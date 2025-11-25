Rủ nhau sử dụng ma tuý, nhóm đối tượng lĩnh hơn 16 năm tù

Nhóm đối tượng đang say sưa "bay lắc" tại quán karaoke Win Win, bất ngờ bị lực lượng chức năng TP Huế ập vào bắt quả tang.

Ngày 25/11, Toà án Nhân dân khu vực 1 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” đối với các bị cáo, gồm: Nguyễn Thành Phong (SN 1982), Nguyễn Quốc Văn (SN 1990), Hồ Văn Thẩm (SN 1986) và Lê Xuân Vũ (SN 1993), cùng trú tại TP. Huế.

Theo cáo trạng, vào khoảng 0h40 ngày 8/3/2025, sau khi nhậu tại phường Hương Trà (TP. Huế), Văn rủ Phong và Thẩm vào trung tâm thành phố chơi. Cả nhóm liên hệ Lê Xuân Vũ, tài xế chạy xe dịch vụ chở đi.

Trên đường đi, nhóm bàn bạc sẽ đến các điểm vui chơi để nghe nhạc và sử dụng ma túy. Do không ai biết nơi mua, Thẩm nhờ Vũ tìm ma túy giúp và đưa trước 3 triệu đồng. Vũ đồng ý.

Các bị cáo tại phiên toà.

Vào đến trung tâm, cả nhóm ghé quán karaoke Win Win (86A Lê Lợi). Nhân viên đưa nhóm vào phòng 1111 tầng 3.

Khoảng 1h, Vũ lên tầng 3 giao cho Phong một bọc giấy bên trong chứa ma túy kẹo và ma túy khay. Phong đặt ma túy lên bàn, Văn dùng thẻ nhựa chia ma túy khay thành nhiều đường nhỏ để cả nhóm sử dụng, còn ma túy kẹo để trên bàn cho ai cần thì lấy.

Sau đó, Văn gọi thêm bạn là Nguyễn Văn Hiếu đến chơi và kêu thêm nữ nhân viên phục vụ Nguyễn Thị Thu Hà vào hỗ trợ. Văn mời Hà sử dụng ma túy cùng mình.

Đến 2h30, Công an TP. Huế kiểm tra đột xuất quán karaoke và phát hiện tại phòng 1111 có nhóm đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy Phong, Văn, Thẩm, Hiếu và Hà đều dương tính với ma túy.

Đối với bị cáo Lê Xuân Vũ, quá trình chạy xe dịch vụ, Vũ biết nhu cầu mua ma túy của nhiều khách nên tìm cách hưởng lợi. Vũ biết tài khoản Facebook “Chou Chou” thường bán ma túy nên chủ động kết nối.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thành Phong 7 năm tù, Nguyễn Quốc Văn 3 năm 6 tháng tù, Hồ Văn Thẩm 4 năm tù cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”. Bị cáo Lê Xuân Vũ bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.