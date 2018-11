Xe ga Honda Lead Việt Nam xuất Nhật dính lỗi nguy hiểm

(Kiến Thức) - Có khoảng 37 nghìn chiếc xe máy tay ga Honda Lead do Việt Nam sản xuất từ năm 2015, với mục đích xuất khẩu sang thị trường Nhật đã gặp phải lỗi nguy hiểm khiến xe không dừng khi giảm ga.

Tổng cộng có khoảng 37.050 chiếc xe ga Honda Lead 125 do Việt Nam sản xuất sẽ được triệu hồi tại thị trường Nhật Bản do lỗi nguy hiểm ở bộ phận dây ga.

Theo Reuters đưa tin, toàn bộ số xe thuộc diện triệu hồi đều do Honda Việt Nam sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 5/2013 đến tháng 8/2017.

Tổng cộng có khoảng 37.050 chiếc xe máy tay ga Honda Lead 125 do Việt Nam sản xuất sẽ được triệu hồi tại thị trường Nhật Bản.

Vào ngày 22/11 vừa qua, Honda đã thông báo triệu hồi xe máy Lead trên trang chủ tại Nhật Bản do lỗi dây ga này. Theo đó, do quá trình đúc cáp bên trong dây ga không phù hợp, một số ống bọc cáp bị rò rỉ khiến nước mưa hoặc chất lỏng có thể đi vào bên trong dây ga. Trong thời tiết mùa đông lạnh tại đây, nước có thể đóng băng khiến dây cáp bị cứng, kẹt và không thể di chuyển như bình thường. Do đó, tốc độ xe sẽ không giảm khi trả ga về.

Tổng cộng 37.050 chiếc xe máy tay ga Honda Lead 125 do Việt Nam sản xuất sẽ được triệu hồi tại thị trường Nhật Bản do lỗi nguy hiểm ở bộ phận dây ga. Theo Reuters đưa tin, toàn bộ số xe thuộc diện triệu hồi đều do Honda Việt Nam sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 5/2013 đến tháng 8/2017.

Vào ngày 22/11 vừa qua, Honda đã thông báo triệu hồi trên trang chủ tại Nhật Bản do lỗi dây ga này.

Vào ngày 22/11 vừa qua, Honda đã thông báo triệu hồi trên trang chủ tại Nhật Bản do lỗi dây ga này. Theo đó, do quá trình đúc cáp bên trong dây ga không phù hợp, một số ống bọc cáp bị rò rỉ khiến nước mưa hoặc chất lỏng có thể đi vào bên trong dây ga. Trong thời tiết mùa đông lạnh tại đây, nước có thể đóng băng khiến dây cáp bị cứng, kẹt và không thể di chuyển như bình thường. Do đó, tốc độ xe sẽ không giảm khi trả ga về.