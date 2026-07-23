Lộ diện nhà thầu trúng gói sửa chữa đường ALT4 hơn 6 tỷ đồng tại Bình Long

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 08/7/2026 Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Bình Long (TP Đồng Nai) - Nguyễn Quang Long đã ký Quyết định số 130/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp thuộc dự án Duy tu, sửa chữa đường ALT4 đoạn từ ngã 3 Xe Tăng đi cổng chào xã An Phú (cũ). Dự án được phê duyệt theo Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 23/6/2026 do Chủ tịch UBND phường Bình Long ký ban hành.

Gói thầu này có mã TBMT IB2600322758, mã KHLCNT PL2600187465, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh trợ cấp có mục tiêu, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong 120 ngày. Giá gói thầu được xác định ở mức 6.145.526.267 đồng.

Kết quả mở thầu ghi nhận 02 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu. Trong đó, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Phát triển Quang Minh nộp giá dự thầu 6.083.870.963 đồng và được phê duyệt trúng thầu. Đơn vị xếp hạng thứ hai là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Quang Minh với giá dự thầu 6.114.079.392 đồng. Mức chênh lệch giữa hai hồ sơ dự thầu là 30.208.429 đồng.

So với giá gói thầu phê duyệt ban đầu, giá trúng thầu của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Phát triển Quang Minh giảm bớt 61.655.304 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 1%.

Quyết định số 130/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Lịch sử tham gia đấu thầu tại địa phương

Dữ liệu đấu thầu thể hiện Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Phát triển Quang Minh (mã số thuế 3801194874) thành lập ngày 30/01/2019, địa chỉ trụ sở chính tại Tổ 8, Khu phố Trung Lợi, Phường Chơn Thành, TP Đồng Nai.

Lịch sử hoạt động trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận, nhà thầu đã tham gia 32 gói thầu, trúng 25 gói và trượt 7 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt khoảng 110.271.493.733 đồng (trong đó trúng thầu độc lập ghi nhận khoảng 59.161.238.807 đồng và trúng thầu với tư cách liên danh ghi nhận khoảng 51.110.254.926 đồng).

Đáng chú ý, tại một số đơn vị mời thầu trên địa bàn TP Đồng Nai, doanh nghiệp ghi nhận tỷ lệ trúng thầu tối đa. Cụ thể, tại Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước (cũ - nay thuộc TP Đồng Nai), nhà thầu tham gia 9 gói thầu và trúng cả 9 gói với tổng giá trị trúng thầu khoảng 39.456.886.116 đồng.

Tại Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Phát triển Quang Minh tham gia 5 gói thầu và trúng cả 5 gói với tổng giá trị khoảng 39.279.637.231 đồng.

Yêu cầu nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, việc gói thầu thi công xây lắp đường ALT4 thu hút 02 nhà thầu tham dự thông qua hệ thống đấu thầu rộng rãi qua mạng thể hiện sự tuân thủ quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Tuy nhiên, đối chiếu với định hướng điều hành ngân sách hiện hành, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính đã đặt ra yêu cầu khắt khe về việc tăng cường trách nhiệm giải trình, nâng cao tính cạnh tranh và tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rõ việc lập giá gói thầu phải bảo đảm tính đúng, tính đủ, đồng thời rà soát kỹ lưỡng sự phù hợp về giá để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tránh thất thoát, lãng phí. Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh giải pháp triển khai đồng bộ các biện pháp tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026. Do đó, công tác khảo sát, tính toán giá dự toán và tối ưu hóa hiệu quả kinh tế tại các gói thầu xây lắp địa phương cần tiếp tục được theo dõi, đánh giá sát sao.