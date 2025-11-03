Liên danh Trung Nhân - An Sinh Phát trúng gói 16 tỷ: Đối thủ bị loại vì sao?

Gói thầu thi công xây lắp tại phường Tân Hiệp (TP.HCM) có giá gần 16,5 tỷ đồng vừa thuộc về Liên danh Trung Nhân - An Sinh Phát. Đối thủ duy nhất bị loại dù có giá dự thầu thấp hơn.

UBND phường Tân Hiệp (TP HCM) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây lắp (Mã TBMT: IB2500408821-00) thuộc Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước (HTTN) và bê tông nhựa nóng (BTNN) tuyến đường Tân Hiệp 14. Theo đó, Liên danh Công ty TNHH MTV Trung Nhân và Công ty TNHH MTV Thương mại Xây dựng An Sinh Phát đã trúng thầu với giá hơn 15,8 tỷ đồng.

Đối thủ duy nhất bị loại vì hồ sơ không đáp ứng

Gói thầu nêu trên có giá được duyệt là 16.463.777.087 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày theo loại hợp đồng trọn gói.

Biên bản mở thầu ngày 06/10/2025 ghi nhận sự tham gia của 02 nhà thầu . Cụ thể:

Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Thạnh Phú (MSDN 1201552644, địa chỉ tại Đồng Tháp) dự thầu với giá 16.221.325.234 đồng, có đề xuất giảm giá 5%, giá dự thầu sau giảm giá là 15.410.258.972,3 đồng.

Liên danh Thi công xây dựng (gồm Công ty TNHH MTV Trung Nhân - MSDN 3700851065, Liên danh chính và Công ty TNHH MTV Thương mại Xây dựng An Sinh Phát - MSDN 3702465185, Liên danh phụ; Cả hai cùng địa chỉ đăng ký tại Phường Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh) dự thầu với giá 15.805.461.940 đồng, không giảm giá.

Như vậy, giá dự thầu sau giảm giá của Công ty Thạnh Phú thấp hơn giá dự thầu của Liên danh Trung Nhân - An Sinh Phát khoảng 395 triệu đồng. Tuy nhiên, kết quả đánh giá E-HSDT (Báo cáo số 121/2025/BCĐG-MD ngày 11/10/2025) lại cho thấy một bức tranh khác.

Theo báo cáo đánh giá, cả hai nhà thầu đều vượt qua bước đánh giá tính hợp lệ. Tuy nhiên, ở bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm, Công ty Thạnh Phú bị đánh giá "Không đạt". Lý do được nêu là nhà thầu này, kể cả sau khi được yêu cầu làm rõ hồ sơ (Thông báo số 1008/UBND-KTTH ngày 07/10/2025) và có văn bản phản hồi (số 01/CVLR-TP ngày 10/10/2025), vẫn không bổ sung được hợp đồng chứng minh kinh nghiệm thực hiện công trình có kết cấu dạng cống thoát nước mưa, cấp IV với giá trị tối thiểu theo yêu cầu của E-HSMT.

Báo cáo đánh giá cũng chỉ ra hàng loạt điểm "Không đạt" của Công ty Thạnh Phú ở phần đánh giá kỹ thuật. Cụ thể, biện pháp thi công trình bày chưa đầy đủ, không đúng thiết kế (thi công cấp phối sỏi đỏ, đá dăm nước, bê tông nhựa nóng, hệ thống thoát nước ngang); tiến độ thi công không thống nhất giữa thuyết minh (120 ngày) và biểu mẫu webform (150 ngày); biểu đồ huy động vật liệu không phù hợp; không trình bày biện pháp đảm bảo chất lượng chi tiết; và không nộp văn bản cam kết thời gian khắc phục sự cố trong thời gian bảo hành dù đã được yêu cầu làm rõ .

Với những lý do trên, E-HSDT của Công ty Thạnh Phú bị đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Trong khi đó, Liên danh Trung Nhân - An Sinh Phát được đánh giá "Đạt" ở tất cả các bước: Tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và đối chiếu tài liệu.

Ngày 15/10/2025, ông Lê Văn Nhi Đồng – Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp – đã ký Quyết định số 1881/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Liên danh Trung Nhân - An Sinh Phát trúng thầu với giá 15.805.461.940 đồng, thấp hơn giá gói thầu 658.315.147 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 4.00%.

Quyết định số 1881/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây lắp thuộc Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước (HTTN) và bê tông nhựa nóng (BTNN) tuyến đường Tân Hiệp 14. Nguồn: MSC

Liên danh quen thuộc và những câu hỏi đặt ra

Công ty TNHH MTV Trung Nhân (thành lập năm 2007) và Công ty TNHH MTV Thương mại Xây dựng An Sinh Phát (thành lập năm 2016 ) là hai cái tên không xa lạ trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp tại khu vực phía Nam, đặc biệt là tại Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh (theo địa chỉ đăng ký sau sáp nhập).

Dữ liệu thống kê cho thấy cả hai doanh nghiệp đều có tỷ lệ trúng thầu rất cao. Trung Nhân đã tham gia 109 gói thầu, trúng 90 gói (tỷ lệ ~82.6%). An Sinh Phát tham gia 76 gói, trúng 66 gói (tỷ lệ ~86.8%). Đáng chú ý, hai công ty này thường xuyên liên danh với nhau và dữ liệu cho thấy họ đã cùng trúng ít nhất 4 gói thầu trước đó.

Việc một nhà thầu bị loại vì không đáp ứng yêu cầu E-HSMT là điều bình thường trong đấu thầu. Tuy nhiên, tỷ lệ trúng thầu rất cao của cả Trung Nhân và An Sinh Phát, cùng với mối quan hệ đối tác liên danh chặt chẽ và thành công, đặt ra những câu hỏi về năng lực thực sự, tính cạnh tranh trong các gói thầu mà họ tham gia. Liệu môi trường đấu thầu có thực sự rộng mở và công bằng cho tất cả các nhà thầu có năng lực?

Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM chia sẻ: "Luật Đấu thầu 2023 (Luật số 22/2023/QH15) và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí mời thầu. Tuy nhiên, cần xem xét cả quá trình, nếu có những dấu hiệu bất thường như tỷ lệ trúng thầu quá cao tại một số chủ đầu tư nhất định, hay sự lặp lại của các nhà thầu quen thuộc, các cơ quan quản lý cần có sự giám sát, kiểm tra để đảm bảo tính khách quan."

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang cũng cho rằng: "Việc nhà thầu liên danh là phổ biến để bổ sung năng lực cho nhau. Nhưng khi một liên danh hoặc các thành viên trong đó liên tục trúng thầu với tỷ lệ cao, đặc biệt tại một số chủ đầu tư quen thuộc, cần phân tích kỹ lưỡng hơn về tính cạnh tranh của các gói thầu đó. Tỷ lệ tiết kiệm cũng là một chỉ số quan trọng, dù không phải là duy nhất, để đánh giá hiệu quả của công tác đấu thầu."

Lịch sử đấu thầu và các mối quan hệ của Liên danh Trung Nhân - An Sinh Phát sẽ được chúng tôi tiếp tục phân tích trong các kỳ tiếp theo.