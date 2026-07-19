Đồng Nai: Gói thiết bị giáo dục 23,6 tỷ, nhà thầu giá thấp nhất bị loại

Gói thầu cung cấp thiết bị học tập cho các trường tại phường Tân Triều đã chọn được nhà thầu khi đối thủ bỏ giá thấp nhất bị loại vì các lỗi kỹ thuật cơ bản.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Triều, TP Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-VHXH ngày 29/06/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 07 (thiết bị): Cung cấp thiết bị. Dự án này thuộc công trình "Cung cấp trang thiết bị phục vụ học tập cho các trường trên địa bàn phường" với mục tiêu nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục địa phương. Quyết định này do Trưởng phòng Lê Văn Chung ký duyệt dựa trên tờ trình của đơn vị tư vấn thẩm định.

Ghi nhận hiệu quả kinh tế ở mức 2,63%

Gói thầu số 07 có giá dự toán là 23.597.624.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 34/QĐ-VHXH ngày 29/05/2026 và quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu số 38/QĐ-VHXH ngày 03/06/2026 cũng do Trưởng phòng Lê Văn Chung ký trước đó. Kết quả lựa chọn nhà thầu sau cùng công bố đơn vị trúng thầu là Liên danh Thiết bị công nghệ - Châu Mai Loan với giá trúng thầu là 22.976.000.000 đồng. Với kết quả này, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 621.624.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2,63%.

Quyết định số 45/QĐ-VHXH. (Nguồn MSC)

Biên bản mở thầu ngày 22/06/2026 ghi nhận có 3 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự. Trong số đó, Liên danh Thiết bị GT 07 Tân Triều đề xuất mức giá dự thầu cạnh tranh nhất là 21.797.759.000 đồng. Mức giá này thấp hơn giá của liên danh trúng thầu là 1.178.241.000 đồng. Tuy nhiên, hồ sơ dự thầu của liên danh này đã bị loại ngay tại bước đánh giá năng lực kỹ thuật. Nhà thầu còn lại là Liên danh Gói thầu số 7 nộp giá dự thầu 23.218.585.000 đồng, xếp hạng thứ ba và không được tiến hành đánh giá chi tiết do gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất.

Bóc tách lý do loại nhà thầu bỏ giá thấp nhất

Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật số 120/BC-TCGĐT do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ngân Anh Phát thực hiện, có bốn điểm không đáp ứng tiêu chí kỹ thuật cốt lõi trong hồ sơ mời thầu. Trong khi đó, đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Minh Anh.

Báo cáo đánh giá chỉ ra rằng, đối với hạng mục máy vi tính, nhà thầu Liên danh Thiết bị GT 07 Tân Triều chỉ mô tả "4xDIMM DDR4 3200/3000/2933/2800/2666MHz support Intel(R) XMP", thiếu hoàn toàn loại khe cắm DDR5 theo yêu cầu bắt buộc của hồ sơ mời thầu. Thứ hai, nhà thầu không cung cấp địa chỉ website tham chiếu để xác thực thông số kỹ thuật của màn hình tương tác. Thứ ba, quy cách thiết kế bảng chống lóa dạng trượt ngang của nhà thầu không khớp với mô tả in chìm thương hiệu xuất xứ từ Hàn Quốc. Thứ tư, cam kết thời gian khắc phục sự cố kỹ thuật đối với hàng hóa điện tử của nhà thầu là 72 giờ, không đáp ứng mốc khống chế tối đa là 12 giờ của hồ sơ mời thầu.

Do nhà thầu bỏ giá thấp nhất bị loại vì lỗi kỹ thuật, Liên danh Thiết bị công nghệ - Châu Mai Loan xếp hạng tiếp theo về giá đã được lựa chọn. Liên danh trúng thầu gồm hai thành viên là Công ty TNHH Một thành viên TM - DV Văn phòng Châu Mai Loan và Công ty TNHH Giải pháp viễn thông tin học Trung Thành.

Tiềm lực của liên danh trúng thầu

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Một thành viên TM - DV Văn phòng Châu Mai Loan là một đơn vị giàu kinh nghiệm tại địa phương. Doanh nghiệp này có mã số thuế 3600973951, có địa chỉ tại Số 2C, KP5, Đường Nguyễn Trãi, phường Long Khánh, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp đã tham gia tổng cộng 97 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 72 gói thầu, trượt 19 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 211.086.431.823 đồng. Đơn vị này hoạt động chủ yếu trên địa bàn TP Đồng Nai khi đã tham gia 68 gói thầu tại đây. Thành viên còn lại là Công ty TNHH Giải pháp viễn thông tin học Trung Thành (mã số thuế 0312592270), có địa chỉ tại 118/125/1K Phan Huy Ích, phường Tân Sơn, TP HCM. Đơn vị này cũng từng đồng hành cùng Châu Mai Loan trúng cả hai gói thầu liên danh trước đó.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc tối ưu hóa ngân sách nhà nước thông qua đấu thầu công luôn đòi hỏi sự cạnh tranh công bằng về cả giá và kỹ thuật. Những gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục quy mô lớn luôn thu hút nhiều nhà thầu tham gia. Việc nhà thầu bỏ giá thấp nhất bị loại do các thiếu sót cơ bản trong khâu chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật cho thấy sự chuẩn bị chưa chu đáo của nhà thầu, đồng thời cũng khiến cơ hội tiết kiệm ngân sách lớn hơn bị bỏ lỡ.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), các quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 nhấn mạnh vai trò của hồ sơ mời thầu trong việc định hình các tiêu chí kỹ thuật chuẩn mực, không tạo rào cản hạn chế cạnh tranh. Việc đánh giá nghiêm túc các thông số kỹ thuật là cần thiết để bảo đảm chất lượng trang thiết bị phục vụ học tập, tránh tình trạng nhà thầu bỏ giá thấp nhưng cung cấp sản phẩm không đúng chất lượng cam kết. Mặc dù vậy, chủ đầu tư cũng cần bảo đảm tính công khai, minh bạch trong suốt quá trình chấm thầu để bảo đảm hiệu lực pháp lý cao nhất.