Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giữ hai nghi phạm trẻ tuổi trộm xe máy ở Lâm Đồng

Công an xã Kiến Đức vừa tạm giữ hai thanh niên liên quan vụ trộm xe Yamaha Exciter trị giá khoảng 20 triệu đồng, xảy ra trên địa bàn vào giữa tháng 10.

Bảo Giang

Ngày 24/10, Công an xã Kiến Đức cho biết, đơn vị đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn.

12.jpg
Đối tượng Trần Minh Tiến (bên trái) và Lê Vũ Bảo (bên phải). Ảnh: Công an Lâm Đồng

Trước đó, ngày 20/10, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường 23/3 (phường Nam Gia Nghĩa), Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện một xe mô tô Yamaha Exciter không gắn biển kiểm soát. Người điều khiển xe khai tên Trần Quốc Tuấn (SN 2003, trú xã Kiến Đức) chở theo N.V.G (SN 2003, trú thôn Quảng Hòa, xã Kiến Đức), nhưng cả 2 không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe và có biểu hiện nghi vấn.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Kiến Đức tiến hành xác minh, xác định “Trần Quốc Tuấn” thực chất là Trần Minh Tiến (SN 2007, trú thôn 14, xã Nhân Cơ). Tiến cùng với Lê Vũ Bảo (SN 2002, trú thôn 3, xã Kiến Đức) đã lấy trộm chiếc xe Yamaha Exciter biển số 48B1-119.43 của bà K.T.G (SN 1977, trú thôn 3, xã Kiến Đức) vào ngày 15/10.

13a.jpg
Chiếc xe thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi trộm xe, chúng tháo linh kiện, biển số và sơn lại nhằm che giấu nguồn gốc. Giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 20 triệu đồng.

Hiện Công an xã Kiến Đức đã tạm giữ hình sự hai đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Triệt phá nhóm đối tượng chiếm đoạt tài sản trên mạng

Nguồn: VTV1
#Trộm cắp xe máy #Phòng Cảnh sát giao thông #Xác minh nguồn gốc xe #Hành vi che giấu nguồn gốc tài sản #Điều tra tội phạm hình sự #Pháp luật và xử lý tội phạm

Bài liên quan

Xã hội

Hải Phòng phát hiện 673 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 3 ngày

Trong 3 ngày cao điểm, lực lượng Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện 673 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Ngày 23/10, Công an TP Hải Phòng cho biết, thực hiện kế hoạch Tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vi phạm nồng độ cồn”, trong 3 ngày 18, 19 và 20/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng đã triển khai lực lượng và phương tiện tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố.

9887.jpg
Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn các trường hợp tham gia giao thông tuyến đường Phạm Văn Đồng
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 2 đối tượng trộm cắp xe máy, ném "bom" xăng vào công an

Nguyễn Quang Huy, Dương Ngọc Nam (ở Bắc Ninh) có liên quan vụ trộm cắp xe máy đã cố thủ trong phòng trọ và ném 'bom' xăng vào công an nhằm tẩu thoát.

Ngày 18/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quang Huy (26 tuổi) và Dương Ngọc Hữu (25 tuổi) cùng trú tại phường Bắc Giang (Bắc Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phường Võ Cường và Công an xã Tiên Du (Bắc Ninh) phát hiện Huy và Hữu có liên quan đến một vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn phường Võ Cường. Xác định đối tượng đang trú trọ tại thôn Duệ Khánh, xã Tiên Du, Công an phường Võ Cường và Công an xã Tiên Du đã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ của hai đối tượng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới