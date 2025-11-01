Gói thầu đường ĐX149 tại Tân Chánh Hiệp: "So kè" Tân Gia Linh và Hoàng Lâm Khang

Gói thầu thi công đường ĐX149 tại Tân Chánh Hiệp (TP HCM) đang xét thầu. Công ty Tân Gia Linh có giá thấp hơn, nhưng lịch sử đấu thầu của cả hai đơn vị đang được dư luận quan tâm.

Dự án Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước đường ĐX149 (Từ đường LCD đến đường tổ 52), khu 3, (nguyên thuộc phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ) hiện đang thu hút sự chú ý của dư luận. Gói thầu Thi công xây dựng (Mã TBMT IB2500457367) thuộc dự án này đang trong giai đoạn xét thầu sau khi được mở thầu vào ngày 29/10/2025.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Chánh Hiệp (TP HCM) làm chủ đầu tư, đồng thời là bên mời thầu. Gói thầu có giá trị 2.579.583.778 đồng, được phê duyệt tại Quyết định số 08/QĐ-KTHTĐT ngày 29/09/2025.

Biên bản mở thầu: Chênh lệch giá hơn 15 triệu đồng

Theo biên bản mở thầu được công bố, Gói thầu Thi công xây dựng có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT).

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Nhà thầu thứ nhất là Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Tân Gia Linh (Mã định danh vn3702347368), có giá dự thầu là 2.548.447.991 đồng.

Nhà thầu thứ hai là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Lâm Khang (Mã định danh vn3702607136), có giá dự thầu là 2.563.882.880 đồng.

Như vậy, mức giá dự thầu của Công ty Tân Gia Linh thấp hơn Công ty Hoàng Lâm Khang là 15.434.889 đồng. So với giá gói thầu (2.579.583.778 đồng), mức giá của Công ty Tân Gia Linh đạt tỷ lệ tiết kiệm tạm tính là 1,21%, trong khi tỷ lệ này ở Công ty Hoàng Lâm Khang là 0,61%.

Nếu chỉ xét trên yếu tố giá thấp nhất, Công ty Tân Gia Linh dường như đang nắm giữ lợi thế. Tuy nhiên, theo quy trình đấu thầu, kết quả cuối cùng phụ thuộc vào việc đánh giá toàn diện HSDT, bao gồm cả năng lực, kinh nghiệm và việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật phức tạp được quy định trong hồ sơ mời thầu (HSMT).

"Soi" năng lực các nhà thầu tham dự

Việc cả hai nhà thầu đều bỏ giá sát với giá gói thầu đặt ra sự quan tâm của dư luận về năng lực thực sự của các đơn vị này.

Theo dữ liệu, Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Tân Gia Linh (MSDN: 3702347368) do ông Lê Văn Hiếu làm giám đốc. Sau đợt sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính từ ngày 01/07/2025, doanh nghiệp này có địa chỉ trụ sở tại Số 08, Đường ĐX 038, Khu Phố 1, Phường Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh.

Thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy, trong năm 2025, Công ty Tân Gia Linh đã tham gia nhiều gói thầu và ghi nhận tỷ lệ trúng thầu đáng kể, chủ yếu tại các đơn vị chủ đầu tư cấp phường (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương), như các gói thầu do UBND phường Định Hòa, UBND phường Hiệp An mời thầu.

Đối thủ cạnh tranh là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Lâm Khang (MSDN: 3702607136), do bà Phạm Hồng Điệp làm giám đốc, có địa chỉ trụ sở mới tại Số 39, Đường Bùi Văn Bình, Tổ 78, Khu Phố 8, Phường Phú Lợi, TP.Hồ Chí Minh.

Tương tự, dữ liệu năm 2025 của Công ty Hoàng Lâm Khang cũng cho thấy một bức tranh hoạt động sôi nổi. Doanh nghiệp này cũng là một tên tuổi quen thuộc tại địa phương, từng được công bố trúng nhiều gói thầu xây lắp và tư vấn giám sát của UBND phường Chánh Nghĩa, UBND phường Tân An, UBND phường Chánh Mỹ...

Việc cả hai nhà thầu đều có lịch sử trúng thầu dày đặc tại các chủ đầu tư cấp phường trên cùng địa bàn (nay thuộc TP.Hồ Chí Minh) cho thấy sự am hiểu địa bàn, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự trong các cuộc thầu có sự tham gia của các doanh nghiệp "quen mặt" này.

Vai trò của đơn vị tư vấn và yêu cầu minh bạch

Theo các tài liệu liên quan, đơn vị được giao lập HSMT và đánh giá HSDT cho gói thầu này là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hùng Anh (được phê duyệt tại Quyết định số 40/QĐ-KTHTĐT ngày 17/10/2025).

Vai trò của đơn vị tư vấn là then chốt trong việc đảm bảo quá trình đánh giá HSDT diễn ra khách quan, công tâm, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí mà HSMT đã đưa ra. Dư luận kỳ vọng đơn vị tư vấn và chủ đầu tư (Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Chánh Hiệp) sẽ thực hiện quá trình chấm thầu một cách độc lập, minh bạch, lựa chọn nhà thầu dựa trên năng lực thực chất, tránh mọi yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến tính công bằng của cuộc thầu.

Đảm bảo cạnh tranh, hiệu quả: Yêu cầu cấp thiết từ các quy định mới

Bối cảnh pháp lý của hoạt động đấu thầu đã có nhiều thay đổi mang tính siết chặt quản lý, nâng cao hiệu quả. Hệ thống văn bản mới bao gồm Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng các văn bản hướng dẫn chi tiết như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng: "Tinh thần cốt lõi của hệ thống pháp luật mới là siết chặt kỷ cương, nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và đặc biệt là hiệu quả kinh tế. Giá thấp nhất là một lợi thế, nhưng không phải là tất cả. Năng lực thực sự của nhà thầu phải được 'mổ xẻ' kỹ lưỡng qua các tiêu chí kỹ thuật, tài chính và uy tín. Quá trình đánh giá phải độc lập, khách quan, tránh tình trạng 'sân quen', 'chấm điểm ưu ái' vốn là mầm mống của lãng phí, thất thoát."

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu mới đã tăng cường các biện pháp chế tài và nâng cao trách nhiệm giải trình. Mọi hành vi thông thầu, gian lận, can thiệp trái phép vào hoạt động đấu thầu đều có thể bị xử lý nghiêm. Đối với gói thầu này, dù chỉ có hai nhà thầu tham dự, vai trò của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trong việc tuân thủ quy trình, đảm bảo HSDT được đánh giá công tâm là vô cùng quan trọng. Dư luận và các cơ quan giám sát cần theo dõi chặt chẽ kết quả cuối cùng để đảm bảo tiền vốn ngân sách được sử dụng hiệu quả nhất."

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án đường ĐX149 đang được dư luận mong chờ. Một quyết định khách quan, dựa trên năng lực thực chất và tuân thủ nghiêm ngặt tinh thần của Luật Đấu thầu sẽ không chỉ chọn ra một nhà thầu xứng đáng, mà còn củng cố niềm tin vào sự minh bạch của công tác đấu thầu tại địa phương.