tỉnh An Giang, Công ty TNHH Xây dựng Phú Long Sơn tiếp tục được lựa chọn thực hiện hai gói thầu cải tạo trường học từ các chủ đầu tư khác nhau.

Tại Trường Tiểu học B Thoại Giang (Xã Thoại Sơn, Tỉnh An Giang), Hiệu trưởng Phạm Thanh Nghĩa đã ký Quyết định số 50/QĐ-BTG phê duyệt chỉ định thầu thực hiện Gói thầu số 05: Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa Trường Tiểu học B Thoại Giang cho nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng Phú Long Sơn với giá trúng thầu là 200.437.000 đồng (trong khi giá dự toán gói thầu là 205.577.000 đồng), tiết kiệm cho ngân sách 5.140.000 đồng (tương ứng với tỷ lệ giảm giá đạt 2,500%), thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày.

Cùng ngày 02/06/2026, tại Trường Tiểu học A Thoại Giang (Xã Thoại Sơn, Tỉnh An Giang), Hiệu trưởng Hoàng Thị Thuý Hằng cũng ký Quyết định số 61a/QĐ-ATG lựa chọn Công ty TNHH Xây dựng Phú Long Sơn thực hiện Gói thầu số 05: Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa Trường Tiểu học A Thoại Giang. Giá gói thầu được duyệt là 333.551.000 đồng, giá trúng thầu là 325.212.000 đồng, tiết kiệm cho ngân sách 8.339.000 đồng (tương ứng tỷ lệ giảm giá đạt 2,500%), thời gian thực hiện là 45 ngày.

Chưa khép lại ngày ban hành quyết định giao thầu dồn dập, tại Trường THCS Mỹ Thới (Phường Mỹ Thới, Tỉnh An Giang), Hiệu trưởng nhà trường Phùng Thị Bằng An đã đặt bút ký Quyết định số 106/QĐCĐT-TC ngày 02/06/2026 phê duyệt chỉ định thầu thực hiện Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa toàn bộ khối 24 phòng học của Trường THCS Mỹ Thới cho Công ty TNHH Xây dựng Phú Long Sơn. Gói thầu xây lắp này có giá gói thầu dự toán là 493.241.000 đồng, giá trúng thầu trùng khít 100% ở mức 493.241.000 đồng, đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm ngân sách tại gói thầu này đạt đúng 0%, thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày.

Nguồn: MSC

Toàn bộ các công trình này không nằm tập trung mà trải dài từ địa bàn Phường Mỹ Thới cho đến Xã Thoại Sơn, Tỉnh An Giang. Trong đó, một số hạng mục cải tạo như sửa chữa toàn bộ khối phòng học quy mô lớn hay thi công nhà vệ sinh đi kèm thử tĩnh nền móng chịu lực đòi hỏi các phương án tổ chức mặt bằng, quy trình bảo đảm an toàn lao động và trang thiết bị chuyên dụng rất nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Dấu hỏi về khả năng thực thi và trách nhiệm quản lý

Dưới góc nhìn của các chuyên gia pháp lý và đấu thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Theo quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP về lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư khi tổ chức chỉ định thầu rút gọn có trách nhiệm rà soát, đánh giá chặt chẽ năng lực thực tế cũng như khả năng huy động nguồn lực của nhà thầu. Khi một doanh nghiệp thuộc nhóm quy mô đăng ký nhỏ được phê duyệt thực hiện đồng loạt 5 công trình thi công xây dựng trong cùng một khoảng thời gian, dư luận hoàn toàn có cơ sở đặt câu hỏi về việc liệu các vị trí nhân sự chủ chốt và hệ thống thiết bị thi công chuyên dụng có bị trùng lặp giữa các dự án hay không. Căn cứ theo quy định pháp luật đấu thầu hiện hành, hành vi cố ý kê khai không trung thực nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ bị xác định là hành vi gian lận và phải chịu các biện pháp chế tài xử lý nghiêm khắc."

Bên cạnh đó, dư luận địa phương cũng đặt ra những vấn đề cần làm rõ: Liệu Công ty TNHH Xây dựng Phú Long Sơn có trực tiếp huy động nguồn lực cơ hữu để thi công 100% khối lượng công việc thực tế tại 5 điểm trường này hay không? Hay sau khi đón nhận các quyết định giao thầu sát giá, doanh nghiệp có xu hướng khoán lại công việc cho các tổ đội lao động tự do tại địa phương tự quản lý dưới hình thức chuyển nhượng thầu trái phép (bán thầu) - hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Để bảo đảm kỷ cương tài chính và an toàn chất lượng học đường, trách nhiệm kiểm tra, giám sát trước hết thuộc về bên mời thầu và người đứng đầu các cơ quan chủ đầu tư trong việc tổ chức đàm phán thương thảo giá, phê duyệt kết quả thầu và quản lý tiến độ thực tế. Việc rà soát, đối chiếu chặt chẽ hồ sơ năng lực của nhà thầu tại hiện trường thi công là nghĩa vụ bắt buộc để phòng ngừa rủi ro chậm tiến độ hoặc suy giảm chất lượng công trình công ích sự nghiệp giáo dục. Điều này không chỉ liên quan trực tiếp đến sự an toàn của giáo viên và học sinh khi ngày khai trường đang cận kề, mà còn là thước đo hiệu quả sử dụng nguồn ngân sách chi thường xuyên thường niên của nhà nước theo đúng tinh thần tinh gọn và chống lãng phí.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Điểm nghẽn tiết kiệm ngân sách tại 5 gói thầu của Công ty Phú Long Sơn