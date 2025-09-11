Hà Nội

Xã hội

Liên tiếp 2 trận động đất mạnh 4,5 và 3 độ ở Quảng Ngãi sáng 11/9

Rạng sáng nay, một trận động đất mạnh 4,5 độ (độ lớn M) xảy ra ở xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều nhà cách tâm chấn 150 kilomet vẫn nghe rung lắc.

Tuệ Minh
Bản đồ tâm chấn trận động đất mạnh 4,5 độ ở xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi lúc 1h36 sáng 11-9 - Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất.
Bản đồ tâm chấn trận động đất mạnh 4,5 độ ở xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi lúc 1h36 sáng 11-9 - Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất.

Sáng 11/9, ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất) cho biết, rạng sáng nay, trên địa bàn xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) vừa xảy ra hai trận động đất.

Cụ thể, lúc 1h36 ngày 11/9 ở xã Măng Bút xảy ra trận động đất mạnh 4,5 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trận động đất thứ hai mạnh 3 độ xảy ra lúc 2h30 cùng ngày, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Anh Trần Mạnh Hiên, người dân phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, cho biết: “Trận động đất đầu tiên khiến nhà cửa của tôi, dù cách Măng Bút hơn 150 km cũng bị rung lắc khá mạnh. Khi tôi đang ngủ thì nhà lắc lư, nền đất lung lay, chứng tỏ trận động đất có độ lớn gây ảnh hưởng xa và tạo cảm giác bất an”.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum trước đây), trong đó có những trận động đất gây rung chấn diện rộng.

Lớn nhất là trận động đất trưa 28/7/2024 có độ lớn 5 độ, trước đó ngày 23/8/2022 là trận động đất mạnh 4,7 độ.

Ông Xuân Anh cho biết "động đất kích thích" là nguyên nhân gây ra các trận động đất trong những năm gần đây ở tỉnh Kon Tum (cũ).

"Theo các nghiên cứu sơ bộ, dự báo động đất ở Kon Tum (cũ) vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới, nhưng khó có khả năng lớn hơn 5,5 độ. Tuy nhiên, vẫn cần triển khai ngay các nghiên cứu chi tiết hơn để đánh giá hoạt động động đất ở khu vực này" - ông Xuân Anh nhận định.

Hiện nay Viện Vật lý địa cầu đang triển khai 11 trạm quan trắc tại Kon Tum (cũ), và thực hiện các nghiên cứu cập nhật chuyên sâu để đánh giá mức độ hoạt động của động đất ở địa phương này.

Tại Việt Nam, các trận động đất mạnh 4-5 độ được đánh giá là động đất nhẹ. Khi xảy ra động đất, các đồ vật trong nhà rung động và phát ra tiếng ồn. Nhiều người cảm nhận thấy động đất. Người ở ngoài nhà cảm thấy rung động nhẹ.

Nhìn chung, không gây nên thiệt hại hoặc thiệt hại nhẹ. Rất hiếm khi gây thiệt hại trung bình tới thiệt hại đáng kể. Một số đồ vật trong nhà bị rơi. Tần suất xuất hiện trung bình trên toàn thế giới mỗi năm 10.000 - 15.000 trận.

(Nguồn: Nhân Dân)
