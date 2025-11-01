Gói thầu 5,18 tỷ ở xã Tà Lài, Đồng Nai: Cuộc đua "Song mã" N.I.D và Thịnh Hoàng Phát

Ngày 28/10/2025, UBND xã Tà Lài (Bên mời thầu) đã tiến hành mở thầu Gói thầu Xây lắp (Mã TBMT: IB2500456284) thuộc dự án Đầu tư đường nội đồng vùng sản xuất lúa ấp 2 đi ấp 4. Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách xã (kinh phí từ nguồn thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa của tỉnh), có giá trị được phê duyệt là 5.183.881.000 đồng.

Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của hai nhà thầu. Kết quả đang chờ đánh giá từ tổ chuyên gia, song mức giá dự thầu của các bên đang đặt ra nhiều sự quan tâm.

Giá thầu chênh lệch sít sao, N.I.D tạm có lợi thế về giá

Theo dữ liệu mở thầu, cả hai nhà thầu đều nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ với giá trị bảo đảm dự thầu là 60.000.000 đồng.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Cụ thể, Công ty Cổ phần Sản xuất & Thương mại N.I.D (Mã định danh: vn0302698616) đưa ra mức giá dự thầu là 4.944.959.000 đồng, không đề xuất giảm giá.

Nhà thầu thứ hai là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thịnh Hoàng Phát (Mã định danh: vn3602300408) có giá dự thầu là 4.986.692.841 đồng, cũng không đề xuất giảm giá.

Như vậy, Công ty Cổ phần Sản xuất & Thương mại N.I.D đang có mức giá chào thấp hơn đối thủ khoảng 41,7 triệu đồng. So với giá gói thầu (5.183.881.000 đồng), mức giá của N.I.D giúp tiết kiệm tạm tính 238.922.000 đồng (tương đương 4,61%). Trong khi đó, mức giá của Thịnh Hoàng Phát giúp tiết kiệm 197.188.159 đồng (tương đương 3,8%).

Dù chênh lệch không lớn, yếu tố giá thấp hơn đang là một lợi thế ban đầu cho N.I.D trong cuộc đua này. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào việc đánh giá năng lực và kinh nghiệm, khi cả hai nhà thầu đều có những điểm mạnh yếu khác biệt.

Soi năng lực hai nhà thầu tại gói thầu IB2500456284

Công ty Cổ phần Sản xuất & Thương mại N.I.D (MST: 0302698616) do ông Đặng Hồng Kỳ là Chủ tịch hội đồng quản trị. Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính từ 01/07/2025, công ty có địa chỉ trụ sở tại Phường Tăng Nhơn Phú, TP.Hồ Chí Minh.

Trong lịch sử hoạt động, nhà thầu này đã tham gia 90 gói thầu, trong đó trúng 38 gói, trượt 42 gói, 8 gói chưa có kết quả và 2 gói đã bị huỷ. Tỷ lệ trượt thầu (46,7%) là một con số đáng chú ý. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập của N.I.D là 269.918.239.297 đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp này là 82,97%, cho thấy mức tiết kiệm khá tốt ở các gói đã trúng.

Riêng trong năm 2025, N.I.D đã tham gia 12 gói thầu, ghi nhận kết quả trúng 5 gói và trượt 5 gói (tỷ lệ 50/50), 2 gói đang chờ kết quả (bao gồm gói thầu tại Tà Lài). Gói thầu tại Uỷ ban nhân dân xã Tà Lài là gói đầu tiên nhà thầu này tham dự tại bên mời thầu này.

Đối thủ của N.I.D là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thịnh Hoàng Phát (MST: 3602300408) do bà Nguyễn Thị Thuỳ An làm Giám đốc. Sau sắp xếp hành chính, công ty có trụ sở tại Phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai.

Trái ngược với N.I.D, Thịnh Hoàng Phát sở hữu một lịch sử đấu thầu ấn tượng hơn. Công ty đã tham gia 82 gói thầu, trúng 63 gói, trượt chỉ 4 gói, 12 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu đạt 76,8%. Tổng giá trị trúng thầu độc lập là 215.814.773.245 đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 98,93%, cho thấy mức độ tiết kiệm tại các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng là không cao.

Trong năm 2025, Thịnh Hoàng Phát tham gia 9 gói, trúng 5 gói, trượt 3 gói, và 1 gói đang chờ kết quả (là gói thầu này). Dữ liệu cũng ghi nhận nhà thầu này có quan hệ với 25 bên mời thầu khác nhau. Tương tự N.I.D, đây cũng là lần đầu Thịnh Hoàng Phát tham dự thầu tại Uỷ ban nhân dân xã Tà Lài.

Bối cảnh phê duyệt dự án tại đơn vị hành chính mới

Dự án Đầu tư đường nội đồng vùng sản xuất lúa ấp 2 đi ấp 4 ban đầu được Chủ tịch UBND huyện Tân Phú cũ phê duyệt tại Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 19/05/2025, với tổng mức đầu tư 6.263.600.032 đồng. Khi đó, chủ đầu tư được giao là UBND xã Phú Lập.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai, có hiệu lực từ 01/07/2025, các xã Phú Thịnh, Phú Lập và Tà Lài được sáp nhập thành xã mới có tên gọi là xã Tà Lài.

Sau khi sáp nhập, ngày 15/10/2025, Uỷ ban nhân dân xã Tà Lài (mới) đã ban hành Quyết định số 1381/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này, trong đó Gói thầu Xây lắp (IB2500456284) có giá 5.183.881.000 đồng.

Cần đảm bảo minh bạch, hiệu quả theo tinh thần Luật Đấu thầu

Chia sẻ về các quy định mới, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đã siết chặt quy trình, đề cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

"Việc nhà thầu bỏ giá thấp nhất là một lợi thế, nhưng không phải là yếu tố duy nhất quyết định thắng thầu. Tổ chuyên gia và bên mời thầu phải có trách nhiệm rà soát kỹ lưỡng hồ sơ năng lực kỹ thuật, đảm bảo nhà thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Mục tiêu cuối cùng là chọn được nhà thầu có đủ khả năng thực hiện dự án với chất lượng và tiến độ cam kết", ông Giang nhấn mạnh.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích thêm về trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư. "Với các luật sửa đổi như Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, vai trò giám sát của cộng đồng và trách nhiệm giải trình của đơn vị sử dụng vốn nhà nước ngày càng được tăng cường. Gói thầu có 2 nhà thầu tham gia vẫn đảm bảo tính cạnh tranh tối thiểu theo luật định, nhưng quá trình đánh giá càng phải cẩn trọng, khách quan".

Cuộc đua "song mã" tại gói thầu xây lắp đường nội đồng ở xã Tà Lài, một bên là N.I.D với lợi thế về giá chào thầu thấp, một bên là Thịnh Hoàng Phát với lịch sử trúng thầu vượt trội. Kết quả cuối cùng đang chờ sự đánh giá công tâm từ Tổ chuyên gia và quyết định phê duyệt của Uỷ ban nhân dân xã Tà Lài. Dư luận kỳ vọng công trình sẽ sớm được triển khai bởi nhà thầu có năng lực tốt nhất, đảm bảo hiệu quả đầu tư và phục vụ thiết thực cho sản xuất nông nghiệp của người dân.