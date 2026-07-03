Nhà thầu Khang Minh trúng gói thầu xây lắp hơn 7 tỷ đồng tại phường Bảo An

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 24/06/2026, ông Hồ Hải Hưng, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa đã ký Quyết định số 180/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07 - Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa đường Trương Định. Theo đó, đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khang Minh.

Giá gói thầu được xác định là 7.741.017.984 đồng, giá trúng thầu của doanh nghiệp là 7.624.612.502 đồng. Gói thầu xây lắp đầu tư công này tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền 116.405.482 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,5%.

Quyết định số 180/QĐ-BQLDA. (Nguồn MSC)

Cụ thể, dự án Sửa chữa đường Trương Định được triển khai nhằm cải thiện hạ tầng giao thông cơ sở tại địa phương. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện qua các bước chuẩn bị về mặt hồ sơ. Ban Quản lý dự án phường Bảo An đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-BQLDA ngày 18/03/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ban đầu. Sau đó, để phù hợp với tình hình thực tế triển khai, cơ quan này tiếp tục ban hành Quyết định số 147/QĐ-BQLDA ngày 04/06/2026 nhằm điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tiếp theo, hồ sơ mời thầu được chuẩn hóa và phê duyệt chính thức tại Quyết định số 148/QĐ-BQLDA ngày 08/06/2026. Tất cả các văn bản pháp lý quan trọng này đều do ông Hồ Hải Hưng ký duyệt với tư cách Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Bảo An.

Thực trạng một nhà thầu độc diễn tham gia dự thầu

Mặc dù gói thầu được tổ chức dưới hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ một cách rộng rãi, nhưng biên bản mở thầu ngày 17/06/2026 ghi nhận duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và tài chính do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng An Phát Đạt thực hiện đã kết luận nhà thầu đạt các tiêu chí cơ bản theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Do gói thầu không xuất hiện bất kỳ nhà thầu đối thủ nào để cạnh tranh về giá, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khang Minh đã xếp hạng thứ nhất và được kiến nghị trúng thầu với giá sát nút giá dự toán.

Tìm hiểu sâu về lịch sử hoạt động của nhà thầu cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khang Minh có mã số doanh nghiệp là 4500499994, đặt trụ sở chính tại số 03 Tôn Thất Thuyết, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa. Địa giới hành chính này được thực hiện tuân thủ theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, theo đó toàn bộ hệ thống hành chính cũ đã được tích hợp vào tỉnh Khánh Hòa mới từ ngày 01/07/2025.

Trên hệ thống dữ liệu đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này ghi nhận một lịch sử tham gia đấu thầu dày dặn với việc tham gia tổng cộng 104 gói thầu, trong đó trúng tới 90 gói thầu, trượt 11 gói thầu, 1 gói thầu chưa có kết quả và 2 gói thầu bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của nhà thầu đạt khoảng 370.652.122.249 đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là khoảng 76.859.142.466 đồng.

Yêu cầu tối ưu hóa hiệu quả dòng vốn đầu tư công

Việc một gói thầu đầu tư công có quy mô hơn 7 tỷ đồng nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia và đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,5% đặt ra những vấn đề cần phân tích về tính cạnh tranh trong đấu thầu qua mạng. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Quốc Vũ, việc đấu thầu qua mạng được kỳ vọng mở rộng tối đa cơ hội tiếp cận cho các doanh nghiệp, từ đó tối ưu hóa giá trị tiết kiệm ngân sách nhờ tính cạnh tranh cao "nhưng nếu chỉ có một nhà thầu tham gia thì hiệu quả kinh tế sẽ giảm sút".

Hành lang pháp lý hiện hành kiểm soát rất chặt chẽ hiệu quả sử dụng ngân sách trong đầu tư công. Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu đã nhấn mạnh việc người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện về tính minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của các gói thầu.

Theo luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi bổ sung đã quy định rất cụ thể về trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu. Khi gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hoặc chỉ có một nhà thầu tham gia, chủ đầu tư cần rà soát kỹ lưỡng xem quy trình lập hồ sơ mời thầu có đảm bảo tính công khai "nhằm loại bỏ các rào cản kỹ thuật không cần thiết". Việc minh bạch hóa thông tin và tạo điều kiện bình đẳng cho các phân khúc doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xây lắp vừa và nhỏ tại địa phương, là chìa khóa để nâng cao chất lượng công trình và tiết kiệm tối đa ngân sách nhà nước.