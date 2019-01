Trải nghiệm sự linh hoạt của Ford EcoSport tại Hà Nội

Ngày hội Trải nghiệm và Sáng tạo với mẫu xe Ford EcoSport mới được thiết kế với hàng loạt các thử thách lái thú vị như kỹ năng lái xe, chạy zíc zắc, câu cầu, cân bằng, lùi chuồng, tăng tốc và offroad địa hình... để thể hiện “chất” của chiếc xe đa dụng thể thao cỡ nhỏ này. Đồng thời có các hoạt động giao lưu chia sẻ kinh nghiệm lái xe an toàn, chăm sóc xe, cũng như nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Được mệnh danh là “chuyên gia đường phố”, mẫu crossover cỡ nhỏ Ford EcoSport đã thể hiện sự linh hoạt trên các cung đường hẹp đô thị, vừa tăng tốc nhẹ nhàng trên đường trường, lại vừa mạnh mẽ vượt qua các địa hình mấp mô nhờ khoảng sáng gầm xe lớn và tầm nhìn cao, thoáng hay các thử thách lái trong ngày trải nghiệm này. Trong các bài trải nghiệm với mục đích thử thách khả năng vận hành của EcoSport, chiếc SUV cỡ nhỏ đã chứng minh sự toàn diện của mình từ công suất đến sự linh hoạt hiếm có. Tại ngày hội trải nghiệm, EcoSport được nhiều người đánh giá là chiếc xe có độ vọt tốt phân khúc khi cần vượt trên đường trường hay các bài thi tăng tốc của các chủ xe tại sự kiện cũng minh chứng điểm này.Sức mạnh của Ford EcoSport chính là hai phiên bản động cơ hoàn toàn mới là EcoBoost 1.0L với 5 năm liên tiếp đạt giải Động cơ của Năm trên toàn cầu và động cơ Dragon 1.5L 3 xy-lanh sử dụng công nghệ van biến thiên kép (Ti-VCT) giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn 20%, giảm khí thải 15%. So với động cơ 1.5L 4 xy-lanh trước đó, động cơ mới này nhỏ gọn hơn với trọng lượng giảm 10%, nhưng công suất tăng 10% và mômen xoắn tăng 7%. Kết hợp với hộp số tự động 6 cấp thủy lực mới, Ford EcoSport có khả năng vận hành nổi trội hơn. Nhờ được trang bị thêm các công nghệ an toàn như cân bằng điện tử, trợ lực lái điện, cũng như nhiều tiện ích khác như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến và camera lùi… đã giúp chiếc EcoSport thể hiện sự linh hoạt trong vận hành ở nhiều dạng địa hình khác nhau. Trong bài thi kỹ năng lái tổng hợp thách thức chủ xe EcoSport đi zíc zắc tiến lùi, điều khiển xe trên thanh thăng bằng và lùi chuồng hẹp được các khách hàng cũng như giới truyền thông có mặt tại sự kiện đánh giá - mẫu xe này sử dụng đơn giản và linh hoạt hơn nhờ các ưu điểm này. Trong Ngày hội Trải nghiệm và Sáng tạo cùng EcoSport, còn có phần thi trang trí chiếc xe theo câu chuyện cá nhân của mỗi chủ xe, để thể hiện cá tính và thông điệp cuộc sống của mình. Phần thi này được sự giúp sức của các sinh viên Đại học Kiến trúc, đã mang lại nhiều bất ngờ và thú vị cho người tham dự. Là một trong những người sở hữu Ford EcoSport đầu tiên tại Việt Nam kể từ khi ra mắt, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh cho biết lý do đầu tiên lựa chọn chiếc xe này là vì phù hợp với túi tiền tại thời điểm mua. Bên cạnh đó trong quá trình sử dụng, chiếc xe crossovr cỡ nhỏ này vận hành rất linh hoạt khi đi trong đường phố cũng như đường trường và khá dễ dàng sử dụng. “Ford EcoSport được thừa hưởng những điểm mạnh trong thiết kế của các dòng xe thể thao đa dụng đích thực của Ford, lại tích hợp các công nghệ an toàn và thông minh hiện đại, phục vụ đắc lực cho đời sống đô thị ngày nay. Ford Việt Nam rất vui vì đã là người tiên phong chạm đến mảng mới mẻ này tại Việt Nam”, ông Phạm Văn Dũng, Tổng giám đốc Ford Việt Nam chia sẻ. Video: Nơi hội tụ những người yêu xe Ford Ecosport tại Việt Nam.

