Long Vũ đóng phim cùng mẹ sau thành công của 'Đi giữa trời rực rỡ'

Từ thành công của vai Chải trong "Đi giữa trời rực rỡ", Long Vũ tiếp tục thử sức với "Mùa hè năm ấy", lần đầu đứng chung phim với mẹ.

Theo Vietnamnet, mới đây, trong buổi ra mắt đoàn phim "Mùa hè năm ấy", diễn viên Long Vũ xác nhận rằng anh cùng mẹ - nghệ sĩ Vân Dung cùng tham gia dự án. Hai mẹ con có một số phân cảnh xuất hiện chung nhưng thuộc hai tuyến nhân vật khác nhau.

Cụ thể, trong phim, Long Vũ vào vai Khánh - học sinh lớp 12 sôi nổi, đem lòng yêu cô bạn cùng lớp Phương, con gái của bà Ngọc do Vân Dung thủ vai. Long Vũ cho biết đây là lần đầu anh đóng phim cùng mẹ nên không tránh khỏi áp lực.

Long Vũ đóng phim cùng mẹ sau thành công của vai Chải trong 'Đi giữa trời rực rỡ'. Ảnh: Vietnamnet.

Chia sẻ về quá trình tham gia phim, Long Vũ cho biết anh dành gần ba tháng tiền kỳ học diễn xuất cùng NSND Lan Hương. Các diễn viên khác cũng có chừng ấy thời gian sống cùng nhau và đạo diễn tạo môi trường để họ sống với nhân vật như một nhóm bạn lớn lên bên nhau thực sự.

Theo Tiền Phong, năm 2024, Long Vũ được nhiều khán giả biết đến khi đảm nhận vai Chải trong "Đi giữa trời rực rỡ". Nhân vật là thiếu gia giàu có ở vùng cao, có tính cách bộc trực, đem lòng yêu Pu và luôn tìm cách chinh phục cô.

Lối diễn tự nhiên cùng hình ảnh chàng trai si tình giúp Long Vũ nhận nhiều phản hồi tích cực. Một số câu thoại của nhân vật Chải cũng được khán giả chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, góp phần đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần công chúng hơn.

Long Vũ nối nghiệp nghệ thuật của mẹ. Ảnh: FB Long Vũ.

Trước đó, Long Vũ chủ yếu xuất hiện trong các vai phụ ở "Cuộc chiến không giới tuyến", "Không ngại cưới chỉ cần một lý do" và "Gia đình mình vui bất thình lình".

Theo VTV, Long Vũ sinh năm 2001, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Dù là con trai của nghệ sĩ Vân Dung, anh cho biết luôn muốn chinh phục nghề diễn bằng năng lực của chính mình.

Nam diễn viên từng chia sẻ: "Nói đến casting thì chắc không ai đi casting nhiều như tôi". Anh thừa nhận nhiều lần tham gia tuyển vai nhưng không thành công. Những thất bại từng khiến anh tủi thân, song chưa bao giờ có ý định từ bỏ con đường đã chọn.

Nghệ sĩ Vân Dung bên con trai. Ảnh: FB Long Vũ.

Long Vũ cũng cho biết tuổi thơ gắn liền với các chuyến lưu diễn của mẹ. Anh thường theo mẹ đến sân khấu, thuộc lời thoại của nhiều tiểu phẩm từ nhỏ. Chính những trải nghiệm đó đã nuôi dưỡng niềm yêu thích diễn xuất và trở thành động lực để anh theo đuổi nghệ thuật.

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