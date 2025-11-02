Hà Nội

Xã hội

Lũ cuốn sập cầu dân sinh ở Quảng Ngãi, chia cắt hơn 1.200 người

Mưa lớn kéo dài, nước lũ chảy xiết nên đêm 1/11 đã gây sập cầu Cây Sung trên địa xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi chia cắt 1280 người thuộc 316 hộ dân.

Tuệ Minh

Sáng 2/11, ông Phạm Quang Sự, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, mưa lớn kéo dài, nước lũ chảy xiết nên đêm 1/11 đã gây sập cầu Cây Sung trên địa xã, chia cắt khoảng 316 hộ dân trên địa bàn.

1000022816.jpg
Cầu Cây Sung bị lũ làm sập chia cắt, cô lập khoảng 1.280 người.

Cầu Cây Sung thôn Phước An là cây cầu duy nhất bắc qua suối Cây Sung để đến các xóm Châu Long, Châu Bình, Châu Lộc. Theo ông Phạm Quang Sự, do mưa lớn, nước lũ trên sông Trà Bồng dâng cao trở lại đã tràn về các cánh đồng, khu dân cư gây sập cầu cầu cây Sung. Hiện có khoảng 316 hộ dân với 1280 nhân khẩu sống trong các xóm bên kia cầu đang bị cô lập, bởi đây cũng là tuyến đường duy nhất dẫn đến các xóm và Trại giam quân sự Khu vực miền Trung (T10).

"Chính quyền địa phương đang phối hợp với Chi cục thủy lợi tỉnh đánh giá sự cố sạt lở, báo cáo cấp có thẩm quyền có phương án lắp cầu tạm để người dân có thể lưu thông qua lại", ông Sự cho hay.

Trước đó, do mưa lớn kéo dài gây sạt lở hơn 30m thân đập của hồ chứa nước Nam Bình Thượng ở thôn Nam Bình 1, xã Bình Sơn gây nguy cơ vỡ đập.

Do vậy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân, quân đội tiến hành đắp 2.000 bao cát để gia cố đoạn thân đập của hồ nhằm ngăn chặn sạt lở. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng cử lực lượng theo dõi chặt chẽ điểm sạt lở này để có phương án ứng phó.

Hồ chứa Nam Bình Thượng được xây dựng từ năm 1979, thân đập là đập đất, những năm gần đây hồ chứa xuống cấp nghiêm trọng. Ông Võ Quốc Nam, Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Sơn cho biết: Điểm sạt lở này rất nguy hiểm nếu không kịp thời gia cố, xử lý kịp thời thì nguy cơ vỡ đập ảnh hưởng đến 600 hộ dân sống gần thân đập.

"Việc khắc phục này chỉ là tạm thời, về lâu dài, chính quyền địa phương sẽ kiến nghị cơ quan chức năng có bố trí kinh phí để kiên cố thân đập, đảm bảo an toàn công trình, an toàn tính mạng, tài sản cho người dân sống ở vùng hạ du đập", ông Nam nhấn mạnh.

Video Cầu duy nhất bị lũ cuốn khiến 1.280 người bị cô lập.
#Quảng Ngãi #mưa lũ #sập cầu dân sinh #cầu cây Sung

