Mang 2 tiền án về ma tuý vẫn tiếp tục đi buôn 'cái chết trắng'

Dù đã có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và chưa được xóa án tích, nhưng Danh Bé Lợi (An Giang) vẫn tiếp tục mua, bán trái phép "cái chết trắng".

Ngày 29/11, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh tạm giam đối với Danh Bé Lợi (SN 1991, trú tại khu phố Minh Long, xã Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 21/11, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực đường Âu Dương Lân, Tổ công tác Công an phường Rạch Giá phát hiện đối tượng Danh Bé Lợi đang ngồi trên ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra.

Đối tượng Danh Bé Lợi...

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 02 bịch nilon viền đỏ chứa chất rắn màu trắng không đồng nhất, nghi là chất ma túy.

Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an phường Rạch Giá thu giữ thêm 27 bịch nilon. Qua giám định xác định tổng khối lượng của số ma túy trên khoảng 180g, là loại Methamphetamine.

...cùng tang vật bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Danh Bé Lợi đã khai nhận mua số ma túy trên về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện.

Được biết, đối tượng Danh Bé Lợi có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và hiện chưa được xóa án tích.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

