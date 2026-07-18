Xã Định Quán: Gói thầu đường giao thông ấp Hòa Hiệp về tay HTX Phú Xuân

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Định Quán, TP Đồng Nai vừa hoàn tất việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 01 (Xây lắp): Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp đường giao thông nội đồng tổ 5 ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định. Đây là gói thầu được tổ chức dưới hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tuy nhiên, kết quả mở thầu cho thấy chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức khiêm tốn.

Một nhà thầu độc diễn gói thầu xây lắp hơn 10 tỷ đồng

Dự án Nâng cấp đường giao thông nội đồng tổ 5 ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định được UBND xã Định Quán phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 09/03/2026 do Phó Chủ tịch Phan Thanh Nhân ký duyệt. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau đó được Trưởng phòng Kinh tế xã Định Quán - Hồ Cảnh Hoài phê duyệt tại Quyết định số 89/QĐ-PKT ngày 22/05/2026. Đến ngày 11/06/2026, hồ sơ mời thầu của gói thầu số 01 chính thức được phê duyệt tại Quyết định số 119/QĐ-PKT cũng do Trưởng phòng Hồ Cảnh Hoài ký ban hành. Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói trong thời gian thực hiện 150 ngày.

Gói thầu số 01 (Xây lắp): Thi công xây dựng công trình có giá dự toán được duyệt là 10.019.135.000 đồng. Biên bản mở thầu ngày 22/06/2026 chỉ ghi nhận duy nhất Hợp tác xã công nghiệp Phú Xuân nộp hồ sơ dự thầu. Sau quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, Trưởng phòng Kinh tế xã Định Quán - Hồ Cảnh Hoài đã ký Quyết định số 164/QĐ-PKT ngày 09/07/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Hợp tác xã công nghiệp Phú Xuân với giá trúng thầu là 9.918.945.981 đồng. Đáng chú ý, giá trị tiết kiệm ngân sách sau đấu thầu của gói thầu quy mô lớn này chỉ đạt 100.189.019 đồng. Tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm chỉ xấp xỉ 1%.

Quyết định số 164/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Chân dung nhà thầu quen mặt tại địa phương

Tìm hiểu sâu về năng lực pháp lý và lịch sử hoạt động, Hợp tác xã công nghiệp Phú Xuân được thành lập từ ngày 12/10/2012, có mã số thuế là 3602943247, hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp, địa chỉ trụ sở chính tại Khóm 1, Khu 8, xã Tân Phú, TP Đồng Nai.

Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu, Hợp tác xã công nghiệp Phú Xuân là một cái tên khá quen thuộc tại thị trường xây lắp của TP Đồng Nai. Tính đến nay, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 36 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng tới 30 gói và chỉ trượt 6 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của đơn vị đạt khoảng 242.833.966.270 đồng, trong đó với vai trò độc lập là khoảng 46.336.713.714 đồng và với vai trò liên danh là khoảng 196.497.252.556 đồng.

Đặc biệt, địa bàn hoạt động của Hợp tác xã công nghiệp Phú Xuân tập trung chủ yếu tại TP Đồng Nai với 33 gói thầu đã tham gia. Nhà thầu này cũng ghi nhận mối quan hệ rất chặt chẽ với một số đơn vị tư vấn và chủ đầu tư trên địa bàn. Điển hình, tại các gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng K126 làm bên mời thầu, Hợp tác xã công nghiệp Phú Xuân đã tham gia 17 gói và trúng tới 16 gói. Tại các gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh làm bên mời thầu, đơn vị này tham gia 5 gói và trúng 4 gói.

Góc nhìn pháp lý về tính hiệu quả kinh tế

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 luôn đặt tiêu chí cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế lên hàng đầu. Đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư và bên mời thầu cần rà soát kỹ lưỡng xem các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu có vô tình tạo ra rào cản hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác hay không. Việc chỉ có một nhà thầu tham dự không vi phạm pháp luật nếu quy trình tổ chức đúng quy định, nhưng trực tiếp làm giảm tính cạnh tranh và thường dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm ngân sách không được như kỳ vọng.