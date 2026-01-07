Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ về Táo quân, khán giả xôn xao

Nghệ sĩ Vân Dung viết trên trang cá nhân: “Táo quân không có nên em rất buồn”. Phía ca sĩ Minh Quân cũng có bài đăng gây xôn xao về Táo quân.

Đóng Táo quân nhiều năm qua, nghệ sĩ Vân Dung mới đây đăng tải bài thơ bày tỏ nỗi buồn vì “Táo quân không có”.

Cô viết: “20 năm diễn Táo quân/ Chương trình như thể một phần trong em/ Năm nay không được bon chen/ Táo quân không có nên em rất buồn/ Thỉnh thoảng dòng lệ lại tuôn/ Thỉnh thoảng lại ngắm chuồn chuồn đang bay/ Giao thừa dịp Tết năm nay/ Chắc vẫn nhiều chương trình hay tuyệt vời/ Chúc khán giả luôn yêu đời/ Một năm hạnh phúc rạng ngời niềm vui”.

Chia sẻ của Vân Dung. Ảnh: FB Vân Dung.

Ngoài Vân Dung, ca sĩ Minh Quân cũng đăng tải status úp mở không có Táo quân 2026. Anh viết trên trang cá nhân: Năm nay không có Táo, Thiên Lôi tôi buồn”.

Chia sẻ của Minh Quân. Ảnh: FB Minh Quân.

Dưới bài đăng của Vân Dung và Minh Quân, nhiều cư dân mạng cho rằng năm nay sẽ không có Táo quân, bày tỏ cảm giác trống vắng bởi Táo quân không chỉ là một chương trình giải trí mà còn là “món ăn tinh thần” không thể thiếu mỗi dịp Tết đến. Một số ý kiến thắc mắc liệu có phiên bản thay thế hay không.

Nhiều khán giả bày tỏ rằng họ hụt hẫng nếu như không có Táo quân. Ảnh: FB Vân Dung.

Nguồn tin riêng của Tiền Phong hay, năm nay Táo quân không diễn ra vì NSND Quốc Khánh - diễn viên vào vai Ngọc Hoàng hơn 20 năm qua vướng vấn đề sức khỏe và bận việc cá nhân.

Nguồn tin còn cho biết Táo quân theo format truyền thống sẽ không xuất hiện trong mùa Tết năm nay. Thay vào đó, VTV triển khai một phiên bản mới hoặc một chương trình mang tinh thần tương tự để thay thế.

Trước đó, vào tháng 12/2025, rộ nghi vấn không có Táo quân 2026. Chí Trung chia sẻ trên Gia đình & Xã hội rằng anh chưa nhận được thông tin nào từ phía chương trình liên quan đến việc Táo quân không thực hiện trong năm nay. Tuy nhiên, Chí Trung nhận định có thể sẽ nhiều sự thay đổi.

Vân Dung cho biết: "Chúng tôi chưa nhận được thông báo gì. Như mọi năm, dàn Táo thường bắt đầu tập từ giữa tháng 1. Năm nay cũng vậy, chúng tôi đang chờ lịch "triệu tập" lên chầu".