Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Rủ nhau sử dụng ma tuý, nhóm đối tượng lĩnh hơn 16 năm tù

Nhóm đối tượng đang say sưa "bay lắc" tại quán karaoke Win Win, bất ngờ bị lực lượng chức năng TP Huế ập vào bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 25/11, Toà án Nhân dân khu vực 1 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” đối với các bị cáo, gồm: Nguyễn Thành Phong (SN 1982), Nguyễn Quốc Văn (SN 1990), Hồ Văn Thẩm (SN 1986) và Lê Xuân Vũ (SN 1993), cùng trú tại TP. Huế.

Theo cáo trạng, vào khoảng 0h40 ngày 8/3/2025, sau khi nhậu tại phường Hương Trà (TP. Huế), Văn rủ Phong và Thẩm vào trung tâm thành phố chơi. Cả nhóm liên hệ Lê Xuân Vũ, tài xế chạy xe dịch vụ chở đi.

Trên đường đi, nhóm bàn bạc sẽ đến các điểm vui chơi để nghe nhạc và sử dụng ma túy. Do không ai biết nơi mua, Thẩm nhờ Vũ tìm ma túy giúp và đưa trước 3 triệu đồng. Vũ đồng ý.

0058301-49-45-01still139.jpg
Các bị cáo tại phiên toà.

Vào đến trung tâm, cả nhóm ghé quán karaoke Win Win (86A Lê Lợi). Nhân viên đưa nhóm vào phòng 1111 tầng 3.

Khoảng 1h, Vũ lên tầng 3 giao cho Phong một bọc giấy bên trong chứa ma túy kẹo và ma túy khay. Phong đặt ma túy lên bàn, Văn dùng thẻ nhựa chia ma túy khay thành nhiều đường nhỏ để cả nhóm sử dụng, còn ma túy kẹo để trên bàn cho ai cần thì lấy.

Sau đó, Văn gọi thêm bạn là Nguyễn Văn Hiếu đến chơi và kêu thêm nữ nhân viên phục vụ Nguyễn Thị Thu Hà vào hỗ trợ. Văn mời Hà sử dụng ma túy cùng mình.

Đến 2h30, Công an TP. Huế kiểm tra đột xuất quán karaoke và phát hiện tại phòng 1111 có nhóm đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy Phong, Văn, Thẩm, Hiếu và Hà đều dương tính với ma túy.

Đối với bị cáo Lê Xuân Vũ, quá trình chạy xe dịch vụ, Vũ biết nhu cầu mua ma túy của nhiều khách nên tìm cách hưởng lợi. Vũ biết tài khoản Facebook “Chou Chou” thường bán ma túy nên chủ động kết nối.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thành Phong 7 năm tù, Nguyễn Quốc Văn 3 năm 6 tháng tù, Hồ Văn Thẩm 4 năm tù cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”. Bị cáo Lê Xuân Vũ bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Toà án #Công an #TP Huế #nhóm đối tượng #bay lắc #sử dụng

Bài liên quan

Xã hội

Phát hiện thêm nhiều gói ma tuý trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Trong lúc đi nhặt củi, ông Trần Văn Tý (tỉnh Quảng trị) phát hiện nhiều gói ma tuý trôi dạt vào bờ biển nên đã cấp báo cơ quan chức năng.

Chiều 21/11, Đồn Biên phòng Triệu Vân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin, phong tỏa hiện trường và niêm phong tang vật nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển xã Nam Cửa Việt.

Khoảng 10h cùng ngày, ông Trần Văn Tý (SN 1984, trú thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt) đến trình báo về việc trong lúc đi nhặt củi dọc bờ biển, ông phát hiện một túi ni lông chứa nhiều túi nhỏ bên trong nghi là ma túy.

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện nhiều gói nghi ma tuý dọc bờ biển ở Quảng Trị

Trong lúc đi nhặt củi dọc bờ biển, một người dân ở Quảng Trị phát hiện túi nilon chứa nhiều gói nhỏ bên trong nghi là ma túy tổng hợp.

Ngày 19/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Triệu Vân (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc một túi nilon nghi chứa ma tuý được người dân phát hiện trên bờ biển.

ma-tuy-bien-phong-quang-tri-4618-8733.jpg
Hiện trường vụ việc.
Xem chi tiết

Xã hội

6 đối tượng dương tính với ma tuý tại đám cưới ở Hưng Yên

Khi tuần tra, cảnh sát phát hiện sân khấu rạp cưới có 10 đối tượng nhảy lắc lư theo tiếng nhạc, có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ngày 9/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng gồm: Hoàng Văn Phố (SN 2000, trú tại thôn An Phúc, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên); Vũ Đức Lộc, (SN 2000, trú tại thôn Đắc Chúng Bắc, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên) và Phạm Đức Thắng (SN 2001, trú tại thôn Nhất Ninh B, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới