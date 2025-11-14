Hà Nội

Xã hội

Triệt xoá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh ở Lâm Đồng

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa triệt xoá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh, bắt 3 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Hạo Nhiên

Ngày 14/11, thông tin từ Công an xã Bảo Lâm 2 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bóc gỡ thành công đường dây chuyên trộm cắp xe máy với phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động liên tỉnh, có tính chất chuyên nghiệp.

Trước đó, trên địa bàn xã Bảo Lâm 2 liên tiếp xảy ra 02 vụ mất xe máy, với nhiều đặc điểm tương đồng về thời gian, thủ đoạn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bảo Lâm 2 đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét, xác minh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và khu vực lân cận.

Qua quá trình rà soát, lực lượng Công an đã triệt phá, bắt giữ 02 đối tượng là Nguyễn Khắc Nhật (SN 1993, thường trú tại tỉnh Đồng Nai) và Trương Duy Thắng (SN 1987, thường trú tại tỉnh Khánh Hòa).

18.jpg
Đối tượng Nhật (bên trái), Thắng (bên phải) bị Cơ quan Công an bắt giữ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Nhật và Trương Duy Thắng về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Xác định đây là nhóm đối tượng hoạt động liên tỉnh, có tính chất chuyên nghiệp và có nhiều đối tượng cùng tham gia, Công an xã Bảo Lâm 2 đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng mở rộng điều tra, xác minh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng Nhật và Thắng khai nhận cùng Nguyễn Hồng Thoại (SN 1980, thường trú tại tỉnh Đồng Nai) thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh. Trong đó, có 02 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn xã Bảo Lâm 2. Khi vụ án bị triệt phá, Thoại đã bỏ trốn.

19.jpg
Đối tượng Nguyễn Hồng Thoại tại cơ quan Công an.

Sau thời gian truy xét, ngày 24/9, Nguyễn Hồng Thoại bị Công an phường Bến Cát (TP HCM) bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi trộm cắp một xe máy khác trên địa bàn. Đến ngày 02/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Hồng Thoại về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp làm việc với Nguyễn Hồng Thoại. Tại đây, Thoại thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, trong đó có việc cùng Nhật và Thắng thực hiện 02 vụ trộm cắp xe máy tại thôn 1 (xã Bảo Lâm 2) và 04 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn các xã Di Linh, xã Hòa Ninh và phường B’Lao (tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 05/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Hồng Thoại.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

