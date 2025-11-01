Gói thầu 13,19 tỷ đồng tại Thạnh Phú: Giá thầu ‘sát nút’, năng lực nhà thầu ra sao?

Gói thầu Chi phí xây dựng Trường Mầm non Mỹ An tại BQLDA khu vực Thạnh Phú (Vĩnh Long) đang xét thầu, ghi nhận mức chênh lệch giá dự thầu sau giảm giá của hai nhà thầu chỉ 1,6 triệu đồng.

Gói thầu Chi phí xây dựng (Mã TBMT: IB2500448603) thuộc dự án Trường Mầm non Mỹ An, Thạnh Phú (tỉnh Vĩnh Long) đang trong giai đoạn xét thầu, thu hút sự chú ý với những diễn biến bất ngờ về giá dự thầu của các đơn vị tham gia. Gói thầu này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thạnh Phú làm chủ đầu tư, Bên mời thầu là Ban Quản lý dự án khu vực Thạnh Phú (trực thuộc Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long).

Dự án có tổng mức đầu tư 14.999.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Gói thầu Chi phí xây dựng được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 71/QĐ-BQLDA ngày 26/09/2025 do ông Lê Văn Đồng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Thạnh Phú ký, với giá gói thầu là 13.196.081.480 đồng.

Ngày 23/10/2025, Bên mời thầu đã tiến hành mở thầu, ghi nhận sự tham gia của 3 nhà thầu. Diễn biến giá tại biên bản mở thầu cho thấy một kịch bản cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là ở nhóm nhà thầu xếp sau.

Giá thầu "so kè" từng triệu đồng

Biên bản mở thầu (BBMT) ghi nhận, cả ba nhà thầu đều có giá dự thầu sau giảm giá thấp hơn giá gói thầu, cho thấy tiềm năng tiết kiệm cho ngân sách.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Cụ thể, Công ty cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành (Mã định danh: vn1801103062) có giá dự thầu 13.518.278.422 đồng, đề xuất giảm giá 14,3%. Giá dự thầu sau giảm giá là 11.585.164.608 đồng. Đây là mức giá chào thấp nhất, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 12,2% so với giá gói thầu.

Xếp thứ hai là Công ty TNHH Xây dựng Anh Thư (Mã định danh: vn1500660750) với giá dự thầu 12.204.561.440 đồng và không đề xuất giảm giá. Mức giá này tiết kiệm khoảng 7,5% so với giá gói thầu.

Điều đáng chú ý nhất là mức giá của nhà thầu thứ ba, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Ngọc Thành (Mã định danh: vn1300523073). Nhà thầu này có giá dự thầu 13.832.953.284 đồng, đề xuất giảm giá 11,76%. Giá dự thầu sau giảm giá là 12.206.197.978 đồng.

Như vậy, giá sau giảm của Công ty Anh Thư và Công ty Ngọc Thành chỉ chênh lệch nhau khoảng 1,6 triệu đồng, một con số vô cùng sát sao tại gói thầu giá trị hơn 13 tỷ đồng. Trong khi đó, nhà thầu có giá thấp nhất là Công ty Toàn Thành đang có lợi thế về giá rõ rệt, thấp hơn nhà thầu xếp thứ hai (Anh Thư) khoảng 619 triệu đồng.

Giá thấp nhất là một lợi thế. Tuy nhiên, theo quy định, việc xét thầu còn phải dựa trên nhiều yếu tố khác, đặc biệt là năng lực và kinh nghiệm.

Năng lực nhà thầu: Tỷ lệ trúng/trượt có chênh lệch lớn

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu của các đơn vị tham gia cho thấy bức tranh khá đa chiều về năng lực.

Công ty cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành (MST: 1801103062 ), do bà Từ Mộng Trúc Ly làm Tổng Giám đốc, có địa chỉ tại Phường Cái Khế, Cần Thơ. Nhà thầu này có "bộ sưu tập" gói thầu đồ sộ nhất với 345 gói đã tham gia. Tuy nhiên, tỷ lệ trúng thầu tổng thể khá thấp, chỉ trúng 63 gói, trượt 265 gói (tỷ lệ trúng ~18,3%).

Đặc biệt, trong năm 2025 (tính đến ngày 29/10/2025), năng lực của Toàn Thành đang cho thấy dấu hiệu sụt giảm khi tham gia 46 gói thầu nhưng chỉ trúng 4 gói, trong khi trượt tới 37 gói. Tỷ lệ trượt thầu trong năm 2025 (trên các gói đã có kết quả) lên đến 90,2%. Đáng chú ý, nhà thầu này từng tham gia 3 gói thầu (đã có kết quả) do chính Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thạnh Phú mời thầu và đều trượt cả 3.

Trái ngược với nhà thầu giá thấp nhất, hai đơn vị còn lại có lịch sử trúng thầu tổng thể khá ấn tượng.

Công ty TNHH Xây dựng Anh Thư (MST: 1500660750), do ông Dương Công Tước làm Giám đốc. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính từ 01/07/2025, công ty có địa chỉ tại xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long (trước đây là xã Chánh An, huyện Mang Thít). Công ty Anh Thư có tỷ lệ trúng thầu tổng thể cao, đạt 70,3% (trúng 26/37 gói tham dự). Dù vậy, trong năm 2025, nhà thầu này mới tham gia 2 gói, trong đó 1 gói trượt và 1 gói đang chờ kết quả (chính là gói thầu này). Tương tự Toàn Thành, nhà thầu Anh Thư cũng từng trượt 1 gói do Ban Quản lý dự án khu vực Thạnh Phú mời thầu.

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Ngọc Thành (MST: 1300523073), Giám đốc là ông Võ Trí Quân, địa chỉ tại Phường Phú Tân, Vĩnh Long. Nhà thầu này cũng có tỷ lệ trúng thầu tổng thể cao, đạt 60,8% (trúng 31/51 gói). Trong năm 2025 (tính đến 29/10), Ngọc Thành giữ phong độ khá ổn định với 13 gói tham gia, 6 gói trúng và 6 gói trượt (tỷ lệ trúng 50%). Nhà thầu này cũng đã trượt 1 gói trước đó tại BMT là Ban Quản lý dự án khu vực Thạnh Phú.

Như vậy, kịch bản xét thầu đang đặt ra một bài toán cho chủ đầu tư: Một bên là nhà thầu có giá thấp nhất (Toàn Thành) nhưng có lịch sử trượt thầu năm 2025 chiếm tỷ lệ áp đảo (90,2%) ; một bên là hai nhà thầu (Anh Thư và Ngọc Thành) có giá cao hơn đáng kể nhưng tỷ lệ trúng thầu tổng thể lại vượt trội (trên 60-70%).

Đảm bảo cạnh tranh, minh bạch: Góc nhìn từ quy định mới

Cuộc "so kè" tại gói thầu IB2500448603 diễn ra trong bối cảnh các quy định pháp luật về đấu thầu liên tục được cập nhật. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng các Luật sửa đổi (Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đều nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng, giá thấp nhất là một lợi thế quan trọng, nhưng không phải là yếu tố duy nhất để quyết định thắng thầu. "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về việc đánh giá hiệu quả kinh tế, bao gồm cả năng lực, kinh nghiệm, uy tín và chất lượng thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu. Chủ đầu tư phải xem xét toàn diện để đảm bảo nhà thầu được chọn có đủ khả năng hoàn thành gói thầu với chất lượng và tiến độ yêu cầu, tránh tình trạng 'trúng thầu giá rẻ' nhưng sau đó không đủ năng lực triển khai, gây lãng phí lớn hơn cho ngân sách nhà nước", ông Giang phân tích.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TPHCM) nhấn mạnh đến trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư. "Các văn bản mới, đặc biệt là Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, đã trao quyền chủ động hơn cho chủ đầu tư trong nhiều quy trình (như phát hành, làm rõ HSMT) nhưng cũng đi kèm trách nhiệm giải trình lớn hơn. Trong trường hợp này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thạnh Phú phải có đánh giá khách quan, trung thực về năng lực của cả ba nhà thầu, đặc biệt là nhà thầu có giá thấp nhất nhưng tỷ lệ trượt thầu trong năm 2025 rất cao. Quyết định lựa chọn phải dựa trên hồ sơ thực tế và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí của hồ sơ mời thầu", LS Vũ nói.

Kết quả cuối cùng của gói thầu xây dựng Trường Mầm non Mỹ An vẫn đang được chờ đợi. Dư luận mong muốn một quyết định minh bạch từ Chủ đầu tư/Bên mời thầu, lựa chọn được nhà thầu không chỉ có giá chào hợp lý mà còn chứng minh được năng lực thực thi, đảm bảo hiệu quả của nguồn vốn ngân sách nhà nước.