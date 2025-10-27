Hà Nội

Xã hội

Công an bắt hai đối tượng biệt danh ‘Ăn Bay’ một ngày gây ra 5 vụ trộm

Cả N.D.L và N.D.T khai nhận, trong một ngày đã gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản xe máy trên địa bàn phường Phương Liễu và phường Nam Sơn (Bắc Ninh).

Khánh Hoài

Ngày 27/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Phương Liễu (Bắc Ninh) vừa tổ chức bắt quả tang hai đối tượng chuyên trộm cắp xe máy lưu động có biệt danh “Ăn bay” gồm: N.D.L (SN 2003) và N.D.T (SN 2001), cùng trú tại Đa Phúc, thành phố Hà Nội. Cả hai đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

1.jpg
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Bước đầu các đối tượng khai nhận trong một ngày đã gây ra 5 vụ trộm xe máy trên địa bàn phường Phương Liễu và phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với N.D.L và N.D.T để tiếp tục điều tra. Công an phường Phương Liễu khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác để đảm bảo an toàn tài sản và giữ gìn an ninh trật tự trong khu dân cư.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nam thanh niên điều khiển xe máy bằng chân, không đội mũ bảo hiểm, chở theo người ngồi sau không đội mũ ở Bắc Ninh.

