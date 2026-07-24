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[VIDEO] BIDV, VietinBank, Vietcombank sắp chia hơn 10.500 tỷ đồng cổ tức

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[VIDEO] BIDV, VietinBank, Vietcombank sắp chia hơn 10.500 tỷ đồng cổ tức

Ba ngân hàng Big4 gồm BIDV, VietinBank và Vietcombank vừa chốt phương án trả cổ tức tiền mặt tổng giá trị hơn 10.500 tỷ đồng, thanh toán từ cuối tháng

Minh Quân - Hà Anh
#Chia cổ tức ngân hàng lớn #Thanh toán cổ tức tiền mặt #Phương án chia cổ tức ngân hàng #Ảnh hưởng đến thị trường tài chính #Quy trình chia cổ tức ngân hàng

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