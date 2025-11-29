Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Mang 2 tiền án về ma tuý vẫn tiếp tục đi buôn 'cái chết trắng'

Dù đã có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và chưa được xóa án tích, nhưng Danh Bé Lợi (An Giang) vẫn tiếp tục mua, bán trái phép "cái chết trắng".

Hạo Nhiên

Ngày 29/11, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh tạm giam đối với Danh Bé Lợi (SN 1991, trú tại khu phố Minh Long, xã Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 21/11, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực đường Âu Dương Lân, Tổ công tác Công an phường Rạch Giá phát hiện đối tượng Danh Bé Lợi đang ngồi trên ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra.

doi-tuong-danh-be-loi.jpg
Đối tượng Danh Bé Lợi...

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 02 bịch nilon viền đỏ chứa chất rắn màu trắng không đồng nhất, nghi là chất ma túy.

Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an phường Rạch Giá thu giữ thêm 27 bịch nilon. Qua giám định xác định tổng khối lượng của số ma túy trên khoảng 180g, là loại Methamphetamine.

hinh-2-6-1-0.jpg
...cùng tang vật bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Danh Bé Lợi đã khai nhận mua số ma túy trên về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện.

Được biết, đối tượng Danh Bé Lợi có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và hiện chưa được xóa án tích.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Công an #An Giang #bắt giữ #đối tượng #buôn ma tuý #tiền án

Bài liên quan

Xã hội

'Nữ quái' tàng trữ ma tuý sa lưới sau 4 năm trốn thi hành án

Sau 4 năm trốn truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đối tượng Hồ Thị Quỳnh Như đã bị lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau bắt giữ.

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng Hồ Thị Quỳnh Như (SN 1999), bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) ra quyết định truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo thông tin ban đầu, Hồ Thị Quỳnh Như bị Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (cũ) khởi tố bị can về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Xem chi tiết

Xã hội

Rủ nhau sử dụng ma tuý, nhóm đối tượng lĩnh hơn 16 năm tù

Nhóm đối tượng đang say sưa "bay lắc" tại quán karaoke Win Win, bất ngờ bị lực lượng chức năng TP Huế ập vào bắt quả tang.

Ngày 25/11, Toà án Nhân dân khu vực 1 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” đối với các bị cáo, gồm: Nguyễn Thành Phong (SN 1982), Nguyễn Quốc Văn (SN 1990), Hồ Văn Thẩm (SN 1986) và Lê Xuân Vũ (SN 1993), cùng trú tại TP. Huế.

Theo cáo trạng, vào khoảng 0h40 ngày 8/3/2025, sau khi nhậu tại phường Hương Trà (TP. Huế), Văn rủ Phong và Thẩm vào trung tâm thành phố chơi. Cả nhóm liên hệ Lê Xuân Vũ, tài xế chạy xe dịch vụ chở đi.

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện thêm nhiều gói ma tuý trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Trong lúc đi nhặt củi, ông Trần Văn Tý (tỉnh Quảng trị) phát hiện nhiều gói ma tuý trôi dạt vào bờ biển nên đã cấp báo cơ quan chức năng.

Chiều 21/11, Đồn Biên phòng Triệu Vân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin, phong tỏa hiện trường và niêm phong tang vật nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển xã Nam Cửa Việt.

Khoảng 10h cùng ngày, ông Trần Văn Tý (SN 1984, trú thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt) đến trình báo về việc trong lúc đi nhặt củi dọc bờ biển, ông phát hiện một túi ni lông chứa nhiều túi nhỏ bên trong nghi là ma túy.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới