Lật thuyền khi chăn trâu, người đàn ông ở Hà Tĩnh đuối nước tử vong

Trong lúc đi chăn trâu, ông Nguyễn Văn Tr. (tỉnh Hà Tĩnh) không bị lật thuyền dẫn tới đuối nước tử vong.

Ngày 02/11, thông tin từ UBND xã Mai Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi khi đi chăn trâu.

Trước đó, vào lúc 16h45’ ngày 01/11, ông Nguyễn Văn Tr. (SN 1973, trú thôn Cừa Lĩnh, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang cũ, nay là xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) chèo thuyền trên bàu nước tại thôn Cừa Lĩnh để lùa trâu, nhưng không may thuyền bị lật mất tích.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, thời tiết bất lợi gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

Đến 8h ngày 02/11, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn Tr. cách hiện trường gặp nạn không xa.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức an táng.

