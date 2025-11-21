Hà Nội

Xã hội

Phát hiện thêm nhiều gói ma tuý trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Trong lúc đi nhặt củi, ông Trần Văn Tý (tỉnh Quảng trị) phát hiện nhiều gói ma tuý trôi dạt vào bờ biển nên đã cấp báo cơ quan chức năng.

Hạo Nhiên

Chiều 21/11, Đồn Biên phòng Triệu Vân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin, phong tỏa hiện trường và niêm phong tang vật nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển xã Nam Cửa Việt.

Khoảng 10h cùng ngày, ông Trần Văn Tý (SN 1984, trú thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt) đến trình báo về việc trong lúc đi nhặt củi dọc bờ biển, ông phát hiện một túi ni lông chứa nhiều túi nhỏ bên trong nghi là ma túy.

1-1763715904551-49362487575073141517392-82104722587214219847306-1.jpg
Lượng lớn ma túy trôi dạt vào bờ biển.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng biên phòng đã có mặt bảo vệ hiện trường. Qua kiểm tra, phát hiện tại bờ biển thuộc thôn Hà Tây có một túi ni lông chứa 30 gói nhỏ, bên trong là nhiều viên nén đã bị ướt (chưa thể kiểm đếm), nghi là ma túy tổng hợp, với tổng trọng lượng khoảng 600g.

Trước đó, ngày 18/11, tại cùng khu vực, người dân cũng phát hiện một túi ni lông chứa khoảng 300g ma túy tổng hợp và đã trình báo để lực lượng chức năng tiếp nhận, xử lý.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
