Bắt giữ hai nghi phạm trẻ tuổi trộm xe máy ở Lâm Đồng

Công an xã Kiến Đức vừa tạm giữ hai thanh niên liên quan vụ trộm xe Yamaha Exciter trị giá khoảng 20 triệu đồng, xảy ra trên địa bàn vào giữa tháng 10.

Ngày 24/10, Công an xã Kiến Đức cho biết, đơn vị đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Đối tượng Trần Minh Tiến (bên trái) và Lê Vũ Bảo (bên phải). Ảnh: Công an Lâm Đồng

Trước đó, ngày 20/10, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường 23/3 (phường Nam Gia Nghĩa), Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện một xe mô tô Yamaha Exciter không gắn biển kiểm soát. Người điều khiển xe khai tên Trần Quốc Tuấn (SN 2003, trú xã Kiến Đức) chở theo N.V.G (SN 2003, trú thôn Quảng Hòa, xã Kiến Đức), nhưng cả 2 không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe và có biểu hiện nghi vấn.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Kiến Đức tiến hành xác minh, xác định “Trần Quốc Tuấn” thực chất là Trần Minh Tiến (SN 2007, trú thôn 14, xã Nhân Cơ). Tiến cùng với Lê Vũ Bảo (SN 2002, trú thôn 3, xã Kiến Đức) đã lấy trộm chiếc xe Yamaha Exciter biển số 48B1-119.43 của bà K.T.G (SN 1977, trú thôn 3, xã Kiến Đức) vào ngày 15/10.

Chiếc xe thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi trộm xe, chúng tháo linh kiện, biển số và sơn lại nhằm che giấu nguồn gốc. Giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 20 triệu đồng.

Hiện Công an xã Kiến Đức đã tạm giữ hình sự hai đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

