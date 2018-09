Xe giá rẻ Suzuki Jimny gây thất vọng về độ an toàn

Đây là một kết quả khá hiếm gặp, nhất là đối với những chiếc xe mới hiện nay. Theo EuroNCAP, trong bài kiểm tra va đập phía trước, khoang tài xế của xe Suzuki Jimny 2018 đã bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là khu vực xung quanh cửa. Hình nhân trong khoan này vẫn được bảo vệ an toàn cho đầu gối nhưng lại bị thương nặng ở phần ngực. Trong bài kiểm tra va đập phương ngang, chiếc xe này cũng không bảo vệ tốt cho phần đầu và phần ngực của hành khách. Ngoài các yếu tố bảo vệ an toàn bị động như túi khí, khung gầm, đai an toàn… các yếu tố bảo vệ an toàn chủ động của Suzuki Jimny 2018 cũng không tốt. Hệ thống phanh tự động khẩn cấp Autonomous emergency braking system (AEB) của xe giá rẻ Suzuki Jinny cũng hoạt động khá kém vào ban ngày và gần như bị vô hiệu hóa vào ban đêm. Nó cũng không thể phản ứng trước các vật thể chuyển động nhanh như người đi xe đạp. Jimny là một dòng xe lâu đời khi đã có mặt trên thị trường từ năm 1970, đây là dòng xe SUV cỡ nhỏ với 4 chỗ ngồi. Bước sang thế hệ mới, Suzuki Jimny có thiết kế hình dáng hộp gợi nhớ đến chiếc SUV mang tính biểu tượng – Mercedes-Benz G-Class, cụm lưới tản nhiệt Jimny 2019 khiến người ta dể liên tưởng đến chiếc Jeep Renegade 2018. Mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ Suzuki hiện đang được khá nhiều người yêu xe quan tâm. Về trang bị, Suzuki Jimny 2018 sẽ được trang bị hệ thống phanh bán liên hợp (semi-continuous braking system) cũng như đèn pha LED. Về khung gầm, từ trước đến nay Suzuki Jimny sử dụng khung gầm rời (body-on-frame) & dẫn động 2 cầu (4WD). Nhiều trang bị thực dụng khác như: hệ thống điều hoà tự động, vô-lăng 3 chấu tích hợp nút bấm đa chức năng có thiết kế tượng tự chiếc Suzuki Swift 2018, màn hình giải trí trung tâm… Xe được trang bị động cơ xăng nhỏ dung tích 660cc và lớn nhất là dung tích 1.5L, động cơ sử dụng kết hợp với 2 hộp số gồm tự động 4 cấp (4 AT) và sàn 5 cấp (5 MT).Suzuki Jimny hoàn toàn mới được hãng xe Nhật Bản ra mắt chính thức vào ngày 5 tháng 7 tại quê nhà. Jimny không phải là dòng xe nội địa Nhật mà được bán ở thị trường trên thế giới. Dù vậy, kết quả an toàn mà Jimny thể hiện trong bài thử nghiệm của EuroNCAP là quá tệ, nên có lẽ hãng xe Nhật phải cải thiện thêm nhiều cho dòng xe này. Video: Xe giá rẻ Suzuki Jimny gây thất vọng về độ an toàn.

Đây là một kết quả khá hiếm gặp, nhất là đối với những chiếc xe mới hiện nay. Theo EuroNCAP, trong bài kiểm tra va đập phía trước, khoang tài xế của xe Suzuki Jimny 2018 đã bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là khu vực xung quanh cửa. Hình nhân trong khoan này vẫn được bảo vệ an toàn cho đầu gối nhưng lại bị thương nặng ở phần ngực. Trong bài kiểm tra va đập phương ngang, chiếc xe này cũng không bảo vệ tốt cho phần đầu và phần ngực của hành khách. Ngoài các yếu tố bảo vệ an toàn bị động như túi khí, khung gầm, đai an toàn… các yếu tố bảo vệ an toàn chủ động của Suzuki Jimny 2018 cũng không tốt. Hệ thống phanh tự động khẩn cấp Autonomous emergency braking system (AEB) của xe giá rẻ Suzuki Jinny cũng hoạt động khá kém vào ban ngày và gần như bị vô hiệu hóa vào ban đêm. Nó cũng không thể phản ứng trước các vật thể chuyển động nhanh như người đi xe đạp. Jimny là một dòng xe lâu đời khi đã có mặt trên thị trường từ năm 1970, đây là dòng xe SUV cỡ nhỏ với 4 chỗ ngồi. Bước sang thế hệ mới, Suzuki Jimny có thiết kế hình dáng hộp gợi nhớ đến chiếc SUV mang tính biểu tượng – Mercedes-Benz G-Class, cụm lưới tản nhiệt Jimny 2019 khiến người ta dể liên tưởng đến chiếc Jeep Renegade 2018. Mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ Suzuki hiện đang được khá nhiều người yêu xe quan tâm. Về trang bị, Suzuki Jimny 2018 sẽ được trang bị hệ thống phanh bán liên hợp (semi-continuous braking system) cũng như đèn pha LED. Về khung gầm, từ trước đến nay Suzuki Jimny sử dụng khung gầm rời (body-on-frame) & dẫn động 2 cầu (4WD). Nhiều trang bị thực dụng khác như: hệ thống điều hoà tự động, vô-lăng 3 chấu tích hợp nút bấm đa chức năng có thiết kế tượng tự chiếc Suzuki Swift 2018, màn hình giải trí trung tâm… Xe được trang bị động cơ xăng nhỏ dung tích 660cc và lớn nhất là dung tích 1.5L, động cơ sử dụng kết hợp với 2 hộp số gồm tự động 4 cấp (4 AT) và sàn 5 cấp (5 MT). Suzuki Jimny hoàn toàn mới được hãng xe Nhật Bản ra mắt chính thức vào ngày 5 tháng 7 tại quê nhà. Jimny không phải là dòng xe nội địa Nhật mà được bán ở thị trường trên thế giới. Dù vậy, kết quả an toàn mà Jimny thể hiện trong bài thử nghiệm của EuroNCAP là quá tệ, nên có lẽ hãng xe Nhật phải cải thiện thêm nhiều cho dòng xe này. Video: Xe giá rẻ Suzuki Jimny gây thất vọng về độ an toàn.