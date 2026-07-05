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Bạn đọc - Phản biện

Liên danh Vũ Hiệp - Trần Anh trúng thầu sát giá tại xã Thống Nhất

Với giá trúng thầu hơn 17,5 tỷ, liên danh 2 nhà thầu Vũ Hiệp - Trần Anh đã vượt qua đối thủ để giành gói thầu giao thông với tỷ lệ giảm giá ở mức 0,12%.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng phòng Kinh tế xã Thống Nhất - Lê Thế Việt đã ký Quyết định số 354/QĐ-PKT ngày 29/6/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường song hành phía Đông (đoạn qua địa bàn xã Thống Nhất, TP Đồng Nai). Dự án này sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư công của xã năm 2026 với tổng giá trị dự toán của gói thầu xây lắp được phê duyệt ở mức 17.559.893.620 đồng.

Kết quả lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận Liên danh đường Song Hành, bao gồm Công ty TNHH Xây dựng Vũ Hiệp và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Anh, là đơn vị trúng thầu. Giá trúng thầu được công bố chính thức là 17.539.000.000 đồng, số tiền giảm giá dành cho ngân sách sau quá trình tổ chức đấu thầu rộng rãi đạt 20.893.620 đồng, tương đương với tỷ lệ 0,12%.

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Quyết định số 354/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Lý do đối thủ lỡ bước tại vòng hồ sơ pháp lý

Mặc dù gói thầu được tổ chức dưới hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng nhằm thu hút sự tham gia cạnh tranh lành mạnh của nhiều đơn vị, nhưng diễn biến thực tế lại cho thấy tính cạnh tranh bị thu hẹp đáng kể. Theo Biên bản mở thầu ngày 27/06/2026, có 2 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự bao gồm Liên danh đường Song Hành và Liên danh AD - CT. Tuy nhiên, tại bước đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất kỹ thuật, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Phú Quý (đơn vị tư vấn) đã đánh giá Liên danh AD - CT không đạt yêu cầu. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhà thầu này đính kèm văn bản bảo lãnh dự thầu không dành cho gói thầu đang xét.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc nộp nhầm hoặc chuẩn bị sai nội dung văn bản bảo lãnh dự thầu là một lỗi sơ đẳng về mặt hành chính nhưng lại mang tính định đoạt pháp lý, khiến nhà thầu bị loại ngay lập tức mà không thể bổ sung hay giải trình bổ sung. Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định việc một nhà thầu bị loại từ bước pháp lý vô hình trung đã làm giảm đi tính cạnh tranh trực tiếp về mặt giá cả, khiến chủ đầu tư mất đi cơ hội tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công thông qua sự so sánh biên độ giá giữa các đơn vị dự thầu độc lập. Do đối thủ duy nhất dừng chân sớm, Liên danh đường Song Hành trở thành cái tên duy nhất vượt qua các bước chấm điểm để tiến vào vòng mở hồ sơ tài chính và trúng thầu sát giá trần.

Năng lực và lịch sử trúng thầu của thành viên liên danh

Đi sâu vào tìm hiểu lịch sử đấu thầu của các doanh nghiệp trong liên danh trúng thầu, dữ liệu công khai cho thấy những con số đáng chú ý về mặt thị phần. Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Vũ Hiệp (mã số thuế 3600500754), có trụ sở tại xã Định Quán, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này từng tham gia 118 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó ghi nhận kết quả trúng tới 81 gói.

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Anh (mã số thuế 3603739068) có địa chỉ tại Khu 3, Ấp 7, Xã Định Quán, TP Đồng Nai, cũng sở hữu tỷ lệ chiến thắng cao khi trúng 19 gói thầu trên tổng số 21 gói từng tham gia.

Yêu cầu về trách nhiệm giải trình và quản lý ngân sách địa phương

Trong bối cảnh hệ thống hành chính mới áp dụng, chính quyền địa phương được tinh gọn tối đa thành mô hình hai cấp bao gồm cấp tỉnh và cấp xã. Việc quản lý các nguồn vốn đầu tư công trực tiếp từ ngân sách xã như dự án nâng cấp đường song hành phía Đông đặt ra yêu cầu rất lớn về năng lực quản lý và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu chủ đầu tư.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc bảo đảm tính hiệu quả kinh tế của công tác LCNT. Luật sư Nguyễn Văn Lập nhấn mạnh Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC của Bộ Tài chính đều tập trung xoáy sâu vào việc tăng cường hiệu lực quản lý, gắn trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu cơ quan phê duyệt với hiệu quả sử dụng dòng vốn công. Đối với các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp dưới mức 1%, chủ đầu tư cần có sự rà soát kỹ lưỡng quy trình lập giá để chứng minh tính tối ưu và tính minh bạch trước các cơ quan thanh tra tài chính.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC

Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể.

Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu.

Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầuKhoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

#Quy trình đấu thầu xây dựng #Tiết kiệm ngân sách công #Trách nhiệm pháp lý liên danh #Ảnh hưởng cạnh tranh trong đấu thầu #Quản lý nguồn vốn đầu tư

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