Xe ga Aprilia Storm siêu rẻ, chưa đến 22 triệu đồng

Piaggio Ấn Độ mới đây đã xác nhận rằng chiếc xe ga Aprilia SR mới đã chính ra mắt chính thức và bán ra tại thị trường này. Sự chậm trễ trong việc ra mắt đang được quy là do Ấn Độ đã cho ra một loạt các tiêu chuẩn an toàn trên các phương tiện giao thông ở nước này có hiệu lực từ 1/4/2019. Theo các tiêu chuẩn an toàn mới tại Ấn Độ có hiệu lực từ ngày 1/4/2019, các mẫu xe 2 bánh có động cơ dung tích dưới 125 phân khối bắt buộc phải trang bị hệ thống phanh CBS. Đối với những xe trên 125 phân khối phải có hệ thống chống bó cứng phanh ABS dưới dạng tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn an toàn giao thông mới sẽ khiến các dòng xe này tăng giá bán. Mẫu xe ga Aprilia Storm 125 mới sẽ dùng chung kết cấu khung sườn với "người anh em" SR125 trước đây nhưng sở hữu kiểu dáng hấp dẫn hơn. Thân xe có các họa tiết sơn sáng màu phía dưới lớp sơn mờ đẹp mắt. Phần đầu xe có thiết kế nhọn với đèn pha đôi tích hợp ở mặt nạ, ốp viền xung quanh đèn càng làm đèn pha thêm nổi bật. Xe được trang bị hai cấu hình nhưng chi khác nhau về một số chi tiết, đồng hồ của xe được thiết kế cá tính với đầy đủ các thông số kỹ thuật, các phím bấm tiện ích đơn giản... Yên xe có thiết kế một mảnh cho hai người, phần đuôi có thiết kế lõm vào tạo thành hốc để tay để dắt xe. Xe sở hữu cặp bánh mâm hợp kim 12inch đi kèm lốp off-road rộng hơn đi kèm phanh đĩa trước. Hệ thống giảm xóc gồm phuộc nhún ống lồng lò xo trụ ở bánh trước và giảm xóc đơn đặt lệch cho bánh sau. Dung tích bình nhiên liệu là 6,5 lít, cốp xe thiết kế khá rộng và thêm nhiều tiện ích. Mẫu xe ga thể thao Aprilia Storm 125 được trang bị khối động cơ 124,49 phân khối, xy-lanh đơn, cung cấp công suất tối đa đa 9,51 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,9Nm/6.250 vòng/phút. Đây được xem là một chiếc xe tay ga cỡ nhỏ khá mạnh mẽ trong phân khúc. Mức giá xe Aprilia Storm 125 mới được công bố cũng đã gây khá bất ngờ cho người tiêu dùng hiện nay bởi nó còn rẻ hơn "người anh em" SR125 trước đây và chỉ ở mức 65.000 Rupee (tương đươn khoảng21,8 triệu đồng) tại thị trường Ấn Độ. Ngoài ra, Aprilia cũng cung cấp một loạt phụ kiện để khách hàng tùy biến Storm 125 theo ý thích. Video: Chi tiết xe ga thể thao Aprilia Storm 125 Ấn Độ.

